Narcis Bujor, mărturisiri despre câștigurile sale ca tatuator. Câți bani face într-o zi: „Este o meserie frumoasă”

Cunoscut publicului din sezoanele 9 și 10 ale emisiunii „Insula Iubirii”, Narcis Bujor nu trăiește doar din aparițiile televizate. Înainte de a deveni una dintre cele mai comentate ispite masculine ale show-ului, acesta și-a construit o carieră în domeniul tatuajelor, activând o perioadă în Austria.

Foto: Captură video/Youtube

Cât a ajuns să câștige din meseria de tatuator

Potrivit declarațiilor făcute la podcastul lui Bursucu, experiența acumulată peste hotare i-a adus câștiguri considerabile. Narcis a povestit că, în timpul pandemiei, atunci când multe saloane de tatuaje și-au suspendat activitatea, a găsit alte modalități de a continua să lucreze.

Acesta a explicat că și-a format o clientelă în comunitățile de români, austrieci și germani din străinătate. În funcție de situație, închiria un spațiu pentru lucru sau tatua în locuințele unor prieteni care îl ajutau să intre în contact cu potențiali clienți.

Deși practica tarife mai mici decât cele obișnuite pe piața din Austria și Germania, Narcis spune că veniturile erau în continuare foarte bune.

„Eu am venit de la tatuat din Austria, adică eu am muncit când am venit. Am fost într-o comunitate de români și tatuam acolo. Tatuajele la jumătate de preț înseamnă mult, pentru că sunt foarte scumpe în afară. Sunt prețuri de 1.500 de euro pe zi, puteam să fac”, a declarat Narcis, ispită la Insula Iubirii în sezoanele 9 și 10.

Ispita de la „Insula Iubirii” a ținut să răspundă și celor care au pus la îndoială sursele sale de venit, subliniind că banii câștigați provin exclusiv din meseria sa de tatuator.

„Au zis că eu nu aveam bani. Eu muncesc ca tatuator. Atunci mi-am făcut și dinții. Să fii tatuator e o meserie bună, e o meserie frumoasă”, a mai spus Narcis Bujor.

Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu

În prezent, acesta continuă să fie activ în domeniu, însă notorietatea i-a crescut considerabil după participarea la „Insula Iubirii”, unde apropierea de concurenta Bianca Iotu a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor.

Scenele controversate dintre Narcis Bujor și Bianca Iotu din cea mai recentă ediție a emisiunii „Insula Iubirii” au stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor. Cei doi s-au apropiat tot mai mult pe parcursul serii, iar imaginile difuzate au avut un impact puternic asupra lui Remi, care a înțeles că relația sa cu Bianca a ajuns la final.

După momentele petrecute împreună, Narcis și Bianca au mai stat o perioadă în aceeași cameră, însă ulterior fiecare și-a continuat seara separat. În ciuda controverselor generate de imaginile difuzate, ispita masculină a ales să fie rezervată și nu a oferit detalii despre cele întâmplate.

La scurt timp după difuzarea episodului, Narcis Bujor a publicat pe TikTok un mesaj inspirat din versurile unei piese interpretate de rapperul 50 Cent. Postarea a fost interpretată de urmăritori ca o declarație despre încrederea în sine și convingerea că destinul nu poate fi schimbat de opiniile celor din jur.

„Nimeni nu-mi poate stinge strălucirea. Ăsta e planul lui Dumnezeu, nu al meu”, a transmis Narcis Bujor pe rețeaua de socializare.