 „Dintre toți băieții, l-a găsit fix pe Ionuț”. Claudia Ion, în lacrimi la „Insula Iubirii”
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„Dintre toți băieții, l-a găsit fix pe Ionuț”. Claudia Ion, în lacrimi la „Insula Iubirii”

#Insula iubirii
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Tensiunile cresc la „Insula Iubirii”, unde cele cinci cupluri sunt puse la încercare de ispite. Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au revenit în centrul atenției, iar concurenta a izbucnit în lacrimi în timpul primului bonfire, chiar dacă flacăra ispitei nu a fost aprinsă pentru cuplul lor.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță.
Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. Foto: Antena 1

Relația dintre Claudia și Ionuț a avut parte de mai multe momente dificile, iar înainte cu aproximativ două săptămâni de plecarea în Thailanda, concurenta ar fi descoperit că iubitul ei schimbase mesaje cu o prietenă apropiată pe care o cunoștea de circa un deceniu. Cei doi s-ar fi întâlnit ulterior pentru a șterge conversațiile.

Claudia Ion, atac la adresa Rebeccăi Toma

În ediția recentă, Radu Vâlcan a anunțat aprinderea flăcării ispitei în vila fetelor și a precizat că aceasta îi viza pe Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. Înainte de anunț, însă, Claudia a primit imagini cu Ionuț, moment care a emoționat-o puternic. Concurenta a plâns, iar ulterior s-a liniștit când a aflat că flacăra nu era destinată relației sale. Totodată, aceasta a spus că îi pare rău pentru situația în care se află Bianca Ghiurcă.

Claudia a urmărit și imagini în care Ionuț vorbea despre episodul mesajelor cu prietena ei, dar și secvențe în care acesta dansa alături de ispita Rebecca Toma, în primele zile petrecute în Thailanda.

„Eu nu am înțeles absolut nimic (...) Înainte să vrea să apară la televizor, să se ducă să învețe să vorbească și să ia niște lecții de toate. Cel mai mult mă deranjează, tocmai, că ne cunoaștem dinafară, mă cunoaște, umblăm în aceleași locuri, ne-am salutat la arătarea ispitelor (...) și dintre toți băieții de pe Insulă, l-a găsit fix pe Ionuț. Și nu mi se pare că Ionuț îi dă curs în vreun fel. Mie mi se pare că se distrează, dansează, a dansat atunci cu ea atunci că poate o cunoaște din afară (...) De aia cred că au dansat”, a declarat Claudia Ion, la Insula iubirii.

Ce s-ar fi întâmplat înainte ca Claudia Ionescu să ajungă pe insulă

Cu aproximativ două săptămâni înainte de venirea pe insulă, Claudia Ionescu ar fi descoperit că iubitul ei, Ionuț, purtase conversații cu una dintre prietenele sale apropiate. Potrivit spuselor ei, cei doi s-ar fi întâlnit ulterior pentru a șterge mesajele schimbate între ei.

„Înainte să venim la Insulă, cu două săptămâni, l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei: «Uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț». S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele.”

Deși situația a afectat-o, Claudia spune că nu a crezut că între Ionuț și femeia respectivă ar fi existat o relație intimă.

„Eu, cu sufletul meu așa, am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea. Nu putea niciodată pe pământul ăsta, numai când mă gândesc la ea.”

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