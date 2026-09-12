 Cum a făcut-o Dan Alexa pe Andreea Popescu să simtă femeie, după divorț?
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VideoCum a făcut-o Dan Alexa pe Andreea Popescu să simtă femeie, după divorț?

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Andreea Popescu a apărut radiantă, într-o rochiță galben neon, la petrecerea Viva și a reușit să fure toate privirile. Bruneta a făcut dezvăluiri incitante, într-un interviu video acordat pentru Click!, despre divorț, dar și despre relațiile în care a rămas cu fostul ei soț, dansatorul Rareș Cojoc. Urmărește interviul video de mai jos!

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