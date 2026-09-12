Moment emoționant la Vocea României! Un tânăr de 17 ani a întors toate scaunele. De cine a fost susținut

Audițiile de la Vocea României au venit cu o nouă surpriză pentru antrenori și concurenți. Alexandra Căpitănescu a revenit pe scena PRO TV, de această dată pentru a-l susține pe Luca Mastacan, un tânăr în vârstă de 17 ani, care și-a dorit să demonstreze că are toate calitățile pentru a face performanță în muzică.

Alexandra Căpitănescu și Luca Mastacan. Foto: Pro TV

Luca Mastacan i-a uimit pe jurați cu momentul său

Luca s-a făcut remarcat după ce a interpretat piesa „Cine iubește și lasă”, moment în urma căruia toate scaunele antrenorilor s-au întors. Originar din Bârlad, adolescentul își construiește drumul în muzică încă de la vârsta de șase ani, iar părinții săi i-au fost alături și au făcut eforturi financiare pentru a-i permite să participe la concursuri și festivaluri. Printre experiențele sale se numără participarea la emisiuni precum Next Star și Românii au talent.

„Muncesc mult, dar niciodată nu am obosit pentru că este visul meu”, a spus concurentul.

Alexandra Căpitănescu, omul care l-a susținut pe scenă

Alexandra Căpitănescu a avut un rol important în momentul pregătit de Luca. Cei doi se cunoșteau deja, artista descoperindu-l pe TikTok, unde adolescentul publicase un cover după piesa „Choke Me”.

Alexandra a fost impresionată de interpretarea lui și a decis să îi fie alături la Vocea României. Cei doi au cântat împreună un scurt fragment din piesa respectivă, însă Luca a urcat ulterior pe scenă pentru momentul său principal, alegând „Cine iubește și lasă”.

„Eu pe Luca îl știu de pe TikTok. El a cântat <Choke Me>, varianta piano, și m-a impresionat foarte tare și am venit să-l susțin”, a povestit artista.

Prestația lui Luca i-a impresionat pe antrenori

Cu susținerea Alexandrei Căpitănescu, Luca a pășit pe scena emisiunii și a avut o interpretare care i-a determinat pe antrenori să își întoarcă scaunele.

Irina Rimes a fost impresionată de emoția transmisă de adolescent și a remarcat intensitatea din vocea lui.

„Am auzit atâta disperare în vocea asta! Wow!”, a spus antrenoarea.

La rândul său, Theo Rose i-a apreciat atât vocea, cât și modul în care a reușit să transmită emoție prin interpretare.

„Luca, ai o voce extraordinară, dar simțul tău este cutremurător. Ai cântat ca un om care a ascultat foarte mult. Nu doar muzică. Oameni. Îmi place foarte tare de tine. Ești deosebit!”, i-a transmis Theo.

Tudor Chirilă: „Când te-am auzit, m-am gândit la valoarea intrinsecă a acestui cântec”

Și Tudor Chirilă a analizat cu atenție prestația tânărului și a remarcat felul în care acesta s-a pus în slujba piesei.

„Eu, când te-am auzit, m-am gândit la valoarea intrinsecă a acestui cântec și nu fiecare dată când un concurent cântă un cântec te gândești la valoarea cântecului. Parcă cântai mai mult pentru piesă în sine decât pentru tine și pentru a-ți pune tu vocea în valoare. Paradoxal, deși tu investeai în a cânta pentru piesă în sine, mi s-a părut că de-abia asta ți-a pus vocea în valoare.”

Momentul l-a convins și pe Smiley, care a remarcat emoția pe care Luca a transmis-o în timpul interpretării.

„Luca, m-am întors pentru că ai avut o interpretare dincolo de cântat. Asta a fost o trăire a ta. Nu știu ce te-a rănit, sper să nu te fi rănit cineva, dar așa ai cântat. M-ai convins că ai trăit asta și de aia m-am întors.”

După ce mai multe scaune s-au întors, Luca Mastacan a avut de făcut alegerea cu care să își continue parcursul în competiție. În cele din urmă, tânărul de 17 ani a ales să facă parte din echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu.