A întors toate scaunele la „Vocea României” în doar trei secunde. Povestea de viață a lui Francoise Manuel

Jurații „Vocea României” au rămas cu gura căscată la prestația lui Francoise Manuel. Tudor Chirilă și-a utilizat noua putere din acest sezon și a folosit butonul „super-block”. Povestea ei de viață este una impresionantă. Și-a dat demisia de la jobul de chelneriță pentru a putea participa la concurs.

Francoise Manuel, concurenta care a întors scaunele de la prima notă. Foto: captură video „Vocea României”

Momentul lui Francoise Manuel a fost unul dintre cele mai apreciate din această primă ediție de „Vocea României”. Deși a început cu pianul, Francoise Manuel a studiat și canto, iar de-a lungul timpului muzica a făcut parte din viața ei, chiar dacă a fost nevoită să lase puțin deoparte cântatul și să muncească.

Francoise Manuel, poveste impresionantă de viață

Francoise Manuel s-a născut la Chișinău, Republica Moldova, însă de 30 de ani locuiește în Italia. Mama sa făcuse teatru, așa că de mică a îndrumat-o spre muzică și a dat-o la pian. La vârsta de 11 ani concurenta s-a mutat în Italia, acolo unde și-a urmat studiile și unde lucrează ca barman, scrie protv.ro.

Aceasta a urmat un liceu obișnuit, dar și Conservatorul, iar la vârsta de 16 ani a început să studieze canto. Nu a reușit să-și finalizeze studiile pentru că a fost nevoită să muncească, însă întotdeauna a încercat să integreze muzica în viața de zi cu zi.

Artista a cântat în trupe, a lucrat ca pianistă în industria hotelieră și a reușit să trăiască din muzică timp de circa zece ani. A cântat inclusiv în Sri Lanka, unde a petrecut aproape un an, iar în ultimii ani a lansat două albume de rap și hip-hop.

Pandemia a reprofilat-o

După ce a venit pandemia, Francoise Manuel a fost nevoită să se reorienteze profesional, așa că a început să lucreze ca ospătăriță, traducătoare, dar și secretară. Totuși, în continuare, ea nu a încetat să compună și să cânte.

Viața ei în Italia nu a fost una ușoară din cauza prejudecăților. Au fost momente în care a auzit comentarii rasiste la adresa ei, însă muzica a ținut-o întotdeauna pe o linie de plutire. Francoise Manuel și-a dat demisia de la jobul de barman din Italia și a venit să câștige premiul cel mare la „Vocea României”. Deși toți antrenorii și-au întors scaunele, Francoise Manuel a mers în echipa lui Tudor Chirilă.

Reacția juraților la prestația ei

Jurații au fost cuceriți încaă de la prima notă. Smiley a afirmat că nu a auzit niciodată o așa voce. „Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Nu mai pot să vorbesc. Nu există așa ceva. Eu sunt în stare de șoc. Ești memorabilă! Ești genul de moment care poate să definească sezonul ăsta”.

Irina Rimes s-a luptat pentru Francoise Manuel până în ultima clipă. „Ai avut o interpretare excepțională, unică la „Vocea României”. Fenomenală! Pentru mine ar fi o mare onoare să vii în echipa mea, să învăț eu de la tine!”.

Tudor Chirilă a folosit asul din mânecă și i-a spus din primele momente că își dorește să fie mentorul ei. „Toată lumea care s-a uitat la ediția asta se întreabă ce piesă va fi următoarea. Să faci o piesă mai bună ca asta e ceva ce nu s-a prea văzut la „Vocea României”. Pot să fiu eu ăla care să aleagă piesa cu care te-ai depășit”.

Theo Rose a declarat că Francoise Manuel e la un alt nivel. „Ne-ai oferit o experiență întreagă. Ai avut concertul tău. Tu nu concurezi cu nimeni. Ești atât de specială, atât de mare! Mulfrțumim pentru momentul ăsta!”.

Horia Brenciu s-a declarat impresionat. „Theo și cu mine suntem foarte uimiți de vocea ta. Suntem plăcuți surprinși de finețea ta!”.