Va ajunge Ionuț Mocăniță la testul poligraf? Propunerea pe care Radu Vâlcan i-a făcut-o Claudiei Ion la Insula Iubirii

Pusă față în față cu semnele de întrebare care îi umbresc povestea de dragoste, Claudia Ion a primit o propunere complet neașteptată din partea lui Radu Vâlcan: șansa de a-și supune partenerul, pe Ionuț Mocăniță, unui test poligraf autorizat.

. Claudia Ion, în fața unei decizii neașteptate la Insula Iubirii Foto: antena 1

Confruntată cu dilema de a afla tranșant ce s-a petrecut între iubitul ei și o altă femeie, tânăra a trăit momente de frământare intensă înainte de a lua decizia finală.

Întâlnirea suspectă pentru ștergerea mesajelor: misterul care a măcinat cuplul

Discuția a pornit de la episodul tulbure din trecutul relației lor, în care Ionuț s-a văzut cu o cunoștință comună, motivul oficial invocat fiind doar ștergerea unor conversații compromițătoare. Întrebată direct de prezentator dacă este sigură că deține întregul adevăr, Claudia a recunoscut cu sinceritate că îndoielile nu au părăsit-o niciodată pe deplin, deși a ales să creadă varianta oferită de iubit.

Dorința de a lămuri aceste suspiciuni a fost, de altfel, principalul argument pentru care cei doi au acceptat testul din Thailanda. Sesizând zbuciumul concurentei, Radu Vâlcan i-a întins o armă cu două tăișuri: posibilitatea de a formula o întrebare decisivă la care Ionuț să răspundă conectat la aparatul poligraf, în fața unui specialist autorizat.

Decizia Claudiei: a refuzat să-și constrângă partenerul

Deși mecanismul oferit de prezentator putea risipi orice urmă de neîncredere sau, dimpotrivă, putea arunca în aer definitiv relația, povara alegerii a copleșit-o pe concurentă.

„Un adevăr care doare sau o minciună împachetată frumos pentru că nu doare atât de tare”, a mărturisit Claudia în cadrul emisiunii Insula Iubirii.

După clipe lungi de reflecție, tânăra a refuzat să facă pasul dictat de gelozie sau nesiguranță. În final, Claudia a lăsat decizia în mâinile lui Ionuț, subliniind ferm că nu își dorește să îl oblige să treacă printr-o astfel de situație doar pentru a-i satisface ei curiozitatea.

„Nu vreau să-l pun pe Ionuț într-o lumină proastă. Nu vreau să-l supun din voința mea, dacă el își dorește să se ducă, să se ducă. Dacă am ales să iert accept cu toate consecințele”, a concluzionat Claudia.

Ce decizie a luat Ionuț Mocăniță

După ce Radu Vâlcan i-a acordat întrebarea la bonfire, Ionuț Mocăniță da a acceptat testul poligraf, la Insula Iubirii.

„Da, accept” a spus Ionuț Mocăniță.