 Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera
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Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera

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Gigi Becali are un program zilnic cu totul neobișnuit, iar unul dintre obiceiurile sale începe la o oră la care cei mai mulți oameni nici nu se gândesc să se trezească. Omul de afaceri respectă această rutină cu strictețe, indiferent de zi, iar după câteva ore se întoarce acasă și dispare din peisaj până după-amiaza. Ce se întâmplă, de fapt, în viața latifundiarului din Pipera în toiul nopții?

Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața
Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața Foto: arhiva Click!

Gigi Becali are un program zilnic diferit de cel al multor oameni. Omul de afaceri își începe activitatea în toiul nopții, când merge la biserica pe care a construit-o în Pipera pentru a participa la slujbele religioase. Acesta petrece mai multe ore în lăcașul de cult, iar după încheierea ritualurilor se întoarce acasă pentru a se odihni. Ulterior, revine la biserică și seara.

Gigi Becali participă la două slujbe în fiecare dimineață

Patronul FCSB a povestit că ajunge la biserică în jurul orei 02:00 și rămâne acolo până după ora 07:00. În acest interval, participă la două slujbe, desfășurate la altare diferite. Deși ia parte la ambele, acesta a precizat că se împărtășește o singură dată.

„Eu merg la biserică la 02:00 noaptea şi stau până după 07:00 dimineaţa. Noaptea, de la ora 02:00 începe slujba. Şi dup-aia, de la ora 06:00 la 07 şi jumătate, urmează Sfânta Liturghie.

Apoi eu mă duc şi sus, că avem două altare. Eu stau la două slujbe, două liturghii, dar mă împărtăşesc numai la una. La Muntele Athos mai sunt şi lumini, dar aici la mine e numai şi numai lumânare”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Cum își petrece restul zilei patronul FCSB

După orele petrecute la biserică, omul de afaceri se întoarce acasă și doarme până în jurul orelor 15:00-16:00. Odihna este urmată de un nou drum la lăcașul de cult, unde participă la vecernie, slujba de seară programată între orele 18:00 și 19:00.

„Dup-aia vin acasă, dorm de la ora 11:00 până pe la 15:00 sau 16:00, pe urmă începe vecernia la ora 18:00… De la 18:00 la 19:00 vecernia şi pe urmă mă întorc acasă”, a mai declarat acesta.

Becali a investit aproximativ 10 milioane de euro în biserica din Pipera, care poate găzdui în jur de 1.000 de credincioși. Lăcașul de cult a fost sfințit la începutul lunii iunie 2026.

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