Gigi Becali, dar impresionant de nuntă pentru nepoata lui. Planul secret al averii sale: „Ai mei vor avea mereu bogăție”

Gigi Becali a dezvăluit darul spectaculos pe care i l-a pregătit nepoatei sale cu ocazia căsătoriei, subliniind decizia fermă de a asigura stabilitatea financiară pentru toate generațiile următoare din familie.

Cadou de sute de mii de euro la nuntă în familia Becal Foto: arhivă

Pentru patronul FCSB, sprijinul acordat celor apropiați este o datorie de onoare izvorâtă din mândria numelui pe care îl poartă, acesta anunțând deja că va reglementa viitorul averii prin acte notariale clare.

Gigi Becali, testament pentru întregul neam: „Ai mei vor avea mereu bogăție”

Finanțatorul a explicat că generozitatea sa nu cunoaște limite când vine vorba de legăturile de sânge, invocând respectul profund pentru memoria tatălui său, Tase Becali, o figură dominantă și respectată în comunitatea aromână.

„Darul la nuntă… e nepoata mea, i-am luat mașină. Le dau, sute de mii chiar. I-am luat-o mai demult, nu acum. Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac. Ai mei vor avea mereu bogăție. Tot ce înseamnă la mine sora mea, copiii ei, nepoții, strănepoții etc., voi face testament ca tot ce iese din neamul Becali să aibă de toate”, a mărturisit Gigi Becali, conform publicației fanatik.ro.

Omul de afaceri a adăugat că a căutat mereu mărturii despre tatăl său: „Eu m-am născut din Tase Becali, care nu sufla nimeni în fața lui. Am întrebat pe cei bătrâni, cum era tata? Mi-au spus: «Era el, iar apoi începeam noi, dar la mare distanță». Mi-a spus că nu calcă nimeni pe urmele lui!”.

Cine sunt și cu ce se ocupă cele trei fiice ale lui Gigi Becali

Căsătorit din 1994 cu Luminița Becali, alături de care formează un cuplu încă din 1984, patronul FCSB are trei fete care au ales drumuri distincte:

Fiica cea mare, Teodora Becali, în vârstă de 31 de ani, este căsătorită din 2019 cu Mihai Mincu și au împreună trei copii, având studii universitare de licență și un masterat în Administrarea Afacerilor la Academia de Studii Economice din București.

Sora mijlocie, Alexandra Becali, are 29 de ani și s-a lansat cu succes în mediul de afaceri, unde dezvoltă proiecte de anvergură pe piața imobiliară din Capitală. În schimb, mezina familiei, Cristina Becali, în vârstă de 24 de ani, deși împărtășește pasiunea tatălui său pentru fotbal, preferă un stil de viață retras, ținându-se complet departe de camerele de filmat și de evenimentele mondene.