Sora lui Gigi Becali, în fața instanței! Ce a descoperit femeia despre proprietatea sa din Voluntari și cum a izbucnit conflictul

Domnica Geambazi, sora lui Gigi Becali, alături de soțul ei, Constantin Geambazi, au deschis o acțiune în instanță împotriva vecinilor proprietății din Voluntari, reclamând dispariția a aproximativ 300 de metri pătrați de teren.

Sora latifundiarului a ajuns la tribunal din cauza unei bucăți de teren care îi lipsește din proprie Foto: arhivă

În timp ce familia Geambazi susține că parcela lipsă a fost ocupată abuziv, pârâții contraatacă și afirmă că diferența de suprafață este cauzată fie de erori cadastrale vechi, fie de lărgirea drumurilor publice din zonă.

Măsurători cu minus la Voluntari

Rădăcinile conflictului datează încă din anul 1995, când soții Domnica și Constantin Geambazi au achiziționat o parcelă generoasă de 2.500 de metri pătrați în Voluntari, într-o zonă care a explodat din punct de vedere imobiliar în ultimele trei decenii.

La efectuarea măsurătorilor cadastrale, cei doi au constatat cu surprindere o lipsă considerabilă: în realitate mai figurau cu aproximativ 2.153 de metri pătrați.

Lucrurile au căpătat o turnură tensionată în anul 2024. Familia Geambazi a descoperit că vecinii aveau intabulați 2.300 de metri pătrați și își notasera posesia asupra unei bucăți suplimentare de 294 de metri pătrați.

„Aceștia au arătat că singurii care dețin în fapt mai puțin cu 300 mp decât în drept față de momentul inițial sunt reclamanții, iar pârâții au ocupat abuziv 300 mp din terenul acestora”, au consemnat magistrații Tribunalului Ilfov, redând susținerile soților Geambazi, potrivit cancan.ro.

În consecință, în august 2025, aceștia au chemat în judecată trei femei din familia vecină (Petruța, Diana Veronica și Maria Mădălina Cipu), cerând restituirea celor circa 300 de metri pătrați sau, în subsidiar, a parcelei de 294 de metri pătrați.

Vecinii dau vina pe lărgirea bulevardelor

Cele trei pârâte din familia Cipu au respins categoric acuzațiile de ocupare abuzivă. În întâmpinarea depusă la dosar, acestea au precizat că au cumpărat cei 2.300 de metri pătrați tot în 1995, cu acte în regulă, iar hotarele curții au rămas intacte de-a lungul celor aproape 30 de ani.

Pârâții susțin că sora lui Gigi Becali caută vinovații în direcția greșită și că pământul pierdut ar fi putut dispărea în urma extinderii infrastructurii rutiere din zonă:

„Pârâții au menționat că diferența de suprafață în minus a reclamanților poate proveni din erorile cadastrale ale acestora, precum și din lărgirea bulevardului ###### și a străzii Drumul #####”, se precizează în documentul judiciar.

Mai mult, vecinii s-au apărat invocând și instituția uzucapiunii, arătând că folosința pașnică și neîntreruptă a terenului încă din 1995 le conferă dreptul legal de proprietate.

Litigiul de 88.000 de euro, declinat de la Tribunalul Ilfov la Judecătoria Buftea

Miza financiară a conflictului este una importantă. Pentru suprafața revendicată, familia Geambazi a stabilit o valoare de aproximativ 88.000 de euro, calculată conform grilei notariale, achitând o taxă judiciară de timbru de 16.243 de lei.

Tribunalul Ilfov nu a tranșat însă pe fond cine este proprietarul de drept. Analizând competența materială în raport cu valoarea impozabilă a terenului, judecătorii au decis declinarea cauzei către Judecătoria Buftea, instanță care urmează să audieze părțile, să analizeze actele de proprietate din 1995 și să dispună expertizele topo-cadastrale necesare.