 Gigi Becali, viral pe TikTok călare pe măgar! A plătit 1.000 de euro ca să ajungă primul la Muntele Athos
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VideoGigi Becali, viral pe TikTok călare pe măgar! A plătit 1.000 de euro ca să ajungă primul la Muntele Athos

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Gigi Becali a ajuns din nou în centrul atenției după ce mai multe imagini cu el au devenit virale pe TikTok. Patronul FCSB a fost filmat în timp ce urca pe munte călare pe un măgar, la Muntele Athos, iar momentul a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online.

Gigi Becali pe măgar
Gigi Becali pe măgar Foto: Captură video

În numai 20 de ore, imaginile au adunat peste 240.000 de vizualizări. Filmarea i-a surprins pe mulți, însă momentul nu a fost o surpriză totală pentru cei care au urmărit declarațiile făcute recent de omul de afaceri.

Gigi Becali povestise chiar el cum a ajuns să urce muntele călare pe măgar. Patronul FCSB a explicat că, în trecut, obișnuia să parcurgă traseul pe jos și că, la unele dintre vizitele sale anterioare, a reușit să urce timp de aproximativ 10 ore.

De această dată însă, lucrurile au stat diferit. Gigi Becali a recunoscut că nu a mai putut ține același ritm ca în urmă cu mai mulți ani, chiar dacă și-a dorit să ajungă primul, așa cum susține că făcuse și în trecut.

„Nu mă mai țineau picioarele”

Patronul FCSB a povestit că a vrut să demonstreze că poate ajunge din nou primul, însă a realizat pe parcurs că picioarele nu îl mai ajutau ca înainte.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea… Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul”, a povestit Gigi Becali la Fanatik.

Astfel, omul de afaceri a decis să continue drumul călare. Potrivit propriilor declarații, acesta a plătit 1.000 de euro pentru a folosi măgarul și pentru a reuși să îi depășească pe ceilalți pelerini.

În imaginile care au ajuns pe TikTok, Gigi Becali apare călare pe animal, în timp ce urcă spre cota 1.500. Momentul a fost filmat și distribuit pe platformă, unde a adunat rapid sute de mii de vizualizări.

Vizite frecvente și donații de milioane de dolari

Gigi Becali este cunoscut pentru vizitele sale frecvente la Muntele Athos. Omul de afaceri a vorbit de mai multe ori despre importanța pe care credința o are în viața sa și despre legătura pe care o are cu acest loc.

De-a lungul timpului, acesta a vorbit și despre donațiile pe care susține că le-a făcut pentru chiliile românești de pe Muntele Athos. Potrivit propriilor declarații, una dintre sumele oferite s-a ridicat la trei milioane de dolari.

Gigi Becali a explicat că banii au fost împărțiți între chiliile românești și că și-a dorit ca monahii români să beneficieze de condiții mai bune și de sprijin financiar. Ulterior, omul de afaceri a spus că a continuat să ofere bani, în funcție de nevoile existente.

„M-am dus, am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti de pe muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugaţi de greci! Am aranjat totul acolo. Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut. Urcuşul durează 10 ore. Am urcat 10 ore fără oprire uneori. Bine, te opreşti 10 minute, un sfert de oră, apoi pleci iar!”, a declarat Gigi Becali.

Vizitele sale la Muntele Athos au reprezentat, potrivit declarațiilor făcute de omul de afaceri, atât un prilej pentru rugăciune și liniște sufletească, cât și ocazia de a reveni în locurile în care spune că a sprijinit comunitățile românești. De această dată, însă, una dintre vizitele sale a devenit virală pe TikTok, după ce Gigi Becali a fost surprins călare pe un măgar, în drumul său spre cota 1.500.

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