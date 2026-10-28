 Cristina Ciobănașu, față în față cu mama ei, într-un platou TV! Ce s-a întâmplat între ele după ce actrița a plecat de acasă
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VideoCristina Ciobănașu, față în față cu mama ei, într-un platou TV! Ce s-a întâmplat între ele după ce actrița a plecat de acasă

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Cristina Ciobănașu a avut parte de un moment emoționant în platoul emisiunii „Furnicuțele”, de la Antena 1. Cătălin Măruță i-a pregătit o surpriză și a adus-o pe mama actriței în fața sa, oferindu-le celor două ocazia de a vorbi despre relația specială pe care o au. Cu această ocazie, vedeta a rememorat anii în care a fost nevoită să stea departe de familia biologică, dar și momentele dificile în care dorul de cei dragi o făcea să plângă.

Cristina Ciobănașu, apariție rară alături de mama ei într-un platou TV
Cristina Ciobănașu, apariție rară alături de mama ei într-un platou TV Foto: captură video

Cristina Ciobănașu a avut parte de două familii: cea biologică și cea a regizoarei Ruxandra Ion, care a primit-o în casa sa și a sprijinit-o în dezvoltarea carierei. Chiar dacă a beneficiat de susținerea acesteia, actrița și-a dorit întotdeauna să-i aibă aproape și pe părinții săi. În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, vedeta a povestit cât de greu i-a fost să crească departe de familie și cum a reușit, în cele din urmă, să-și îndeplinească dorința de a-i aduce pe cei dragi în București.

Vedeta a mărturisit că începutul a fost deosebit de greu, mai ales în momentele în care vedea cât de mult însemnau reuniunile de familie pentru cei din jurul său. În acele clipe, își dorea să aibă parte de aceeași apropiere alături de propria familie.

„Pentru mine nu a fost ușor să stau departe de familie în toți anii aceștia. Chiar dacă familia Ruxandrei a făcut toate eforturile ca eu să mă simt parte din familia lor, mai ales primul an, mi-a fost foarte dificil. Erau niște străini pentru mine. Duminicile ei iau masa în familie, sărbătoare din care făceam și eu parte. Țin minte că seara, după ce pleca toată lumea, se dădea stingerea, eu eram singură în pat și plângeam că mi-ar fi plăcut ca și familia mea să fie așa.

Ani la rând mi-am dorit ca atunci când o să fiu mare să pot să-i aduc și pe ai mei în București, să reîntregesc familia și m-am ținut de cuvânt”, a declarat Cristina Ciobănașu, în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță.

Mama actriței a muncit ani întregi în Italia

Mama sa a petrecut o perioadă îndelungată în străinătate, unde a muncit pentru a-și asigura traiul, iar distanța dintre ele a făcut ca momentele petrecute împreună să fie cu atât mai prețioase.

Chiar dacă se bucura de reușitele fiicei sale, femeia suferea pentru că nu putea să-i fie alături atât cât și-ar fi dorit. Cele două păstrau legătura prin telefon, însă conversațiile de la distanță nu puteau înlocui îmbrățișările și timpul petrecut împreună. Mama actriței a povestit că, atunci când revenea din Italia, mergea la București și o vizita pe Ruxandra Ion. În prezent, femeia a reușit să se întoarcă în țară și să fie mai aproape de fiica sa.

„M-am bucurat foarte mult, dar m-am întristat că eram departe de ea. Mă suna, stăteam seara la telefon. (...) Plângeam seara că îmi era dor, întotdeauna m-am lăsat pe locul 2 ca mamă, pentru că doamna Ruxandra a făcut foarte mult. Când veneam după trei, patru, cinci luni din Italia, întotdeauna veneam la București, stăteam la doamna Ruxandra”, a declarat mama Cristinei Ciobănașu.

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