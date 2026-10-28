 Adio, telefoane în timpul mesei! Inițiativa din Sardinia care vrea să readucă discuțiile în familie
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Adio, telefoane în timpul mesei! Inițiativa din Sardinia care vrea să readucă discuțiile în familie

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O inițiativă inedită din Sardinia încearcă să readucă discuțiile în familie și să-i determine pe copii să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor. 15 restaurante de pe insula italiană vor participa la un proiect-pilot prin care părinții și copiii sunt invitați să lase telefoanele deoparte în timpul mesei și să se bucure de timpul petrecut împreună. În locul dispozitivelor, familiile vor primi jocuri și materiale menite să încurajeze comunicarea.

restaurant
restaurant Foto: Pixabay

Programul, numit „A tavola senza schermi” („La masă fără ecrane”), se va desfășura inițial timp de o lună și face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a utilizării excesive a ecranelor în rândul minorilor, potrivit The Guardian.

Telefoanele rămân deoparte în timpul mesei

Inițiativa este coordonată de Anna Cau, avocatul copilului pentru Sardinia și fost magistrat pentru minori. Proiectul își propune să transforme mesele în oraș în ocazii reale de apropiere între părinți și copii, într-o perioadă în care telefoanele și alte dispozitive ajung frecvent să ocupe atenția tuturor celor de la masă.

Cele 15 restaurante participante s-au oferit voluntar să ia parte la experiment, care urmează să înceapă săptămâna viitoare. Familiile vor fi încurajate să-și predea dispozitivele pe durata mesei, pentru a se concentra asupra conversațiilor și activităților comune.

Anna Cau a explicat că obiectivul nu este doar impunerea unor interdicții, ci crearea unui mediu care să-i ajute pe părinți să gestioneze mai bine relația copiilor cu tehnologia.

„Ideea nu este să ne bazăm exclusiv pe interdicții sau să plasăm povara responsabilității în întregime pe părinți, ci să ne asigurăm că mediul nostru mai larg îi sprijină pe părinți în rolul lor și îi ajută pe minori să se integreze cu ceilalți”, a declarat aceasta.

Oficialul consideră că sunt necesare soluții practice, care să țină cont atât de viața adulților, cât și de cea a copiilor. „Această inițiativă este un mic pas în cadrul unei filosofii mai ample care îmi ghidează abordarea acestei probleme extrem de complexe”, a mai spus Cau.

Ce vor primi copiii în locul telefoanelor

Pentru ca renunțarea la ecrane să nu fie percepută doar ca o restricție, restaurantele vor pune la dispoziția familiilor un așa-numit „kit de reuniune”. Acesta va conține jocuri și desene, concepute pentru a-i ajuta pe copii să intre mai ușor în dialog cu părinții lor.

Materialele au fost realizate de federația italiană a pediatrilor și sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Activitățile îi pot încuraja pe cei mici să povestească ce li s-a întâmplat peste zi, să pună întrebări și să participe activ la conversațiile din familie.

Kitul include și o broșură informativă despre riscurile supraexpunerii digitale, alături de recomandări pentru gestionarea utilizării rețelelor sociale acasă.

Anna Cau a precizat că jocurile vor reprezenta o alternativă la folosirea dispozitivelor, fără să transforme masa într-o activitate care se prelungește la nesfârșit. „Restaurantele vor oferi o activitate alternativă sub forma unui joc menit să încurajeze interacțiunea. Evident, jocurile sunt structurate cu limite de timp în contextul unui prânz sau al unei cine la restaurant”, a explicat ea.

De ce vor restaurantele să readucă discuțiile la masă

Proiectul a fost dezvoltat în colaborare cu reprezentanții sardini ai Fipe-Confcommercio, o organizație care reunește afaceri din domeniul alimentației publice, turismului și divertismentului.

Emanuele Frongia, președintele organizației de pe insulă, a confirmat participarea celor 15 restaurante și a explicat că inițiativa ar putea fi extinsă ulterior, tot pe bază de voluntariat.

În opinia sa, restaurantele pot contribui la crearea unui spațiu în care familiile să se reconecteze și să se bucure de timpul petrecut împreună. Totuși, reprezentantul organizației observă că acest lucru devine tot mai dificil atunci când telefoanele preiau controlul asupra atenției celor de la masă.

„Restaurantele joacă un rol vital în promovarea intimității pe care familiile o redescoperă atunci când iau masa în oraș”, a declarat Frongia.

Acesta a atras atenția asupra unui obicei tot mai vizibil: conversațiile sunt înlocuite de tăcere, în timp ce membrii familiei își privesc ecranele. „Adesea, unui copil i se dă unul pentru a-l ține liniștit”, a remarcat el.

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