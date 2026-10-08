Locul din lume unde femeile au șanse neobișnuit de mari să trăiască până la 100 de ani

Un mic sat de munte din Sardinia atrage atenția cercetătorilor datorită numărului neobișnuit de mare de persoane care ajung la vârsta de 100 de ani. De această dată, însă, longevitatea localității pare să fie legată în special de femei.

Sardinia Foto: Shutterstock

Este vorba despre Bolotana, o localitate din zona Margine, în centrul Sardiniei. Cercetătorii au descoperit că femeile de aici au o probabilitate remarcabilă de a ajunge la vârsta de 100 de ani, iar rezultatele unui studiu recent indică faptul că satul ar putea fi o nouă zonă albastră a longevității.

Bolotana, printre localitățile cu cele mai longevive femei

Sardinia este cunoscută de mai mult timp pentru numărul ridicat de centenari. În 1999, mai multe sate izolate de pe versanții regiunilor centrale și estice ale insulei au fost incluse printre cele cinci „zone albastre” ale lumii, adică regiuni în care există o concentrație ridicată de persoane care ajung la vârste foarte înaintate.

Bolotana se află la aproximativ 110 kilometri de zona albastră cunoscută din Sardinia. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham a analizat situația localității și a scos la iveală rezultate deosebite în privința longevității femeilor.

Potrivit cercetării publicate în revista științifică Frontiers in Aging, 13,8% dintre femeile din Bolotana care ajung la vârsta de 70 de ani trăiesc până la 100 de ani. Procentul plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, după Hong Kong.

Prin comparație, în Italia, procentul femeilor care ajung la 70 de ani și ating ulterior vârsta de 100 de ani este de 3,5%.

Cercetătorii au analizat registrele persoanelor născute în Bolotana între anii 1900 și 1925. În total, 38 dintre acestea au depășit vârsta de 100 de ani, rata longevității fiind cu 57% mai mare decât media înregistrată la nivel național în Italia.

Șase dintre cei 12 centenari mai sunt în viață

Studiul a început în 2024, iar la finalul anului trecut, Bolotana avea 12 centenari la o populație de 2.266 de locuitori. Numărul era de aproximativ 12 ori mai mare decât media înregistrată în Sardinia.

Între timp, șase dintre aceste persoane au murit. Toți cei șase centenari care mai sunt în viață sunt femei, iar cele mai în vârstă au ajuns la 102 ani. Cercetătorii estimează că și alți locuitori ai localității ar putea atinge pragul de 100 de ani până la sfârșitul acestui an și în cursul anului 2027.

Rezultatele cercetării indică și o diferență față de celelalte patru zone albastre recunoscute în lume: Okinawa, în Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California. În cazul Bolotana, zona în care este concentrată longevitatea pare să fie în expansiune.

„Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale (din Sardinia)", a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre creatorii conceptului de „zonă albastră”.

Acesta a explicat și prin ce se diferențiază Bolotana de zona albastră tradițională a Sardiniei: „Însă, deși Bolotana prezintă aceleași caracteristici, este chiar mai excepțională. În timp ce zona inițială se remarca printr-un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor.”