 Locul din lume unde femeile au șanse neobișnuit de mari să trăiască până la 100 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Locul din lume unde femeile au șanse neobișnuit de mari să trăiască până la 100 de ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un mic sat de munte din Sardinia atrage atenția cercetătorilor datorită numărului neobișnuit de mare de persoane care ajung la vârsta de 100 de ani. De această dată, însă, longevitatea localității pare să fie legată în special de femei.

Sardinia
Sardinia Foto: Shutterstock

Este vorba despre Bolotana, o localitate din zona Margine, în centrul Sardiniei. Cercetătorii au descoperit că femeile de aici au o probabilitate remarcabilă de a ajunge la vârsta de 100 de ani, iar rezultatele unui studiu recent indică faptul că satul ar putea fi o nouă zonă albastră a longevității.

Bolotana, printre localitățile cu cele mai longevive femei

Sardinia este cunoscută de mai mult timp pentru numărul ridicat de centenari. În 1999, mai multe sate izolate de pe versanții regiunilor centrale și estice ale insulei au fost incluse printre cele cinci „zone albastre” ale lumii, adică regiuni în care există o concentrație ridicată de persoane care ajung la vârste foarte înaintate.

Bolotana se află la aproximativ 110 kilometri de zona albastră cunoscută din Sardinia. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham a analizat situația localității și a scos la iveală rezultate deosebite în privința longevității femeilor.

Potrivit cercetării publicate în revista științifică Frontiers in Aging, 13,8% dintre femeile din Bolotana care ajung la vârsta de 70 de ani trăiesc până la 100 de ani. Procentul plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, după Hong Kong.

Prin comparație, în Italia, procentul femeilor care ajung la 70 de ani și ating ulterior vârsta de 100 de ani este de 3,5%.

Cercetătorii au analizat registrele persoanelor născute în Bolotana între anii 1900 și 1925. În total, 38 dintre acestea au depășit vârsta de 100 de ani, rata longevității fiind cu 57% mai mare decât media înregistrată la nivel național în Italia.

Șase dintre cei 12 centenari mai sunt în viață

Studiul a început în 2024, iar la finalul anului trecut, Bolotana avea 12 centenari la o populație de 2.266 de locuitori. Numărul era de aproximativ 12 ori mai mare decât media înregistrată în Sardinia.

Între timp, șase dintre aceste persoane au murit. Toți cei șase centenari care mai sunt în viață sunt femei, iar cele mai în vârstă au ajuns la 102 ani. Cercetătorii estimează că și alți locuitori ai localității ar putea atinge pragul de 100 de ani până la sfârșitul acestui an și în cursul anului 2027.

Rezultatele cercetării indică și o diferență față de celelalte patru zone albastre recunoscute în lume: Okinawa, în Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California. În cazul Bolotana, zona în care este concentrată longevitatea pare să fie în expansiune.

Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale (din Sardinia)", a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre creatorii conceptului de „zonă albastră”.

Acesta a explicat și prin ce se diferențiază Bolotana de zona albastră tradițională a Sardiniei: „Însă, deși Bolotana prezintă aceleași caracteristici, este chiar mai excepțională. În timp ce zona inițială se remarca printr-un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor.”

Ghid de cumpărături

banner mirabela gradinaru jpg
#Exclusiv Click!
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor Vedete românești
banner vasile seicaru jpg
#Exclusiv Click!
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!” Vedete românești
image
„Pisica s-a ascuns supat”. Substantivul care a stârnit un val de reacții: „Să ne râdem umpic” adevarul.ro
image
Șefii și selecționerul naționalei U21, șpriț nebun în Ibiza, acasă la Nicu Gheară. FRF demarează o anchetă după viralizarea imaginilor în online adevarul.ro

Parteneri

image
Supercomputerul a calculat şansele de calificare ale României la Euro 2028! Naţionala lui Hagi, în pericol să rateze turneul final www.fanatik.ro
image
Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin observatornews.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate" www.antena3.ro
image
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Cum a fost surprins la TV playtech.ro
image
Ibrahimovici – Mitea, prima întâlnire din vestiarul lui Ajax! Dialog rasist în limba română: „Ce mai faci, băi ț…?”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
rugaciune jpg
Rugăciunea care poate aduce bunătatea și pacea în casă. Ce să rostești atunci când apar tensiuni în familie Fapt divers
buchet vecteezy jpeg
Trucurile ingenioase la care pelează florarii pentru a menține buchetele proaspete mai mult timp. Ce trebuie pus în apă Fapt divers
femeie insarcinate adobestock jpg
Multe femei însărcinate evită aceste alimente, dar medicii le recomandă. Motivele pentru care trebuie introduse în dietă Fapt divers
lift exterior facebook jpg
Primul lift exterior din București va fi montat la un bloc vechi. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari pentru a beneficia de noua lege Național
durere de cap jpg
5 suplimentele perfecte împotriva „ceții creierului”. Un medic renumit le recomandă Fapt divers
cadere par jpg
Motivul pentru care părul cade mai mult toamna. Când trebuie să începi să te îngrijorezi Fapt divers
image png
Caz șocant în Bistrița-Năsăud. Un zimbru de 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat. „Lipsa capului ridică suspiciuni” Național
britanic1 jpeg
A descoperit că locuința sa fusese demolată cât timp se afla la cumpărături. Cazul șocant a ajuns în instanță Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net