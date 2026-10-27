 Descoperire uluitoare la Constanța! „Băiețelul de la Tomis”, găsit după 2.000 de ani cu jucării și flori lângă el
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Descoperire uluitoare la Constanța! „Băiețelul de la Tomis”, găsit după 2.000 de ani cu jucării și flori lângă el

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O descoperire arheologică impresionantă a avut loc la Constanța, unde specialiștii au găsit un sarcofag roman în care se afla trupul unui copil, înmormântat în urmă cu aproape două milenii. Alături de rămășițele sale au fost descoperite jucării, bijuterii și ghirlande de flori, depuse, cel mai probabil, de familia îndurerată pentru a-i face mai ușoară trecerea în lumea de dincolo. Descoperirea, care i-a uimit pe arheologi, a atras rapid atenția și autorităților locale.

„Băiețelul de la Tomis”, găsit după 2.000 de ani cu jucăriile lângă el
„Băiețelul de la Tomis”, găsit după 2.000 de ani cu jucăriile lângă el Foto: captură video

Mormântul a fost descoperit într-o curte privată din zona Flămânda, iar starea excepțională de conservare i-a surprins pe specialiști. Sarcofagul de piatră a rămas sigilat de-a lungul secolelor, iar unele dintre materialele fragile păstrate în interior au rezistat în mod neașteptat trecerii timpului.

„Am avut şansa să îl găsim absolut intact! De la sigiliile de fier cu plumb prinse în laterale, până la mortarul care încă îl sigila complet”, a declarat Cătălin Nopcea, arheolog, potrivit Observator.

În interior au fost găsite și obiecte din bronz, inclusiv bijuterii care ar putea oferi indicii importante despre identitatea copilului și statutul său.

„Avem obiecte din bronz pe mâna dreaptră, vom vedea. Una din ele este o bulla, care este specifică în general mormintelor de băieţi. Şi se pare că avem şi brăţări”, a declarat Constantin Băjenaru, cercetător.

Ce obiecte au fost puse lângă copil

Cercetătorii estimează că băiețelul avea cel mult cinci ani în momentul morții. Unul dintre indiciile care susțin ipoteza că mormântul aparține unui băiat este medalionul de tip bulla, purtat în Antichitate de copii.

Pe lângă bijuterii și o monedă, arheologii au descoperit și jucării care ar putea dezvălui detalii emoționante despre felul în care familia a ales să își ia rămas-bun de la copil.

„Au fost descoperite și jucării. Unele dintre era sunt zornăitori, probabil, și un căluț cu rotițe, care se trăgea după copilaş. Deasupra, familia îndoliată a depus ghirlande de flori care se pot vedea încă, încă foarte bine”, a declarat Ana Hamat, cercetător.

Prezența acestor obiecte sugerează că familia a dorit să păstreze lângă copil lucruri familiare, într-un gest care ar putea reflecta credințele și ritualurile funerare ale comunității romane de la Tomis.

Deschiderea sarcofagului, transmisă în direct

Descoperirea a atras rapid atenția oficialilor locali, care au venit să vadă personal mormântul. Deschiderea sarcofagului a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean, iar momentul a devenit și prilejul unor discuții despre măsurile de protecție respectate în timpul intervenției.

Potrivit imaginilor, unii dintre angajații Consiliului Județean au rămas în hainele de stradă și au purtat măști, fără combinezoane de protecție. Situația a ridicat întrebări privind respectarea măsurilor de precauție în timpul unei cercetări arheologice.

„Ca întotdeauna, se stârnește rumoare și apar oameni care vor să pună mâna. Este adevărat că este lume multă, dar este şi curiozitatea. Masca e obligatorie. Masca şi mănuşile, asta e! Pot fi bacterii”, a declarat Gabriel Custurea, istoric.

Descoperirea „Băiețelului de la Tomis” ar putea aduce informații valoroase despre viața copiilor din perioada romană, despre obiectele pe care familiile le așezau în morminte și despre ritualurile funerare practicate în vechea cetate Tomis.

Arheologii urmează să prezinte primele concluzii ale cercetării și informații suplimentare despre mormânt și obiectele găsite în interior.

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