 Cum cureți bijuteriile din aur acasă, fără să le zgârii. Trucul simplu care le redă strălucirea
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Cum cureți bijuteriile din aur acasă, fără să le zgârii. Trucul simplu care le redă strălucirea

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Bijuteriile din aur își pot pierde aspectul strălucitor în timp, chiar dacă sunt purtate cu grijă. Vestea bună este că le poți curăța acasă cu doar două ingrediente, fără produse costisitoare. Află ce metodă este potrivită pentru aur, ce greșeli trebuie să eviți și cum îți poți păstra bijuteriile frumoase mai mult timp.

Cum cureți bijuteriile din aur acasă, fără să le zgârii.
Cum cureți bijuteriile din aur acasă, fără să le zgârii. Foto: arhiva

Lanțurile, cerceii, brățările și inelele din aur sunt expuse zilnic transpirației, sebumului, parfumurilor și cremelor cosmetice. În timp, aceste reziduuri se acumulează pe suprafața metalului și îi pot diminua strălucirea. Chiar dacă aurul este un metal rezistent, bijuteriile pot avea finisaje delicate, aliaje sau pietre care necesită îngrijire specială.

Nu este nevoie să folosești soluții scumpe pentru a îndepărta murdăria obișnuită. În cazul bijuteriilor simple, din aur masiv, apa călduță și câteva picături de detergent lichid delicat pot fi suficiente pentru o curățare eficientă. Important este să folosești o metodă blândă și să verifici materialele din care este realizată fiecare piesă înainte de a începe.

Ce trebuie să știi înainte de a curăța aurul acasă

Nu toate bijuteriile din aur pot fi curățate în același mod. Aurul masiv, fără pietre sau alte elemente sensibile, suportă de regulă curățarea delicată cu apă și detergent. În schimb, bijuteriile placate cu aur au un strat superficial care se poate uza prin frecare repetată sau prin folosirea unor produse nepotrivite.

O atenție deosebită trebuie acordată pieselor care includ perle, opale, turcoaze sau pietre fixate cu adeziv. Contactul cu apa ori cu anumite substanțe de curățare le poate afecta aspectul sau sistemul de prindere. În astfel de situații, este indicat să urmezi instrucțiunile producătorului sau să ceri sfatul unui bijutier.

Contează și puritatea aurului. Aurul de 22 sau 24 de karate este mai moale decât aliajele utilizate frecvent pentru bijuteriile de 14 sau 18 karate, ceea ce înseamnă că se poate zgâria mai ușor. De aceea, evită bureții abrazivi, periile dure și orice metodă care presupune frecare intensă.

Cum cureți bijuteriile din aur cu apă călduță și detergent

Pentru bijuteriile simple din aur masiv, o soluție de curățare blândă poate îndepărta urmele de grăsime și murdăria acumulată în timpul purtării. Ai nevoie de un bol curat, apă călduță, puțin detergent lichid de vase și o lavetă moale.

Iată pașii pe care îi poți urma:

  1. Pregătește soluția de curățare. Umple un bol cu apă călduță și adaugă câteva picături de detergent lichid delicat. Evită apa fierbinte și produsele cu ingrediente agresive.
  2. Introdu bijuteriile în apă. Dacă sunt potrivite pentru curățarea umedă, lasă-le aproximativ 10-15 minute pentru a înmuia depunerile. Curăță fiecare piesă separat, pentru a reduce riscul de zgâriere.
  3. Îndepărtează murdăria cu grijă. Folosește o periuță cu peri foarte moi numai dacă este necesar. Nu apăsa și nu freca insistent zonele lustruite sau detaliile delicate.
  4. Clătește cu atenție. Utilizează apă curată, călduță, și un recipient pentru clătire. Astfel, reduci riscul de a pierde accidental o bijuterie în scurgerea chiuvetei.
  5. Usucă fiecare piesă. Tamponează delicat cu o lavetă moale, care nu lasă scame, apoi lasă bijuteriile să se usuce complet înainte de a le depozita.

Această metodă este potrivită pentru murdăria obișnuită, însă nu poate repara zgârieturile, uzura placajului sau deteriorarea finisajului. Dacă bijuteria are pietre slăbite, închizători defecte ori modificări neobișnuite de culoare, este mai sigur să fie verificată de un specialist.

De ce să eviți bicarbonatul și pasta de dinți când cureți aurul

Bicarbonatul de sodiu și pasta de dinți sunt prezentate uneori drept soluții rapide pentru curățarea bijuteriilor. Totuși, acestea nu sunt cele mai bune alegeri pentru aurul lustruit sau pentru piesele cu finisaje delicate.

Bicarbonatul poate produce zgârieturi fine prin frecare, în timp ce pasta de dinți poate conține particule abrazive concepute pentru curățarea smalțului dentar. Folosite repetat, aceste produse pot afecta aspectul suprafeței și pot diminua luciul bijuteriei.

Evită și înălbitorii, produsele pe bază de clor și soluțiile de curățare care nu sunt destinate bijuteriilor. Acestea pot afecta anumite aliaje, componente metalice sau pietre. De asemenea, nu folosi bureți aspri și nu încerca să obții strălucire prin frecare energică.

Dacă aurul este foarte murdar sau și-a schimbat vizibil culoarea, o curățare profesională este o opțiune mai sigură decât testarea unor remedii improvizate.

Cum păstrezi bijuteriile din aur strălucitoare mai mult timp

Îngrijirea regulată poate reduce acumularea reziduurilor și nevoia unor curățări mai intense. Câteva obiceiuri simple te ajută să menții bijuteriile într-o stare bună:

  • Aplică parfumul și crema înainte de a pune bijuteriile. Lasă produsele cosmetice să se usuce înainte de contactul cu metalul.
  • Scoate bijuteriile înainte de curățenie sau înot. Produsele de curățare și substanțele din piscine pot afecta anumite metale, finisaje și pietre.
  • Depozitează fiecare piesă separat. Folosește săculeți moi sau compartimente căptușite pentru a limita zgârieturile provocate de contactul dintre bijuterii.
  • Șterge-le după purtare. O lavetă moale poate îndepărta o parte dintre urmele de transpirație și produsele cosmetice.
  • Verifică periodic sistemele de prindere. Dacă observi o piatră care se mișcă sau o închizătoare slăbită, evită să porți piesa până când este verificată.

Frecvența curățării depinde de cât de des porți bijuteriile și de tipul acestora. Nu este necesar să le cureți excesiv dacă sunt deja curate. În schimb, întreținerea blândă și depozitarea corectă pot contribui la păstrarea aspectului lor.

Când este mai bine să apelezi la un bijutier

Unele probleme nu pot fi rezolvate printr-o simplă curățare acasă. Zgârieturile vizibile, pierderea luciului din cauza uzurii, placajul deteriorat sau petele persistente pot necesita intervenția unui specialist.

Același lucru este valabil pentru bijuteriile cu pietre prețioase, perle sau monturi complicate, mai ales dacă nu cunoști exact materialele folosite. Un bijutier poate identifica metoda de curățare potrivită și poate verifica dacă piesa are nevoie de reparații.

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