8 lucruri pe care ar trebui să nu le mai ții în baie, potrivit experților

Umiditatea, căldura și aburul generat de dușurile fierbinți pot afecta grav o mulțime de obiecte de uz cotidian pe care obișnuim să le depozităm în baie. Deși pare logic să păstrăm lucrurile în încăperea în care le folosim, experții din diverse domenii – de la chimiști cosmetici la stomatologi și bijutieri – avertizează că această obișnuință duce la degradarea accelerată a produselor, oxidarea serurilor, pătarea bijuteriilor și chiar la apariția mucegaiului.

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Schimbările frecvente de temperatură și nivelul ridicat de umiditate din baie afectează direct medicamentele și suplimentele alimentare. Chimistul cosmetic Kelly Dobos explică faptul că aceste condiții accelerează degradarea ingredientelor active, iar capsulele și comprimatele se pot înmuia sau umfla înainte de data de expirare. De asemenea, suplimentele își pot pierde din eficiență. Soluția este mutarea acestora într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi un sertar din dulap sau din dormitor, potrivit yahoo.com.

Același pericol pândește și produsele de machiaj. Aburul și temperaturile ridicate afectează textura, parfumul, stabilitatea și performanța conservanților, crescând riscul de contaminare. Produsele lichide (fond de ten, antigel, mascara) sunt cele mai expuse, în timp ce fardurile pudră sau rujurile sunt ceva mai stabile.

În plus, serurile pe bază de retinol și vitamina C își pierd din potență și pot oxida, schimbându-și culoarea. Chimistul Julie Pefferman menționează că schimbarea culorii indică o scădere a eficienței. Toate aceste produse cosmetice trebuie păstrate ferite de lumină și căldură.

Efecte dezastruoase asupra benzilor de albire și bijuteriilor

Produsele pentru albirea dinților, care conțin peroxid de hidrogen sau de carbamidă, își pierd eficiența dacă sunt ținute în baie. Medicul stomatolog Brad Hylans subliniază că mulți pacienți se plâng că benzile de albire nu funcționează, fără să știe că substanța activă s-a deteriorat din cauza căldurii. Acestea trebuie depozitate în spații întunecate și răcoroase, iar unele chiar la frigider.

În ceea ce privește bijuteriile, fondatorul La Joya Jewelry, Nishit Mehta, atrage atenția că, deși aurul masiv și diamantele rezistă, perlele, argintul și piesele placate suferă daune ireversibile. Aburul distruge luciul perlelor, accelerează pătarea argintului și degradează straturile placate. Mai mult, fluctuațiile termice fac ca metalele să se dilate și să se contracte la nivel microscopic, slăbind monturile pietrelor prețioase. Bijuteriile trebuie păstrate exclusiv în cutii speciale, căptușite cu material textil, amplasate în zone uscate.

Gutiere, creme de protecție solară și parfumuri: Riscuri majore de contaminare

Aparatele dentare, gutierele și protezele de noapte sunt extrem de vulnerabile. Ortodontul Karin Grinbaum avertizează că umiditatea favorizează dezvoltarea mucegaiului pe aceste dispozitive. În plus, bacteriile dispersate în aer la fiecare tragere a apei de la toaletă ajung cu ușurință pe obiectele neacoperite. Gutierele trebuie lăsate să se usuce complet și depozitate în carcase ventilate, ținute departe de baie, de exemplu pe noptieră.

Cremele cu protecție solară își pierd stabilitatea formulei dacă sunt expuse repetat la căldură și abur, fiind recomandată păstrarea lor în locuri răcoroase (și evitarea lăsării lor în mașini încinse). Nu în ultimul rând, parfumurile își pot schimba profilul olfactiv. Amestecul delicat de compuși aromatici volatili se alterează în prezența căldurii și a luminii. Parfumurile trebuie păstrate bine închise, în recipientele originale, în dulapuri sau sertare întunecate și răcoroase.