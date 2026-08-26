 Trei români au săpat un tunel ca să ajungă la un magazin de bijuterii din Londra. „Acești infractori și-au săpat singuri groapa”
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VideoTrei români au săpat un tunel ca să ajungă la un magazin de bijuterii din Londra. „Acești infractori și-au săpat singuri groapa”

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Trei români care au fost prinși în timp ce încercau să sape un tunel către un magazin de bijuterii dintr-un salon de masaj învecinat au recunoscut că au conspirat în vederea comiterii unui furt prin efracție. Prejudiciul total este estimat la peste 700.000 de lire sterline.

Trei români, prinși într-un jaf în Londra
Trei români, prinși într-un jaf în Londra Foto: Metropolitan Police

Jaf desprins din filme

Operațiunea care a dus la prinderea lor a avut loc în dimineața zilei de 17 iulie, pe Mitcham Road, în cartierul Tooting. La ora 03:12, polițiștii Metropolitan Police au ajuns la fața locului, după o sesizare privind o posibilă spargere. 

Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști în momentul intervenției arată că Laurentiu-Daniel Nițișoara a fost imobilizat imediat pe o alee din apropiere, în timp ce Ioan Asafeti a fost găsit ascuns pe acoperișul unei clădiri, în urma unei percheziții extinse în zonă, potrivit Poliției Metropolitane.

Ofițerii au verificat apoi salonul de masaj în care cei doi pătrunseseră prin efracție. Acolo au descoperit gaura săpată în peretele comun cu bijuteria, precum și saci plini cu unelte și echipamente folosite la săpare, confirmând planul grupării de a intra în magazin printr-un tunel, ocolind sistemele de securitate.

Al treilea membru al grupului, Sergiu Plastin, a fost capturat în aceeași zi pe Aeroportul Stansted, în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Polițiștii l-au localizat după ce au identificat o mașină asociată grupării și au urmărit semnalul telefonului mobil, conform Irish Independent.

Nu este prima lovitură pe care cei trei români o dau

Ancheta coordonată de Brigada Mobilă a Poliției Metropolitane a stabilit că cei trei sunt responsabili pentru mai multe spargeri comise în Londra între lunile mai și iulie, vizând în special magazine de bijuterii. Metoda folosită presupunea săparea unor tuneluri prin spații învecinate pentru a pătrunde în magazine pe timpul nopții, fără declanșarea alarmelor.

Polițiștii au recuperat și imagini de supraveghere în care membrii grupării apar cumpărând uneltele și echipamentele folosite la spargeri. Verificările realizate prin Interpol au indicat posibile legături cu infracțiuni similare comise în alte state europene.

Comisarul-detectiv Dan Mitchell, din cadrul Flying Squad, a declarat: „Acești infractori și-au săpat singuri groapa după ce ofițerii de intervenție de urgență i-au prins în flagrant”.

Cei trei bărbați vor fi condamnați la Curtea Coroanei din Kingston pe 23 octombrie.

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