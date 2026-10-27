 Elevul din Bistrița a ajuns din nou în fața procurorilor după ce a fost externat de la Psihiatrie. Au fost emise opt ordine de protecție
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Elevul din Bistrița a ajuns din nou în fața procurorilor după ce a fost externat de la Psihiatrie. Au fost emise opt ordine de protecție

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Elevul în vârstă de numai 13 ani care a comis un atac într-o școală din județul Bistrița pe data de 19 octombrie a fost externat, marți, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca. În urma gestului făcut de tânăr, o profesoară și doi elevi au fost răniți.

Elevul a ajuns din nou în fața procurorilor
Elevul a ajuns din nou în fața procurorilor Foto: Instagram

În cursul zilei de marți, elevul în vârstă de numai 13 ani a fost externat de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca și dus imediat la audieri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, potrivit informațiilor de la Agerpres.

Tot în cursul zilei de marți, Școala gimnazială „Ștefan cel Mare”, unde a avut loc atacul, a trimis o adresă către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud prin care a fost comunicată decizia Consiliului de administrație de a-l exmatricula pe elev.

Elevul a ajuns din nou în fața procurorilor

Vasile Șteopoaie, inspectorul școlar general, a precizat că, în decizia de exmatriculare, tânărul se poate reînscrie la școală odată cu începutul noului an școlar, însă într-o altă unitate de învățământ.

În același timp, Judecătoria Bistrița a admis cererile privind ordine de protecție cerute de către șase elevi, dar și de către profesoara în vârstă de 28 de ani care a fost atacată și care a fost nevoită să petreacă o săptămână în spital.

Au fost emise opt ordine de protecție

Ieri, în cursul zilei de 26 octombrie, a fost solicitat un al optulea ordin de protecție, tot de către un elev din cadrul școlii. În toate cele opt cazuri, instanța a decis ca ordinele de protecție să fie emise pentru o perioadă de 12 luni, timp în care agresorul trebuie să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de cei șapte elevi și față de profesoară, dar și față de domicilii, școală și reședințele acestora.

Agresorul trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere și i-a fost interzis contactul cu cele opt persoane.

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