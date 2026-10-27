 Cu cine a ieșit Sofia Vergara la restaurant. Actrița a fost fotografiată lângă un cântăreț celebru
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Cu cine a ieșit Sofia Vergara la restaurant. Actrița a fost fotografiată lângă un cântăreț celebru

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Sofia Vergara pare să dea o nouă șansă iubirii, la doi ani de la divorțul de actorul Joe Manganiello. Actrița în vârstă de 54 de ani a fost surprinsă la o cină în Los Angeles alături de Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, în vârstă de 39 de ani. Cei doi au fost fotografiați într-un restaurant exclusivist din Beverly Hills, iar imaginile îi arată ținându-se de mână și privind unul spre celălalt.

Sofia Vergara
Sofia Vergara Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor publicate de TMZ, vedeta din serialul „Modern Family” și cântărețul au petrecut seara la restaurantul italian Cipriani, unde au fost însoțiți și de câțiva prieteni. Printre aceștia s-a numărat Anastasia Soare, proprietara unei companii de produse cosmetice. Grupul a stat de vorbă pe parcursul serii, iar Sofia și Dan au atras atenția prin apropierea dintre ei.

Sofia Vergara și Dan Reynolds, apropiați la o cină în Beverly Hills

Fotografiile publicate de TMZ îi surprind pe cei doi într-o atmosferă relaxată, în timp ce se bucură de cina luată împreună. La un moment dat, Sofia Vergara și Dan Reynolds au fost văzuți ținându-se de mână peste masă, iar imaginile au alimentat speculațiile privind o posibilă relație între actriță și muzician.

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Foto: BackGrid

Potrivit publicației americane, cei doi ar fi părăsit restaurantul discret, în jurul orei 00:30. Până în acest moment, informațiile prezentate nu confirmă oficial că Sofia și Dan formează un cuplu.

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Foto: BackGrid

Întâlnirea vine într-un moment în care solistul Imagine Dragons este din nou singur. Dan Reynolds s-ar fi despărțit la începutul lunii octombrie de actrița Minka Kelly, după o relație care a durat patru ani.

În cazul Sofiei Vergara, viața sentimentală a actriței a fost intens comentată după separarea de Joe Manganiello, cu care a fost căsătorită timp de aproximativ opt ani. Cei doi și-au anunțat despărțirea în iulie 2023, iar ulterior au apărut declarații diferite despre motivele care au dus la încheierea mariajului.

De ce s-a despărțit Sofia Vergara de Joe Manganiello

În ianuarie 2024, Sofia Vergara a vorbit despre divorț într-un interviu acordat publicației spaniole El País. Actrița a explicat atunci că unul dintre motivele separării ar fi fost dezacordul privind posibilitatea de a avea un copil.

„Căsnicia mea s-a destrămat pentru că soțul meu era mai tânăr; el voia să aibă copii, iar eu nu voiam să fiu o mamă în vârstă”, a declarat Sofia Vergara.

Vedeta a explicat că respectă alegerile altor persoane, însă nu își mai dorește să devină mamă pentru a doua oară.

„Am un fiu pe care l-am născut la 19 ani, iar acum are 32 de ani, și sunt pregătită să fiu bunică, nu mamă”, a mai spus actrița.

Sofia a adăugat că, ținând cont de cariera sa și de felul în care își trăiește viața, nu considera că ar putea să îi ofere unui alt copil toată atenția de care acesta ar avea nevoie.

La câteva luni după aceste declarații, Joe Manganiello a oferit propria versiune asupra despărțirii, într-un interviu acordat revistei People, în iulie 2024. Actorul a contestat ideea că ar fi decis să pună capăt căsniciei din cauza unei schimbări de perspectivă apărute la mijlocul vieții sau că i-ar fi impus fostei soții un ultimatum în privința copiilor.

Joe a afirmat că subiectul fusese discutat încă din prima lună a relației lor și că știa care era poziția Sofiei. Actorul a susținut că nu ar fi părăsit-o pentru că aceasta nu își mai dorea copii.

Totodată, Manganiello a descris căsnicia lor ca pe o relație în care, în ultimii ani, dispăruse apropierea emoțională. El a vorbit și despre problemele personale cu care s-ar fi confruntat în timpul mariajului, inclusiv despre o afecțiune autoimună despre care a spus că i-a afectat organismul.

Declarațiile celor doi au oferit perspective diferite asupra motivelor divorțului, însă niciunul dintre foștii parteneri nu a prezentat public o versiune comună asupra tuturor problemelor care au dus la separare.

Ce se întâmplă acum în viața sentimentală a celor doi foști parteneri

După divorț, atât Sofia Vergara, cât și Joe Manganiello au continuat să fie în centrul atenției presei mondene. Actorul s-a logodit cu Caitlin O'Connor în 2025, în timp ce cea mai recentă apariție a Sofiei alături de Dan Reynolds a atras atenția asupra vieții sale sentimentale.

Înaintea acestei întâlniri, Joe Manganiello a vorbit din nou despre relația cu fosta soție, inclusiv în cartea sa, Bloodlines, în care a abordat aspecte ale mariajului lor, până atunci păstrate departe de atenția publicului.

Sofia Vergara are un fiu adult, Manolo, pe care l-a născut când era adolescentă. Actrița a explicat în trecut că nu își dorește să reia experiența maternității, fiind pregătită pentru o altă etapă a vieții.

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