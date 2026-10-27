 Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
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Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă

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Vedeta din serialul „Knots Landing” și-a făcut cont pe OnlyFans, însă, chiar dacă este deschisă la experiențe noi, are și limite peste care nu este dispusă să treacă.

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Foto: Profimedia

Într-un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii „Nightline”, distribuit de revista „People”, actrița a dezvăluit câteva dintre solicitările mai neobișnuite pe care le primește de la abonații săi. Unii îi cer videoclipuri în care să facă exerciții fizice, alții vor să o vadă savurând o cafea sau desfășurând activități obișnuite din viața de zi cu zi. Există însă și o cerere care nu o convinge deloc: aceea de a o vedea cum se spală pe dinți.

„Sunt lucruri din viața de zi cu zi, cum ar fi să bei o cafea. Îmi spun că le place când mă spăl pe dinți... Nu o să mă spăl pe dinți”, a declarat Donna Mills, cu umor și fără să lase loc de interpretări. Dincolo de această limită, actrița pare să știe foarte bine ce își dorește să ofere publicului său. Pentru ea, senzualitatea nu înseamnă neapărat nuditate explicită, ci mai degrabă subtilitate, mister și puterea imaginației.

„Cred că este mai sexy să nu fii complet goală și să lași puțin loc imaginației”, a explicat vedeta, amintindu-și de o ședință foto realizată pentru revista „Playboy”. Una dintre imaginile sale preferate o surprindea făcând duș îmbrăcată într-o rochie, o fotografie pe care o consideră deosebit de senzuală tocmai prin caracterul ei neașteptat.

Donna Mills a dezvăluit că mai are fotografii nepublicate din acea ședință, pe care abonații săi le-ar putea considera extrem de atractive. Întrebată cât ar putea cere pentru o astfel de imagine de arhivă, actrița a estimat că prețul s-ar putea ridica la aproximativ 100 de dolari.

Vedeta și-a lansat contul OnlyFans în luna iulie și a explicat încă de la început că nu are emoții în privința acestei decizii. După mai bine de cinci decenii petrecute în industria divertismentului, Donna Mills spune că a văzut numeroase tendințe apărând și dispărând și că nu se teme să încerce ceva nou.

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Foto: Profimedia

„Dragă, sunt în această industrie de peste 50 de ani... Am văzut toate tendințele venind și plecând”, declara ea pentru Page Six. Totuși, de ce și-a făcut cont OnlyFans la 85 de ani?

Actrița a explicat că noua platformă îi oferă ocazia de a comunica direct cu oamenii care au urmărit-o și au susținut-o de-a lungul anilor. Mai mult, își dorește ca aceștia să descopere o latură mai autentică a personalității sale, dincolo de imaginea impecabilă de pe ecran.

„Fanii mei mă vor vedea așa cum sunt cu adevărat: în zilele în care părul îmi stă bine, în zilele în care nu îmi stă bine și în toate momentele dintre acestea”, a mărturisit Donna Mills.

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