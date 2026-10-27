Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii

Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, a avut o apariție îndrăzneață pe rețelele de socializare. Actrița, în vârstă de 63 de ani, s-a postat în bikini, iar fanii au reacționat. Vedeta vrea să dovedească faptul că vârsta este doar un număr și se simte extrem de bine în pielea ei.

Brigitte Nielsen. Foto: Instagram

Brigitte Nielsen, apariție îndrăzneață în bikini la 63 de ani

Vedeta din „Rocky IV” are o siluetă de invidiat la 63 de ani și nu se teme să o arate. Aceasta s-a postat pe Instagram într-o lenjerie mov, cu imprimeuri. Este un selfie, în care se observă cum la gât purta două coliere, punându-și în evidență frizura pixie și machiajul, un smokey eye discret.

„Viața e mai frumoasă în bikini... totuși”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram, în descrierea fotografiei. Ulterior, fanii nu au trecut cu vederea și au umplut secțiunea de comentarii.

„Wow, arăți superb”/ „Mereu frumoasă”/ „Încă arăți grozav”/ „Nu îmbătrânești niciodată!”

De asemenea, Brigitte Nielsen și-a surprins fanii și în urmă cu o lună, atunci când a postat o fotografie într-o lenjerie intimă de culoare bej. Fotografia a fost făcută în oglindă, etalându-și întregul corp.

„Dulce ca septembrie, picantă prin natura sa. Să înceapă toamna”, a scris ea în descriere atunci.

1/2 Brigitte Nielsen, în bikini mov. Foto: Instagram

Cum a început povestea de dragoste cu Sylvester Stallone

Deși avea deja patru copii, Brigitte Nielsen nu s-a temut să-l nască pe al cincilea, la vârsta de 55 de ani. Atunci, a adus-o pe lume pe micuța Frida. Actrița daneză a devenit cunoscută în anii '80 datorită carierei sale înfloritoare de model, care i-a adus un sol în filmul „Rocky IV” din 1985, alături de Sylvester Stallone.

Brigitte a interpretat-o pe Ludmilla Drago și s-a îndrăgostit, inevitabil, de Stallone pe platourile de filmare. Avea doar 22 de ani când filmul a fost lansat în cinematografe și s-a căsătorit cu starul de acțiune în același an. Cei doi au mers pe drumuri separate în 1987 și s-au reunit pentru scurt timp în 2018 pe platourile de filmare ale filmului „Creed II”.

„[Căsătoria mea] cu Sylvester Stallone a fost acum atât de mult timp. Nu mă gândesc niciodată la el. Uneori am senzația că nici nu s-a întâmplat. Habar n-am ce pune la cale tipul ăla. Treci mai departe, știi? Ești atât de ocupat cu alte lucruri încât poate fi ceva de genul: «Stai, cum îl chema?»”, a declarat ea pentru People.

Poveste de dragoste cu un model cu 15 ani mai tânăr

Actrița trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste cu Mattia Dessì, un fost model din Italia, care este cu 15 ani mai tânăr decât ea. S-a căsătorit de cinci ori în total și este mamă a patru fii și o fiică. Brigitte a mărturisit pentru revista People că nu s-a simțit niciodată mai bine decât la 60 de ani și că nu se teme de îmbătrânire.

„Mă simt foarte bine în pielea mea, lucru pe care nu l-am simțit mult timp. E plăcut să ai 60 de ani și să te simți destul de mulțumită de cum arăți. Atitudinea mea în această privință este să iau lucrurile așa cum sunt. Nu pot să-mi fac mereu griji în privința aspectului meu. Vreau să trăiesc viața pe deplin în fiecare zi. Și dacă sunt total nefericită de felul în care arăt la 70 de ani, voi face ceva în privința asta”, a mai declarat ea.