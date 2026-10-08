„Nici măcar nu mă îmbrățișa!” Sofia Vergara, acuzată că-și neglija soțul când acesta era grav bolnav

Joe Manganiello face noi dezvăluiri uluitoare despre mariajul său cu Sofia Vergara, iar acuzațiile pe care le lansează la adresa fostei sale soții sunt extrem de dure.

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Actorul susține că relația lor s-a răcit simțitor în perioada în care el se confrunta cu o boală autoimună gravă, care aproape că i-a curmat viața.

Joe Manganiello (49 de ani) și Sofia Vergara (54 de ani), s-au căsătorit în 2015 și au divorțat după șapte ani de mariaj. De-a lungul timpului, cei doi au oferit explicații diferite cu privire la motivele despărțirii. Acum, starul din „True Blood” vorbește pe larg despre perioada dificilă prin care a trecut, în noua sa biografie, „Bloodlines”, care urmează să fie lansată pe 13 octombrie.

Potrivit celor scrise în carte, problemele de sănătate ale lui Manganiello au început la scurt timp după nunta cu Vergara, în 2015. Actorul descrie dureri abdominale cumplite, atât de intense încât ajunsese să nu mai poată merge. Boala i-a provocat ulcerații ale tractului digestiv, febră, erupții cutanate dureroase, dureri de cap, oboseală extremă și episoade de sângerare rectală. Într-o perioadă foarte scurtă, Manganiello a pierdut în jur de 27kg.

În 2016, starea sa s-a agravat atât de mult încât a fost nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, în urma căreia i-a fost îndepărtată o parte din intestin. Actorul a ajuns să spună că se considera „norocos că sunt în viață”.

„Refuza să mă îmbrățișeze, chiar și atunci când o rugam”

Cele mai controversate declarații ale actorului vizează însă relația cu Sofia Vergara. Manganiello susține că, pe măsură ce boala sa avansa, mariajul lor a devenit „lipsit de orice emoție”. Actorul afirmă că se simțea tot mai singur în lupta cu boala și face o acuzație tulburătoare: spune că Vergara ar fi refuzat să-l îmbrățișeze chiar și atunci când îi cerea acest lucru.

În perioada cea mai grea a bolii, Manganiello spune că a ajuns într-un punct atât de întunecat, încât s-a gândit la sinucidere. Din fericire, a trecut pentru acel moment cumplit, însă nu cu ajutorul soției sale, se pare.