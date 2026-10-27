Probleme la noul iPhone Duo, la doar câteva zile de la lansare. Ce au descoperit utilizatorii telefonului pliabil

Au apărut primele probleme pe telefoanele iPhone Duo. La doar câteva zile de la debutul oficial pe piață, noul iPhone Duo, primul smartphone pliabil din istoria Apple, întâmpină deja primele probleme tehnice. Compania a recunoscut că un număr de dispozitive au dezvoltat defecțiuni la nivelul ecranului. Ce au observat utilizatorii din toată lumea.

Primele defecțiuni la iPhone Duo. Foto: X/ Justin Lokos

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase imagini publicate de utilizatori legate de defecțiunile întâmpinate la noul iPhone Duo. Apple i-a îndemnat pe clienții afectați să contacteze compania pentru a primi un telefon la schimb, scrie BBC.

Ce probleme au apărut la iPhone Duo

După ce mai mulți clienți au arătat pe rețelele de socializare defecțiunile noului telefon, Apple a declarat că este conștientă de „o problemă care afectează ecranul interior al unui număr mic” de dispozitive.

Unii proprietari de Duo au postat online și fotografii care arată crăpături de-a lungul pliului central al ecranului, în timp ce alții au raportat un zgomot ciudat la deschiderea dispozitivului.

Un utilizator de iPhone Duo, Justin Lokos, a postat o imagine cu un dispozitiv cu linii pe partea dreaptă a ecranului și a încărcat ulterior o imagine cu un telefon nou alături de cel defect, mulțumind unui magazin Apple din New York pentru ajutor.

Lansarea modelului Duo, care a atras mulțimi de oameni în magazinele Apple din întreaga lume săptămâna trecută, este o încercare de a revigora gama de dispozitive a mărcii și de a concura cu telefoanele pliabile ale rivalilor.

Apple nu a precizat câte dispozitive au fost afectate. Cu toate acestea, au existat imagini create cu inteligență artificială în care se prezintă dispozitive defecte. Astfel, Francisco Jeronimo, analist tehnologic la firma de cercetare de piață IDC, a declarat că acest lucru înseamnă că este nevoie de prudență înainte de a trage concluzii despre întregul ciclu de producție.

Cel mai scump iPhone lansat vreodată

Ecranul modelului Duo are 1,6 inci, adică 19,3 cm și se pliază cu ajutorul unei balamale, o componentă complexă ce a dus la defecte similare la dispozitivele pliabile fabricate de alte companii concurente cu Apple.

Primul telefon pliabil de la Samsung, Galaxy Fold, a suferit un regres timpuriu în 2019, când au fost raportate ecrane sparte ale dispozitivelor. Utilizatorii de Android au deja o gamă largă de telefoane pliabile din care pot alege, tehnologie pe care Apple a dezvoltat-o ​​ani de zile înainte de lansarea modelului Duo.

Este cel mai scump iPhone lansat vreodată de Apple, costând până la 3.199 de lire sterline pentru modelele premium. Jeronimo a spus că, deoarece Apple a poziționat Duo ca o „alternativă premium” la dispozitivele pliabile consacrate, „modul în care va gestiona această problemă a primei generații va modela încrederea cumpărătorilor în această categorie mult dincolo de propriile vânzări”.

„Apple are o bază de clienți fideli și o rețea de retail care poate schimba dispozitivele pe loc, dar având în vedere lansarea pe 30 octombrie a altor 28 de piețe, trebuie să își clarifice rapid poziția în ceea ce privește garanția”, a spus el, conform sursei menționate.

Când este închis, Duo arată ca o versiune mai lată a unui iPhone, apoi se deschide ca un dispozitiv care seamănă cu o tabletă mică.

„Alții au creat telefoane pliabile care par a fi două telefoane lipite ciudat unul de celălalt”, a declarat noul director executiv John Ternus, care a preluat funcția de la Tim Cook în septembrie.