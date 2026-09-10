Apple lansează cel mai scump iPhone de până acum. Cât costă noul model pliabil

Apple a prezentat cel mai scump iPhone lansat vreodată, compania mizând pe un model pliabil care marchează una dintre cele mai importante schimbări de design din ultimii ani. Noul iPhone Duo pornește de la 1.999 de dolari și poate ajunge până la 3.200 de dolari.

Apple dă lovitura cu primul său iPhone pliabil Foto: Apple

Lansarea vine într-un moment important pentru companie, fiind una dintre primele mari provocări pentru noul CEO al Apple, John Ternus. Acesta a urcat pe scena evenimentului anual de prezentare a produselor, la scurt timp după preluarea funcției.

Pe lângă telefonul pliabil, Apple a prezentat și noile iPhone 18 Pro și Pro Max, Apple Watch și AirPods 5.

Apple intră pe piața telefoanelor pliabile cu un model diferit

iPhone Duo este primul telefon pliabil dezvoltat de Apple, iar compania a investit ani de zile în dezvoltarea acestui dispozitiv.

John Ternus a explicat că Apple și-a dorit ca noul telefon să se diferențieze de modelele pliabile deja existente. În opinia sa, unele dintre dispozitivele actuale pot crea impresia că sunt „două telefoane lipite unul de altul”, ceea ce reduce senzația de spațiu oferită de ecranul extins.

Noul iPhone este prezentat drept rezultatul unei serii de schimbări tehnice și de design menite să ofere o experiență diferită utilizatorilor de telefoane pliabile.

Ternus a fost implicat în dezvoltarea dispozitivului încă din perioada în care ocupa funcții de conducere în zona hardware a companiei.

Ecran mai mare și cameră ascunsă sub display

Unul dintre principalele avantaje promovate de Apple este ecranul mai mare, care ar trebui să ofere o experiență apropiată de cea a utilizării unei tablete.

„Credem că acest lucru va redefini experiența de utilizare a unui telefon pliabil [...] veți beneficia de un ecran mare, la fel de natural și intuitiv ca cel al unui iPad”, a mai precizat acesta.

Telefonul are un raport de aspect de 1,4 pe ambele ecrane, iar camera FaceTime este ascunsă în spatele display-ului. Atunci când este deschis, dispozitivul devine cel mai subțire iPhone produs vreodată.

Designul include și o platformă pentru cameră inspirată de iPhone Air, în timp ce rama este realizată din titan.

Apple a modificat inclusiv modul în care sunt afișate anumite comenzi în noul sistem de operare. Cele mai importante comenzi din iOS 27 vor fi poziționate în partea laterală a dispozitivului, iar Dock-ul de pe ecranul principal va fi orientat vertical.

Prețul uriaș, cea mai mare provocare pentru Apple

Noul design vine după ani în care Apple a fost criticată pentru lipsa unui produs care să aibă un impact comparabil cu lansarea primului iPhone, în 2007.

Prin iPhone Duo, compania încearcă să schimbe această percepție și să aducă o inovație majoră în gama sa de telefoane. În același timp, prețul foarte ridicat ar putea reprezenta un risc.

Analistul Dipanjan Chatterjee, de la Forrester, consideră că telefonul ar putea ajunge să fie mai degrabă „un ornament premium” în portofoliul Apple, oferindu-le cumpărătorilor un anumit statut, fără să genereze neapărat o creștere spectaculoasă a vânzărilor.

iPhone Duo va putea fi comandat începând cu 16 octombrie, iar prețul de pornire este de 1.999 de dolari, echivalentul a aproximativ 1.720 de euro.

Modelul poate ajunge însă la 3.200 de dolari, ceea ce îl transformă în cel mai scump iPhone de până acum.

Diferența față de modelele anterioare este considerabilă. Până acum, cel mai mare preț de pornire pentru un iPhone nou fusese de 900 de dolari. În cazul noii game, iPhone 18 pornește de la 1.200 de dolari, iar iPhone 18 Pro de la 1.300 de dolari.