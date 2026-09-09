A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”

Toamna a început în forță pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, pe două fronturi complet diferite. În timp ce în țară și-au însoțit cele două fetițe, Victoria și Iris, în prima zi din noul an școlar, în Italia au demarat oficial lucrările de demolare la locuința recent achiziționată.

Casa din Italia a Gabrielei Cristei și a lui Tavi Clonda a început să fie demolată Foto: Instagram/ Facebook

După o vară plină de călătorii și drumuri repetate între București și Italia pentru a pune la punct detaliile legate de noua lor proprietate, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au atins un moment decisiv în proiectul lor de suflet. Căsuța din Peninsulă a intrat oficial în șantier, prima etapă fiind cea a demolărilor. Deși distanța îi împiedică să fie pe șantier zi de zi, artiștii trăiesc la intensitate maximă fiecare transformare a spațiului care va deveni refugiul lor de vacanță.

„A început demolarea la căsuță!”

Tavi Clonda a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele cadre din momentul în care utilajele și echipele de lucru au trecut la treabă.

Artistul a recunoscut că soția sa, Gabriela Cristea, trăiește momente copleșitoare văzând clădirea pusă la pământ pentru a fi reconstruită conform viziunii lor:

„A început demolarea la căsuța din Italia… Vă las aici câteva imagini… Gabriela a avut mari emoții… Încă mai are…”.

Dacă pe parcursul lunilor de vară au făcut naveta frecvent pentru a supraveghea totul la fața locului, începerea toamnei i-a obligat să revină stabil în România. În prezent, cei doi țin legătura permanent cu meșterii italieni prin apeluri video și filmări detaliate, primind actualizări constante despre evoluția șantierului de peste hotare.

Emoțiile unui nou început în România: Victoria și Iris au pășit din nou la școală

Prioritatea familiei a rămas însă educația celor mici, motiv pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda au lăsat șantierul din Peninsulă pe mâna specialiștilor și s-au concentrat pe noul an școlar.

În mediul online, fosta prezentatoare TV a postat imagini de familie direct din curtea școlii, unde micuțele Victoria și Iris au apărut cu zâmbetul pe buze, pregătite pentru o nouă etapă de învățare. Vedeta a mărturisit că, deși nu este prima oară când trăiesc emoțiile începutului de an, fiecare toamnă aduce provocări noi și un amestec de bucurie și nostalgie văzându-și fetițele cum cresc de la o zi la alta.

sursa Facebook