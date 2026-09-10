 Cafeaua și ceaiul băute fierbinți, un posibil pericol. Ce au descoperit experții
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Cafeaua și ceaiul băute fierbinți, un posibil pericol. Ce au descoperit experții

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Atunci când bem cafea sau ceai, băutura va fi, aproape întotdeauna, fierbinte. Însă, experții din Marea Britanie avertizează că acest obicei poate avea consecințe mult mai severe asupra sănătății decât am crede.

Băuturile fierbinți pot crește riscul de cancer
Băuturile fierbinți pot crește riscul de cancer Foto: IStock

Ceaiul este a doua cea mai populară băutură de pe glob după apa potabilă, iar cafeaua a devenit deja atât de comună încât mulți oameni beau mai multe căni pe zi. Iar, aproape de fiecare dată, aceste două băuturi sunt consumate fierbinți. Însă, potrivit BBC, acest obicei poate fi unul nociv pentru sănătate.

Un studiu din Marea Britanie a analizat undeva în jur de un milion de oameni, iar cei care consumau băuturi foarte fierbinți aveau un risc de trei ori mai mare de a se confrunta cu boli precum cancerul. Iar acest fenomen se explică prin faptul că lichidul foarte fierbinte poate deteriora mucoasa esofagului pe măsură ce coboară spre stomac.

Băuturile foarte fierbinți pot crește riscul de cancer

Studiul a fost efectuat de Universitatea Oxford și publicat în „International Journal of Cancer”. Iar potrivit experților, orice băutură cu o temperatură de peste 65 de grade Celsius este considerată a fi foarte fierbinte și poate fi un risc pentru sănătate.

De exemplu, un ceai care tocmai a fiert în ibric poate avea chiar și 100 de grade Celsius. Atunci când este turnat în cană, el coboară la 90-95 de grade. Din acest motiv, experții spun că trebuie să așteptăm câteva minute, înainte de a consuma ceai sau cafea.

Ce au descoperit experții britanici

Experții spun că 1-2 cazuri de cancer esofagian din 10 ar putea fi evitate dacă oamenii ar renunța la băuturile foarte fierbinți. Cancerul esofagian cu celule scuamoase este rar, afectând câteva mii de persoane pe an. În Regatul Unit, de exemplu, aproximativ 1% din populație prezintă, de-a lungul vieții, riscul de a fi diagnosticată cu acest tip de cancer.

În plus, consumul de alcool și fumatul rămân factori de risc mult mai importanți.

„Cele mai importante modalități de a reduce riscul apariției acestui tip de cancer sunt să nu fumezi și să reduci consumul de alcool”, spune experta Fiona Osgun.

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