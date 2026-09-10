Căpșunile sau afinele? Fructul care poate susține mai bine sănătatea intestinului

Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm mai multe fructe precum căpșunile sau afinele. Ambele sunt foarte utile pentru a susține digestia, motiv pentru care mulți oameni se întreabă care variantă este, de fapt, mai bună pentru organism.

Ambele fructe sunt sănătoase Foto: EatingWell

Căpșunile și afinele se numără printre cele mai sănătoase fructe pe care le putem servi, motiv pentru care sunt recomandate de către nutriționiști din întreaga lume. Ambele sunt o alegere populară datorită nivelului ridicat de fibre pe care îl conțin, ambele conțin antioxidanți și ambele sunt utile pentru sistemul digestiv.

Potrivit EatingWell, căpșunile sunt foarte utile deoarece ne ajută să ne hidratăm organismul, iar într-o cană plină de fructe vom găsi cam trei grame de fibre.

„Fibrele și apa acționează împreună pentru a menține scaunul mai moale și pentru a susține un tranzit intestinal regulat”, a explicat medicul nutriționist Amanda Sauceda.

Ambele sunt foarte bune pentru organism

Desigur, căpșunile nu sunt bune pentru digestie doar pentru faptul că au fibre și apă.

„O parte dintre polifenolii din căpșuni, în special elagitaninii, sunt metabolizați de bacteriile din intestinul nostru și pot contribui la susținerea unui microbiom intestinal mai sănătos”, spune și nutriționista Alyssa Simpson.

În același timp, afinele au un conținut ușor mai ridicat de fibre, dar nu ne ajută la fel de eficient să ne hidratăm. Însă, afinele conțin anumiți polifenoli utili pentru digestie.

„Antocianinele sunt metabolizate de bacteriile din intestinul nostru și pot contribui, de asemenea, la susținerea unui microbiom intestinal mai sănătos”, spune Simpson.

Care este alegerea nutriționiștilor

În ciuda compoziției ușor diferite, nu există un câștigător precis, atunci când vine vorba despre căpșuni și afine. Ambele sunt foarte sănătoase și pot fi servite împreună pentru a ne ajuta organismul să funcționeze mai eficient.

„Eu, de fapt, nu aș desemna un câștigător aici, deoarece căpșunile și afinele aduc fiecare câte ceva diferit. Afinele îți oferă puțin mai multe fibre și sunt deosebit de bogate în antocianine, în timp ce căpșunile conțin mai multă apă și un amestec diferit de polifenoli, inclusiv elagitanini”, spune Simpson.