 10 schimbări neașteptate care pot apărea când slăbești
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10 schimbări neașteptate care pot apărea când slăbești

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Atunci când urmezi un plan pentru slăbit, principalul tău obiectiv ar putea fi să vezi o cifră mai mică pe cântar. Dar, atingerea unei greutăți mai sănătoase îți poate influența organismul în multe alte moduri. Unele schimbări îți susțin sănătatea pe termen lung, în timp ce altele pot fi consecințe neașteptate.

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Foto: Shutterstock

1. Ai mai multă energie

Creșterea nivelului de energie este una dintre primele schimbări pe care le poți observa când începi să slăbești. Un studiu a constatat că pierderea în greutate reduce cantitatea totală de energie pe care organismul o consumă pentru a susține diferite funcții, precum respirația.

Slăbitul poate diminua și energia necesară atât pentru activitatea fizică, cât și în repaus. Cu alte cuvinte, atunci când ai o greutate corporală mai mică, organismul tău consumă mai puțină energie pentru activitățile obișnuite ale zilei.

2. Pielea poate deveni lăsată

Multe persoane nu sunt pregătite pentru apariția pielii lăsate după o scădere considerabilă în greutate. Pielea își poate pierde din elasticitate și poate rămâne lăsată în anumite zone, precum abdomenul, brațele și fața.

Dacă slăbitul are acest efect asupra pielii tale, există câteva măsuri care te-ar putea ajuta. Hidratarea adecvată, gestionarea stresului și folosirea unei creme hidratante pot îmbunătăți aspectul și textura pielii. În cazurile severe, medicul îți poate recomanda o intervenție de chirurgie plastică.

3. Îți poți forma obiceiuri noi

O analiză a mai multor studii a arătat că intervențiile bazate pe formarea unor obiceiuri i-au ajutat pe participanți să slăbească semnificativ într-un interval de 8-14 săptămâni. Aceste intervenții au inclus îndeplinirea zilnică a unor sarcini benefice pentru sănătate și adoptarea unor comportamente noi legate de alimentație și mișcare.

Dacă îți acorzi timp și slăbești treptat, prin alimentație echilibrată și exerciții fizice, este posibil ca mișcarea regulată și alegerile alimentare sănătoase să devină obiceiuri firești.

4. Este posibil să ai nevoie de mai puține medicamente

Menținerea unei greutăți sănătoase te poate proteja împotriva diabetului și a bolilor cardiovasculare. Dacă ai deja una dintre aceste afecțiuni, scăderea în greutate poate contribui la ameliorarea ei. În anumite situații, diabetul de tip 2 poate fi controlat fără injecții zilnice cu insulină.

„Afecțiunile asociate greutății, precum diabetul, se ameliorează de obicei odată cu scăderea în greutate”, a declarat pentru publicația Health dr. Adam Gilden Tsai, fost medic la Kaiser Permanente Colorado din Denver.

Potrivit specialistului, există o relație directă între numărul kilogramelor pierdute și efectele asupra sănătății: cu cât scăderea în greutate este mai mare, cu atât îmbunătățirile pot fi mai importante.

Nu este însă sigur să întrerupi sau să modifici un tratament fără să discuți mai întâi cu medicul. Acesta îți poate evalua starea și îți poate explica dacă și în ce condiții poate fi ajustată medicația.

5. Dormi mai bine

Scăderea în greutate și reducerea cantității de grăsime corporală sunt asociate cu îmbunătățirea somnului. Poți fi mai mulțumit de calitatea odihnei tale și poți avea un somn mai eficient.

Excesul de greutate crește riscul de apnee în somn. Această tulburare respiratorie apare atunci când căile respiratorii se îngustează parțial sau se blochează complet în timpul somnului. Depunerile de grăsime din zona gâtului pot obstrucționa căile respiratorii și îți pot întrerupe odihna.

„Scăderea în greutate înseamnă, de regulă, că există mai puțină presiune fizică asupra respirației și mai puțin țesut moale care poate bloca tractul respirator superior”, a explicat dr. Tsai.

6. Poate scădea riscul anumitor tipuri de cancer

Supraponderea și obezitatea au fost asociate cu un risc crescut de apariție a mai multor tipuri de cancer. Relația exactă nu este pe deplin înțeleasă, dar specialiștii cred că excesul de greutate poate fi asociat cu modificări ale creșterii celulare, schimbări hormonale și inflamație. Toate acestea reprezintă factori de risc pentru cancer.

Legătura cu greutatea corporală pare să fie mai puternică în cazul anumitor forme de cancer. Unele dovezi sugerează, de exemplu, că greutatea ar putea reprezenta un factor în mai mult de jumătate dintre cazurile de cancer endometrial.

7. Relația de cuplu se poate schimba

În timp ce tu slăbești, este posibil ca și partenerul tău să piardă în greutate. Un studiu a analizat partenerii persoanelor care urmau fie un program oficial de gestionare a greutății, fie unul desfășurat pe cont propriu. După șase luni, aproximativ o treime dintre parteneri pierduseră cel puțin 3% din greutatea corporală inițială.

„Există dovezi solide că oamenii se îngrașă atunci când partenerii lor se îngrașă, iar cercetarea noastră sugerează că este valabil și contrariul”, a declarat pentru Health autoarea principală a studiului, Amy Gorin, doctor în psihologie și profesoară de științe psihologice la University of Connecticut.

Acest efect poate fi explicat parțial prin mediul alimentar comun. De exemplu, în casă pot exista mai multe fructe și legume după ce unul dintre parteneri începe să-și schimbe alimentația.

Unele cercetări sugerează că modificarea greutății poate influența și perspectiva partenerilor asupra imaginii corporale și experiențelor din cadrul relației.

8. Poți pierde masă osoasă

Scăderea în greutate poate provoca și pierdere de masă osoasă, mai ales dacă ajungi sub greutatea considerată sănătoasă sau urmezi o dietă săracă în anumiți nutrienți.

Exercițiile cu susținerea greutății corporale și cele de rezistență te pot ajuta să slăbești, dar și să-ți formezi și să-ți menții oasele puternice.

9. Simptomele depresiei se pot reduce

Schimbările de greutate și depresia au o relație „bidirecțională”, a explicat dr. Tsai. Obezitatea poate contribui la apariția depresiei, dar și depresia poate favoriza creșterea în greutate.

„De obicei, depresia se ameliorează odată cu scăderea în greutate”, a adăugat medicul. Totuși, slăbitul nu înlocuiește tratamentul recomandat pentru depresie. Dacă te confrunți cu simptome depresive, cere ajutorul unui specialist.

10. Fertilitatea poate fi incurajată

Dacă încerci să rămâi însărcinată, pierderea în greutate îți poate crește șansele de concepție atunci când ai exces ponderal. Greutatea corporală poate influența fertilitatea.

Sindromul metabolic ovarian poliendocrin, o afecțiune hormonală cunoscută anterior drept sindromul ovarelor polichistice (SOPC), este asociat cu obezitatea și reprezintă una dintre cauzele frecvente ale infertilității.

Sursa: Health.com

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