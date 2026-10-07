 Studiu: O problemă frecventă de somn ți-ar putea crește riscul de AVC
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Studiu: O problemă frecventă de somn ți-ar putea crește riscul de AVC

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Cercetătorii au descoperit că persoanele care sufereau de insomnie aveau un risc cu 26% mai mare de AVC și un risc cu 28% mai mare de a fi spitalizate, indiferent de cauză. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate în revista Sleep Medicine Reviews. Pe durata cercetării s-au evaluat date provenite de la 1,3 milioane de participanți incluși în șase studii anterioare, care au analizat factorii de risc pentru accident vascular cerebral, accidente de muncă și spitalizări.

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Foto: Shutterstock

Legătura dintre insomnie și accidentul vascular cerebral poate părea surprinzătoare, însă medicii spun că există explicații plauzibile.

„Somnul influențează multe aspecte ale sănătății și stării de bine și trebuie luat în serios”, spune dr. Beth Malow, medic neurolog și șefa Diviziei de Tulburări de Somn din cadrul Vanderbilt Health.

Totuși, asocierea dintre cele două probleme este probabil mai complexă decât pare, potrivit dr. W. Christopher Winter, neurolog și specialist în medicina somnului la Charlottesville Neurology and Sleep Medicine.

Ce se află în spatele acestei legături?

Nu este prima cercetare care descoperă o asociere între insomnie și un risc mai mare de accident vascular cerebral. O analiză publicată în 2023 în revista Neurology, care a inclus 31.126 de adulți, a concluzionat că persoanele care au raportat simptome de insomnie prezentau un risc mai mare de a suferi un AVC pe parcursul perioadei de monitorizare de nouă ani. Legătura a fost deosebit de puternică în cazul adulților cu vârsta sub 50 de ani.

Insomnia, definită prin dificultăți de a adormi, de a rămâne adormit sau de a avea un somn de calitate în cel puțin trei nopți pe săptămână, îți poate crește riscul de accident vascular cerebral prin mai multe mecanisme, spun medicii.

„Tulburările de somn contribuie la inflamație, la creșterea riscului de formare a cheagurilor de sânge și la alți factori care pot favoriza apariția unui accident vascular cerebral”, explică dr. Malow.

Somnul insuficient crește și eliberarea în organism a cortizolului, hormonul stresului, potrivit dr. Christopher Yi, chirurg vascular la MemorialCare Orange Coast Medical Center din Fountain Valley, California. În timp, acest lucru poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, accelerarea ritmului cardiac și apariția altor modificări.

„Aceste schimbări pot favoriza acumularea plăcilor de aterom în artere și pot crește riscul de infarct și accident vascular cerebral”, explică dr. Yi.

Insomnia îți poate afecta negativ și metabolismul, crescând riscul de acumulare a kilogramelor în plus, diabet și colesterol mărit. Toate acestea sunt, la rândul lor, factori de risc pentru accidentul vascular cerebral.

Însă legătura dintre insomnie și AVC ar putea funcționa în ambele sensuri, potrivit dr. Winter.

„Persoanele predispuse să sufere un accident vascular cerebral sunt, de asemenea, foarte predispuse să aibă insomnie sau afecțiuni care afectează calitatea și regularitatea somnului”, spune acesta. „Și reciproca este valabilă: insomnia predispune la boli cardiovasculare și accident vascular cerebral, mai ales că termenul «insomnie» este adesea definit imprecis și este folosit aproape ca un substitut pentru «somn de proastă calitate».”

Există numeroase tratamente pentru insomnie

Deși studiul nu a analizat dacă tratarea insomniei poate reduce riscul de accident vascular cerebral, medicii spun că îmbunătățirea somnului te poate ajuta să reduci riscul de apariție a unora dintre factorii care favorizează AVC-ul. Cu alte cuvinte, insomnia trebuie tratată, nu ignorată.

Există mai multe modalități prin care insomnia poate fi tratată, inclusiv îmbunătățirea igienei somnului, administrarea anumitor medicamente și terapia cognitiv-comportamentală, potrivit National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI).

Totuși, tratamentul corect al insomniei presupune adesea identificarea cauzei care stă la baza lipsei de somn, explică dr. Winter, subliniind că insomnia poate fi atât un simptom, cât și un diagnostic în sine.

În unele situații, există o cauză fizică ce contribuie la apariția problemelor de somn.

„Atunci când insomnia este un simptom, încercăm să identificăm afecțiunea care se află în spatele ei: apneea în somn, efectele unor medicamente, anxietatea, sindromul picioarelor neliniștite și tratăm acea problemă”, explică dr. Winter.

În alte situații, când insomnia reprezintă diagnosticul propriu-zis, medicii folosesc adesea terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I), pentru a identifica emoțiile și convingerile care îți afectează somnul. De altfel, aceasta este adesea considerată tratamentul de referință pentru insomnie.

„CBT-I poate fi foarte utilă, deoarece abordează o gamă largă de opțiuni terapeutice și îi ajută pe pacienți să își schimbe convingerile legate de somn”, spune dr. Malow.

De exemplu, dacă te gândești: „Dacă nu dorm bine în noaptea aceasta, mâine voi avea o zi îngrozitoare”, această convingere poate amplifica anxietatea legată de somn și poate agrava insomnia.

Când să mergi la un specialist în somn

Dacă ai probleme cu somnul și acestea nu se ameliorează în ciuda schimbărilor pe care le-ai făcut pentru o mai bună igienă a somnului, medicii recomandă să discuți cu un profesionist din domeniul sănătății despre următorii pași.

„Adresează-te medicului tău de familie sau consultă un specialist în medicina somnului pentru mai mult sprijin”, recomandă dr. Malow. „Un specialist în somn se poate asigura și că insomnia ta nu are o cauză medicală, cum ar fi apneea obstructivă în somn.”

Dr. Winter recomandă să iei măsuri cât mai devreme.

„Cu cât mai devreme, cu atât mai bine”, spune acesta. „Atât insomnia, cât și bolile cardiovasculare sunt mai ușor de gestionat atunci când intervenim într-un stadiu timpuriu.”

Sursa: Yahoo Health 

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