Un nou studiu sugerează că boala Alzheimer ar putea afecta și alte părți ale corpului cu ani înainte de apariția problemelor de memorie. Cercetarea, coordonată de Universitatea Centrală din Florida (UCF), arată că boala „ar putea exprima semne timpurii de avertizare în afara creierului”.

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Cercetătorii au descoperit că mutațiile genetice asociate bolii Alzheimer pot perturba funcționarea nervilor periferici care controlează mișcările musculare, chiar și în absența implicării directe a creierului sau a măduvei spinării.

Această descoperire ar putea explica de ce unele persoane cu Alzheimer dezvoltă probleme de mers, echilibru sau coordonare cu mult înainte ca dificultățile de memorie să devină evidente.

Problemele de mișcare ar putea fi un semn timpuriu al bolii Alzheimer

Studiul a fost coordonat de James Hickman și Xiufang „Nadine” Guo, de la Universitatea Centrală din Florida, în colaborare cu cercetători ai companiei de tehnologie medicală Hesperos.

„Deficitele motorii ar putea reprezenta un indiciu timpuriu al bolii Alzheimer. Dacă putem detecta aceste modificări și interveni mai devreme, am putea contribui la întârzierea apariției simptomelor la nivelul sistemului nervos central”, explică Guo.

De ce unele semne ale bolii Alzheimer apar înaintea pierderii memoriei?

Boala Alzheimer este asociată cel mai frecvent cu pierderea memoriei, confuzia și alte dificultăți de gândire. Totuși, medicii au observat că unele persoane prezintă modificări fizice, inclusiv probleme de echilibru și coordonare, cu ani înainte de apariția simptomelor cognitive.

Potrivit publicației ScienceDaily, pentru a investiga acest fenomen, echipa de la UCF s-a concentrat asupra formei familiale a bolii Alzheimer, o variantă ereditară rară, care apare de obicei mai devreme în viață, între 40 și 65 de ani, comparativ cu forma mai frecventă a bolii.

Experimentele au arătat că neuronii motori care prezintă mutații genetice asociate formei familiale a bolii Alzheimer pot perturba conexiunile nervoase responsabile de controlul mușchilor, chiar și atunci când creierul și măduva spinării lipsesc complet din sistemul experimental.

Neuronii motori sunt celule nervoase specializate care transmit semnale către mușchi, indicându-le când să se contracte pentru a produce mișcarea.

Noile descoperiri sugerează că mutațiile genetice asociate bolii Alzheimer pot afecta direct acest proces, în loc ca problemele de mișcare să apară exclusiv ca urmare a deteriorării creierului.

„Este pentru prima dată când se demonstrează că deficitele sistemului nervos periferic pot apărea direct din cauza acestor mutații. Asta înseamnă că medicamentele care acționează asupra creierului ar putea să nu rezolve problemele din restul organismului”, explică Hickman.

Boala Alzheimer este o afecțiune care provoacă deteriorarea progresivă a creierului. În timp, aceasta duce la demență, afectând memoria și capacitatea de gândire. Alzheimer este cea mai frecventă cauză de demență.

De ce este important un diagnostic precis?

Specialiștii organizației Alzheimer's Research UK explică faptul că demența poate fi provocată de mai multe boli ale creierului. Din acest motiv, stabilirea unui diagnostic clar și precis poate avea un impact important asupra modului în care este gestionată afecțiunea.

Înainte de identificarea unei boli care provoacă demență, este posibil să primești inițial diagnosticul de deteriorare cognitivă ușoară.

În acest stadiu timpuriu, de regulă, îți poți păstra capacitatea de a lua propriile decizii, beneficiind, atunci când este necesar, de sprijinul familiei și al prietenilor care înțeleg schimbările prin care treci.

Sursa: Wallesonline.uk