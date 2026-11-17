Postul Crăciunului presupune șase săptămâni fără carne, ouă și lactate, însă organismul are în continuare nevoie de proteine, vitamine și minerale esențiale. Fasolea, lintea, năutul, semințele, nucile și legumele verzi pot deveni aliați importanți în această perioadă. Dr. Lygia Alexandrescu, nutriționist acreditat CIO, explică pentru DC Medical ce alimente ar trebui incluse în meniul zilnic pentru a preveni dezechilibrele nutriționale.

Postul Crăciunului fără carențe nutriționale. Foto: arhiva

Cum să ții Postul Crăciunului fără să îți privezi organismul de nutrienții esențiali

Eliminarea alimentelor de origine animală din dietă presupune mai mult decât înlocuirea cărnii cu legume sau a lactatelor cu produse vegetale. Pentru ca organismul să funcționeze corespunzător, mesele trebuie organizate astfel încât să furnizeze cantități suficiente de proteine, fier, calciu, zinc și vitamine.

Deși perioada postului coincide cu un sezon în care găsim numeroase legume și fructe, diversitatea alimentară nu garantează automat un aport nutritiv echilibrat. Mai ales în cazul persoanelor care renunță complet la carne, ouă și lactate, alegerea alimentelor trebuie făcută cu atenție.

Dr. Lygia Alexandrescu atrage atenția că o alimentație exclusiv vegetariană are nevoie de planificare, astfel încât organismul să nu fie expus unor deficiențe.

„Începe, așadar, Postul Crăciunului, un post de 6 săptămâni, un post ușor pentru că piețele sunt pline de legume și fructe proaspete autohtone și pentru că este o perioadă în care se mănâncă mult pește.

O problemă care se ridică este cea a suficienței nutrienților esențiali pe care îi furnizăm organismului, având în vedere că alimentele de tipul cărnii, ouălor sau lactatelor se exclud din dietă. În mod cert, dieta exclusiv vegetariană trebuie bine gândită și planificată, pentru a nu produce dezechilibre la nivelul întregului organism”, a explicat Dr. Lygia Alexandrescu, în exclusivitate pentru DC Medical.

Proteine vegetale în post: ce poți consuma în locul cărnii și lactatelor

Proteinele sunt indispensabile pentru dezvoltarea, întreținerea și refacerea țesuturilor. Chiar dacă în timpul postului dispar din meniu sursele animale cu care multe persoane sunt obișnuite, există numeroase alternative vegetale.

Printre acestea se numără fasolea, lintea, năutul, mazărea, nucile, semințele și untul de arahide. De asemenea, cerealele integrale, orezul, cartofii, broccoli și spanacul pot contribui la aportul proteic zilnic.

Nutriționistul explică de ce aceste alimente nu ar trebui să lipsească dintr-un meniu de post echilibrat.

„Proteinele se știe că sunt esențiale pentru creșterea și regenerarea celulară și de aceea trebuie să facă parte și din dieta vegetariană. Vestea bună este că aproape toate alimentele, cu excepția alcoolului și zahărului, sunt surse de proteine: nucile, semințele, cartofii, pâinea integrală, orezul, spanacul, broccoli, alunele, mazărea, untul de arahide, fasolea uscată, năutul și lintea sunt doar câteva exemple de surse de proteine vegetale”, a precizat nutriționistul.

Grăsimi sănătoase în alimentația de post. De ce sunt importante nucile și avocado

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este calitatea grăsimilor consumate. O alimentație bazată pe produse vegetale poate avea un conținut mai redus de grăsimi saturate, însă acest lucru nu înseamnă că organismul trebuie privat de lipidele necesare funcționării normale.

Uleiul de măsline, avocado, nucile, alunele și semințele sunt variante care pot completa mesele din această perioadă. Importantă rămâne însă și cantitatea consumată.

Dr. Lygia Alexandrescu recomandă orientarea către surse de grăsimi nesaturate:

„Dietele vegetariene sunt sărace în grăsimi saturate, ceea ce explică incidența scăzută a bolilor cardiovasculare, afecțiunilor cronice și cancerului la persoanele vegetariene. Surse de grăsimi nesaturate, necesare organismului, care ar putea fi utilizate limitat, sunt: uleiul de măsline, nucile, alunele, untul de alune, semințele, avocado și nuca de cocos”, a explicat Dr. Lygia Alexandrescu.

Vitamina D și B12, nutrienții care necesită atenție în cele șase săptămâni de post

Două dintre vitaminele importante pentru organism pot deveni dificil de asigurat atunci când alimentația exclude produsele de origine animală.

Vitamina D este deosebit de relevantă în sezonul rece, când expunerea la soare este mai redusă. În plus, sursele alimentare vegetale sunt limitate, motiv pentru care aportul acestei vitamine trebuie evaluat în funcție de nevoile fiecărei persoane.

„O altă problemă este aportul de vitamina D. Vitamina D nu se găsește în alimentele vegetariene, dar organismul o poate sintetiza prin expunere la soare. Expunerea la soare pe timpul iernii este practic inexistentă și de aceea suplimentarea personalizată cu vitamina D este necesară”, a atras atenția nutriționistul.

Vitamina B12 reprezintă o altă provocare pentru persoanele care urmează o dietă exclusiv vegetală. Aceasta se găsește în cantități limitate în anumite produse de origine vegetală, iar aportul trebuie urmărit cu atenție.

„Vitamina B12 este conținută în cantități limitate în alimentele de proveniență vegetală: drojdie de bere, cereale integrale, soia. Așadar, suplimentele de vitamina B12 se vor administra numai la recomandarea medicului”, a mai explicat dr. Lygia Alexandrescu, nutriționist acreditat CIO, în exclusivitate pentru DC Medical.

Calciul în post: ce alimente vegetale pot înlocui aportul din lactate

Renunțarea la lapte, iaurt și brânzeturi poate reduce aportul de calciu, un mineral esențial pentru menținerea sănătății oaselor și a dinților.

Există însă și surse vegetale care pot contribui la acoperirea necesarului zilnic. Printre acestea se numără legumele cu frunze verzi, broccoli, semințele de susan, soia, smochinele și nucile.

Nutriționistul indică principalele alimente care pot furniza acest mineral în timpul postului:

„Calciul, mineralul necesar unui sistem osos echilibrat, se găsește în cantități suficiente în: legume proaspete cu frunze verzi (salată verde), semințe de susan, soia, smochine, broccoli, nuci și semințe”, mai subliniază medicul.

Zincul, mineral important pentru organism. Unde îl găsim în alimentele de post

Zincul este un mineral implicat în numeroase procese fiziologice, inclusiv în funcționarea normală a sistemului imunitar. Chiar și fără produse de origine animală, alimentația poate furniza acest nutrient printr-o selecție variată de ingrediente.

Cerealele integrale sau cât mai puțin procesate, legumele și nucile sunt printre opțiunile recomandate pentru mesele din perioada postului.

„Zincul este furnizat de alimentele vegetariene, chiar în cantitate mai mare decât cea recomandată zilnic. Se găsește în cereale neprelucrate, legume proaspete și nuci”, a explicat Dr. Lygia Alexandrescu.

Fierul din fasole, linte și legume verzi. Cum îi îmbunătățim absorbția

Fierul este un alt nutrient care merită atenție atunci când meniul nu mai conține carne. Printre sursele vegetale se numără fasolea uscată, lintea, mazărea, ciupercile, sfecla roșie și legumele cu frunze verzi.

Un detaliu important este asocierea alimentelor bogate în fier cu cele care conțin vitamina C. Această combinație poate îmbunătăți absorbția fierului de origine vegetală.

Astfel, mesele care includ fasole sau linte pot fi completate cu ardei, varză roșie ori alte legume și fructe bogate în vitamina C.

Dr. Lygia Alexandrescu explică ce alimente pot contribui la aportul acestui mineral:

„Fierul din hrana vegetariană provine în principal din fasolea uscată și legumele verzi. Absorbția fierului este favorizată de prezența vitaminei C și, deci, consumul alimentelor bogate în vitamina C alături de cele bogate în fier este mai mult decât recomandat. Alte surse de fier sunt: lintea, ciupercile, sfecla roșie, varza roșie, mazărea, prunele, smochinele și strugurii negri”, mai notează medicul.

Ce beneficii poate avea postul asupra sănătății

Atunci când este alcătuită din alimente variate și nutritive, dieta vegetariană poate avea efecte pozitive asupra sănătății. Consumul de legume, fructe, leguminoase, nuci și semințe contribuie la diversitatea alimentară și la aportul de fibre.

Potrivit Dr. Lygia Alexandrescu, o alimentație de post bine organizată poate susține mai multe funcții ale organismului și poate aduce beneficii inclusiv la nivel cardiovascular și digestiv.

„În afară de faptul că poate acoperi fără probleme necesitățile nutritive ale organismului, dieta de post are o serie de beneficii: normalizează presiunea sângelui și nivelul colesterolului, curăță arterele și îmbunătățește aspectul dermal, dă energie și vitalitate, asigură o digestie ușoară, o memorie bună și o capacitate de concentrare crescută”, a explicat nutriționistul.

Cum ar trebui să arate alimentația în Postul Crăciunului

Cele șase săptămâni de post pot reprezenta o ocazie de diversificare a meniului și de introducere a unor alimente vegetale valoroase din punct de vedere nutritiv.

Fasolea, năutul, lintea, cerealele integrale, nucile, semințele și legumele verzi pot constitui baza unor mese echilibrate. În același timp, trebuie urmărite sursele de fier, calciu, zinc, vitamina D și vitamina B12, pentru a reduce riscul apariției unor carențe.

Postul nu trebuie să însemne doar eliminarea anumitor categorii de alimente, ci și o mai mare atenție acordată calității și diversității alimentației. Iar atunci când există suspiciuni de deficit nutrițional sau nevoi individuale speciale, evaluarea medicală și recomandările personalizate sunt esențiale.