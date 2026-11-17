Sângerarea gingiilor la periaj, o respirație neplăcută care nu dispare sau un dinte care pare ușor mobil sunt semne pe care mulți adulți le atribuie înaintării în vârstă sau unui periaj prea energic. Ele pot însemna însă că a început o boală parodontală. Pierderea dinților nu este inevitabilă: boala poate fi oprită, iar dinții pot fi păstrați ani îndelungați, dacă tratamentul începe devreme și este urmat de control periodic.

Foto: Shutterstock

În limbajul curent se vorbește despre „parodontoză", dar termenul medical pentru forma care distruge țesuturile de susținere ale dintelui este parodontită. Totul pornește de la placa bacteriană, un film lipicios care se depune pe dinți și care, dacă nu este îndepărtat, se mineralizează și devine tartru. Bacteriile din placă irită gingia și declanșează o inflamație care, în timp, poate ajunge la os.

Sângerarea la periaj, simptom frecvent

Mayo Clinic enumeră printre simptomele parodontitei gingiile umflate, roșii sau sensibile, sângerarea la periaj sau la folosirea aței dentare, respirația urât mirositoare, puroiul dintre dinți și gingii, retragerea gingiilor, dinții care par mai lungi, schimbările în felul în care se închide mușcătura și mobilitatea dinților. Sângerarea este primul semn și cel mai des trecut cu vederea, pentru că de regulă nu doare. Din acest motiv, boala poate avansa ani de zile fără să fie observată.

„Gingia sănătoasă nu sângerează. Orice sângerare observată la periaj sau la folosirea aței dentare, chiar ocazională, justifică o evaluare stomatologică. Mulți pacienți reduc periajul pentru a evita sângerarea, ceea ce favorizează acumularea plăcii bacteriene și agravează inflamația. În plus, parodontita provoacă durere, de regulă, abia în stadiile avansate, astfel că așteptarea disconfortului întârzie diagnosticul. La consult, medicul verifică cu o sondă fină cât de adânc ajunge aceasta sub marginea gingiei, iar radiografia, recomandată atunci când situația o cere, arată dacă s-a produs deja resorbție osoasă", spune dr. Ioana Richițeanu, medic specialist parodontolog în cadrul Clinicilor Trident.

Prima etapă este gingivita, în care inflamația afectează doar gingia. Ea este reversibilă: cu un periaj corect, ață dentară și o curățare profesională, gingia revine la normal. Dacă inflamația persistă, apare parodontita. Spațiul din jurul dintelui se adâncește și devine o pungă parodontală, în care bacteriile se acumulează, iar osul din jurul dintelui începe să se resoarbă. În formele inițiale dinții sunt încă stabili. Pe măsură ce pierderea osoasă avansează, gingia se retrage, dinții devin mobili și pot migra, mestecatul devine dificil, iar în final dinții se pierd. Clasificarea actuală descrie patru stadii, de la cel inițial la cel avansat, astfel încât tratamentul să fie ales în funcție de gravitate.

Riscul este mai mare la fumători, la persoanele cu diabet, la cei cu o igienă orală deficitară și la cei care nu merg regulat la control. Între diabet și parodontită există o relație în ambele sensuri: boala gingiei poate îngreuna controlul glicemiei, iar glicemia crescută favorizează boala gingiei.

În ce constă tratamentul

Țesutul osos distrus nu revine spontan, de aceea diagnosticul precoce decide câte dintre țesuturile de susținere pot fi păstrate. National Institute of Dental and Craniofacial Research indică drept tratament curățarea în profunzime a dintelui afectat, prin detartraj și planare radiculară, la care medicul poate adăuga medicație locală, precum o soluție de clătire. Surfajul radicular presupune curățarea și netezirea rădăcinii dintelui, astfel încât gingia să aibă condiții să adere din nou la ea. În formele avansate poate fi nevoie de intervenții chirurgicale.

„Pacientul cu parodontită nu este un caz pierdut. Dacă îl diagnosticăm într-un stadiu în care dinții sunt încă stabili, putem opri evoluția bolii și putem păstra dinții mulți ani. Rezultatul depinde însă de două lucruri: tratamentul făcut la cabinet și igiena zilnică, cu periaj dimineața și seara și curățarea spațiilor dintre dinți, la care se adaugă vizitele de control programate împreună cu medicul. Parodontita este o boală cronică: poate fi controlată, dar necesită monitorizare continuă", adaugă dr. Ioana Richițeanu.

Prevenția pornește de la gesturi simple: o tehnică de periaj bine învățată, curățarea spațiilor dintre dinți, renunțarea la fumat și controale stomatologice periodice. Pentru că boala poate evolua ani la rând fără durere, atenția la sângerarea gingiilor și vizitele regulate la medic rămân cele mai sigure repere.