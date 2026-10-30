 După „Insula Iubirii”, Armina și Marcel Andrei fac pasul cel mare. Secretul relației lor și planurile de nuntă
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După „Insula Iubirii”, Armina și Marcel Andrei fac pasul cel mare. Secretul relației lor și planurile de nuntă

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Armina și Marcel Andrei au făcut dezvăluiri despre povestea lor de dragoste, dar și despre nunta pe care o pregătesc cu nerăbdare. Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” au vorbit despre evenimentul care va avea loc în curând, dar și despre lucrurile care îi ajută să își mențină relația.

Armina și Marcel Andrei de la „Insula Iubirii” au dezvăluit secretul relației lor
Armina și Marcel Andrei de la „Insula Iubirii” au dezvăluit secretul relației lor Foto: Instagram.

Armina și Marcel Andrei se numără printre cei mai cunoscuți foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”. Dacă pentru tânără participarea în sezonul X a reprezentat o premieră, pentru „Maluma” de Tenerife experiența nu a fost una nouă. Acesta a mai fost prezent în sezonul 8 al show-ului de la Antena 1, însă în calitate de ispită.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani și au făcut deja cununia civilă. În perioada următoare, aceștia urmează să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu.

Care este secretul relației dintre Armina și Marcel Andrei

Foștii concurenți au părăsit Thailanda înainte de încheierea testului de 21 de zile, după ce Armina s-a confruntat cu probleme de sănătate. Cei doi au hotărât să plece împreună acasă, iar decizia lor a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Întrebați care este secretul relației lor, Armina și Marcel au vorbit despre importanța comunicării, a înțelegerii și a compromisurilor.

„În primul rând, comunicarea și înțelegerea. Certuri și discuții sunt mereu. Dacă nu trecem peste nu rezolvăm nimic”, a declarat Armina Andrei, pentru Știrile Antena Stars.

„Depinde la zodie. Concluzia mea e că e bine să mai lași din ceartă. Să învățăm să lăsăm de la noi. Nu e nicio relație perfectă, dar când te iubești foarte mult, ții acolo cât poți”, a completat Marcel Andrei.

Cum va arăta nunta celor doi

Armina și Marcel Andrei au oferit detalii și despre nunta pe care o pregătesc. Tânăra a recunoscut că are câteva emoții, însă nu se simte stresată, mai ales că evenimentul nu va respecta tradițiile unei nunți românești.

„Da, avem emoții puțin, dar în general suntem relaxați, pentru că nu o să avem o nuntă românească, ci americană”, a mai spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

La rândul său, „Maluma” de Tenerife a dezvăluit că se ocupă de organizarea evenimentului în proporție de 70%. Marcel Andrei a promis că nunta va fi una de poveste, stârnind și mai mult curiozitatea fanilor.

„Emoții pentru nuntă nu am. 70% este conceptul meu, 30% al Arminei. O să fie ceva senzațional”, a adăugat „Maluma” de Tenerife.

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