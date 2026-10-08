O femeie din Italia a născut la 59 de ani o fetiță sănătoasă. Mărturiile medicilor: „Un eveniment cu adevărat rar”

O fetiță sănătoasă a venit pe lume recent într-un spital din Salerno, Italia, în urma unei sarcini considerate excepționale de medici. Mama are 59 de ani, iar tatăl 70, ceea ce transformă cazul într-unul dintre cele mai neobișnuite întâlnite în ultimii ani.

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Mărturiile medicilor

Nașterea a fost asistată de echipa coordonată de profesorul Mario Polichetti, medicul care a urmărit întreaga evoluție a sarcinii până la venirea pe lume a micuței. Potrivit acestuia, concepția și nașterea unui copil la o asemenea vârstă maternă reprezintă un eveniment extrem de rar, potrivit publicației La Repubblica.

„Ne confruntăm cu un caz cu adevărat excepțional, deoarece obținerea unei sarcini la vârsta de 59 de ani este un eveniment foarte rar. Pentru noi este o mare satisfacție că am însoțit acest parcurs până la nașterea unei fetițe care este acum sănătoasă și se dezvoltă normal”, a declarat profesorul Polichetti.

La naștere, micuța, care a primit numele Francesca Pia, a cântărit 2,4 kilograme. Între timp, greutatea sa a ajuns la 4,5 kilograme, iar medicii spun că evoluția este una foarte bună.

„Fetița este într-o stare excelentă de sănătate, iar acesta este, desigur, lucrul care ne aduce cea mai mare bucurie. La naștere cântărea 2,4 kilograme, iar acum a ajuns la 4,5 kilograme. Se dezvoltă foarte bine”, a precizat specialistul.

Un caz considerat extraordinar

Profesorul Mario Polichetti a descris întreaga experiență drept una cu o valoare umană și profesională deosebită. Potrivit medicului, vârsta părinților face ca acest caz să fie cu adevărat neobișnuit.

„O mamă de 59 de ani și un tată de 70 de ani reprezintă o combinație de vârstă absolut extraordinară pentru o astfel de naștere, motiv pentru care putem vorbi despre un eveniment cu adevărat rar”, a explicat el.

Medicul consideră că povestea are relevanță la nivel internațional, având în vedere că sarcinile obținute la această vârstă sunt foarte puțin întâlnite.

„Dincolo de caracterul extraordinar al cazului, cel mai important lucru este că Francesca Pia a venit pe lume și este bine. Pentru un medic nu există o satisfacție mai mare decât să vadă rezultatul muncii sale transformându-se într-o nouă viață”, a concluzionat profesorul Polichetti.

Nașterea a atras atenția prin vârsta înaintată a părinților, însă vestea cea mai importantă rămâne faptul că fetița este sănătoasă și continuă să se dezvolte normal.

Cea mai bătrână mamă din România are 66 de ani

Pe 17 ianuarie 2005, Adriana Iliescu a dat naștere unei fetițe sănătoase, când avea vârsta de 66 de ani. Asistată de doctorul Bogdan Marinescu, femeia a devenit cea mai bătrână mamă din România și una dintre cele mai în vârste din lume, ea reușind să rămână însărcinată prin mai multe proceduri medicale de tip FIV.

Eliza, fiica Adrianei Iliescu, are 21 de ani și studiază simultan la Facultatea de Litere și la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București. Prezența sa la evenimente culturale, precum prezentări literare dedicate dramaturgiei românești, a atras aprecieri din partea comunității academice