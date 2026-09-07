Un bebeluș de doar câteva zile a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală. Medicii au observat o infecție la o unghie „ca un grăunte de nisip”

Un bebeluș nou-născut a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o mică infecție sub una dintre unghiile sale.

Nou-născut Foto: Pixabay

Sam Sharp, în vârstă de 39 de ani, l-a născut pe fiul său, Joey, în 2020, însă doar 11 zile mai târziu, băiețelul din Penicuik, în apropiere de Edinburgh, a ajuns din nou la spital după ce a început să aibă dificultăți de alimentație, a pierdut în greutate și a dezvoltat icter.

Medicii au investigat apoi o mică infecție aflată sub una dintre unghiile bebelușului, iar în urma unei ecografii au descoperit că simptomele lui Joey erau provocate de o tumoră cerebrală.

Semnele care au trezit bănuieli

Mama, asistentă medicală specializată în ortopedie, a povestit acum cum fiul ei a supraviețuit la limită diagnosticului primit în timpul pandemiei de COVID-19.

„Joey fusese acasă doar o săptămână, iar moașa și asistenta medicală veneau la noi în fiecare zi, pentru că icterul lui de nou-născut nu se ameliora, nu se hrănea bine și începuse să piardă în greutate”, a povestit ea.

„Avea și mici spasme în timp ce mânca, dar, la momentul respectiv, moașele nu reușeau să își dea seama exact ce le provoca.”

După ce s-a întors la spital cu Joey, doamna Sharp a spus că medicii au observat o infecție minusculă la una dintre unghiile lui, „atât de mică, aproape ca un grăunte de nisip sub unghie”.

„Nu aveam nicio idee că, în doar câteva ore, urma să ne confruntăm cu cel mai mare coșmar al oricărui părinte”, a adăugat aceasta.

Trei operații pe creier și nouă ședințe de chimioterapie

După descoperirea tumorii, micuțul Joey a trecut prin trei operații pe creier și nouă ședințe de chimioterapie.

Două dintre intervenții au avut ca scop îndepărtarea tumorii, iar cea de-a treia a eliminat țesutul cicatricial care împiedica medicamentele să trateze crizele convulsive de care suferea.

Joey avea până la 30 de crize epileptice pe zi și a avut nevoie de sonde de alimentație pentru a putea mânca, din cauza tumorii cerebrale.

Mama lui a spus că, fără operația efectuată chiar în ziua în care a fost diagnosticat, este puțin probabil ca Joey să fi supraviețuit.

„Îmi amintesc și acum acea conversație de parcă s-ar fi întâmplat ieri”, a spus ea.

„Pentru că era perioada pandemiei de COVID-19, soțul meu, Steven, fusese deja trimis acasă din cauza restricțiilor din spital, așa că stăteam singură acolo, cu bebelușul nostru atât de mic, în timp ce medicii îmi explicau ce descoperiseră.”

Sam Sharp a adăugat că, deși faptul că este asistentă medicală a ajutat-o să înțeleagă situațiile de urgență medicală, „nimic nu te pregătește să auzi asemenea cuvinte despre propriul copil”.

„Din fericire, personalul spitalului s-a asigurat că soțului meu i s-a permis să se întoarcă înainte ca Joey să fie dus în sala de operații.

Să îți vezi bebelușul nou-născut dispărând în spatele ușilor sălii de operații este ceva ce niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să trăiască.”

„Îmi amintesc că avea lacrimi în ochi”

În timpul tratamentului, Joey a participat la studii clinice menite să îi ajute pe cercetători să înțeleagă mai bine modul în care chimioterapia poate fi utilizată în cazul bebelușilor.

Medicii specialiști au analizat, de asemenea, tumora și au descoperit că era o formă agresivă și incurabilă de cancer, numită glioblastom.

Pe 4 august 2021, familia lui Joey a primit, în sfârșit, vestea pe care o așteptase la finalul tratamentului, scrie dailymail.com.

„Joey se afla în secția de zi pentru copii și primea ultima ședință de chimioterapie când medicul nostru a venit la noi”, a povestit mama lui. „Îmi amintesc că avea lacrimi în ochi.

Era o secție deschisă, cu multe alte familii și copii foarte bolnavi în jurul nostru, așa că nu putea să sărbătorească în gura mare, dar ne-a spus încet că ultima tomografie a lui Joey nu mai arăta nicio urmă a bolii.”

Mama lui Joey a spus că familia se pregătise pentru ce era mai rău, „așa că să auzim acele cuvinte a fost copleșitor.

Pentru prima dată după luni întregi, am simțit că putem, în sfârșit, să respirăm din nou.”

Acum, la vârsta de 5 ani, Joey suferă de paralizie cerebrală, folosește un scaun cu rotile pentru distanțe lungi și își poate folosi foarte puțin mâna dreaptă.

În ciuda tuturor dificultăților prin care a trecut, mama lui spune că băiatul iubește viața, adoră să petreacă timp cu frații săi, Carly, în vârstă de opt ani, și Robbie, în vârstă de un an, și a început deja școala.

„Joey este raza noastră de soare. Este cel mai bun, amuzant și iubitor băiețel pe care l-ai putea întâlni vreodată. Umple fiecare încăpere cu râsete și nu lasă niciodată nimic să îl împiedice să meargă mai departe”, a spus ea.

Semnele pot fi mai greu de identificat

Tumorile cerebrale sunt printre cele mai frecvente tipuri întâlnite la copii, însă simptomele diferă în funcție de locul în care apare formațiunea, dimensiunea acesteia și viteza cu care crește. La bebeluși, semnele pot fi mai greu de identificat, deoarece aceștia nu pot descrie ceea ce simt. Dificultățile de alimentație, somnolența neobișnuită, pierderea în greutate, convulsiile sau creșterea circumferinței capului se numără printre manifestările care pot apărea în cazul unei tumori cerebrale.

Glioblastomul are o evoluție agresivă și este dificil de tratat. În cazul copiilor, prognosticul depinde de mai mulți factori, printre care vârsta, localizarea tumorii, cât de repede se dezvoltă și dacă aceasta poate fi îndepărtată prin intervenție chirurgicală. Tratamentul poate include operație, chimioterapie și, în anumite situații, radioterapie.

În cazul bebelușilor, identificarea unei tumori cerebrale poate fi cu atât mai dificilă, deoarece unele simptome pot părea inițial legate de probleme obișnuite ale perioadei de nou-născut. Specialiștii recomandă evaluarea medicală atunci când apar simptome persistente sau neobișnuite, precum dificultăți de alimentație, somnolență accentuată, convulsii, vărsături repetate sau modificări ale dezvoltării. Aceste manifestări nu înseamnă automat că este vorba despre o tumoră cerebrală, putând avea numeroase alte cauze.