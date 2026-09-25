 Ce ar trebui să ştim despre emoţiile adolescenţilor
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Ce ar trebui să ştim despre emoţiile adolescenţilor

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Adolescența este o perioadă delicată, din toate punctele de vedere. Schimbările corporale, dar și cele psihice, declanșează comportamente nepotrivite, în unele situații. Furia aproape permanentă a adolescenților, urmată de perioade de maximă vulnerabilitate, sunt semne ale unei lupte între instinct și morală. Această opoziție între a simți și a acționa este evidentă în perioada de maturizare.

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Foto: Shutterstock

În ciuda faptului că toată lumea știe că aceste perioade sunt firești, adolescenții nu încetează să-și schimbe modul de a trata lucrurile, iar aceste modificări comportamentale sunt amplificate de dezvoltarea tehnologică. În prezent, un adolescent este nevoit să se familiarizeze cu elemente din societate, deși acestea se pot schimba în secunda imediat următoare.

Instabilitatea cauzată de continua dezvoltare tehnologică devine unul dintre principalii factori care contribui la schimbările bruște de atitudine ale adolescenților.

Sistemul de recompensă și schimbarea de stare a adolescenților

Rețele sociale au adus ultimelor generații o nouă modalitate de recompensă, anume cea prin intermediul like-urilor și comentariilor virtuale. Din păcate, acest sistem de a asigura un nivel crescut de dopamină creează dependență. Sunetul unei notificări declanșează procesul de degajare a dopaminei, iar dezamăgirea e prea bruscă, în momentul când așteptările adolescentului nu sunt satisfăcute.

Crearea unor așteptări false duce la modificarea reacțiilor imediate. Spre exemplu, deși un adolescent este convins că va avea un anumit tip de reacție, într-o anumită situație, lucrurile se petrec altfel. În ciuda educației și a tuturor cutumelor impuse de societate, adolescenții reacționează imediat, fără a se gândi la consecințe.

Ne-am putea gândi că oricine, indiferent de vârstă, poate reacționa din impuls, dar psihicul adolescenților este inundat de un amestec de hormoni care declanșează comportamente instinctive, care pot deranja oamenii din jur. Diferența dintre adolescenți și persoanele care au creierul pe deplin maturizat constă în capacitatea de auto-control.

Noile studii prelungesc adolescența până la 25 ani, lucru care arată că sfârșitul adolescenței coincide cu dezvoltarea completă a creierului.

Cum pot fi tratați adolescenții ca să nu se simtă excluși

De cele mai multe ori, societatea tinde să-și stabilească niște limite și să excludă tot ce este în afara acestora. Adolescenții tocmai asta încearcă să facă, să forțeze limitele și să arate că ei sunt diferiți și au capacitatea de a face schimbări substanțiale.

Într-un mediu ideal, adulții i-ar înțelege perfect pe adolescenți și ar ști să le îndeplinească nevoile, dar cum nu trăim într-o lume ideală, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Reacțiile adulților sunt influențate de factori externi (job, dorința de succes, părerea celorlalți etc.), dar și interni (starea de sănătate, evenimentele nefericite din copilărie etc.), lucru care declanșează reacții impulsive.

Adolescenții au nevoie de înțelegere și acceptare, pentru că perioada în care se află este una foarte dificilă, atât din punct de vedere fizic, dar mai ales emoțional.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog

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