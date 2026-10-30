După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”

Dan Negru face o dezvăluire în premieră despre revenirea la programele TV de Revelion, după ani în care telespectatorii i-au cerut să se întoarcă.

Într-un interviu pentru Click!, prezentatorul vorbește fără ocolișuri despre televiziunea de astăzi, răbdarea pe care am pierdut-o cu toții, inteligența artificială și motivul pentru care crede că bunătatea va rămâne cea mai importantă armă a omului.

Click!: Dan Negru, dacă ne uităm la televiziunea românească de astăzi, vedem o piață în care audiența se câștigă tot mai greu, iar publicul se mută de la televizor pe telefon. Cum credeți că va arăta televiziunea românească de mâine?

Dan Negru: Eu cred că televiziunea nu va dispărea, așa cum nu a dispărut nici radioul. Doar că își va găsi un nou loc în casele oamenilor. Nu online-ul a diminuat impactul televiziunii, ci diversificarea vieții. Atunci când făceam 70% audiență cu programele TV, românul nu avea prea multe alternative de distracție. Ca să mergi în vacanță, aveai nevoie de viză pentru aproape orice țară, restaurantele erau puține și scumpe, așa că televizorul rămânea principala distracție. Și existau doar două-trei posturi TV, nu inflația de astăzi. Vremurile acelea au apus, dar televiziunea nu va dispărea.

Sunteți considerat unul dintre oamenii care au înțeles cel mai bine rețeta audiențelor în România, mai ales de Revelion. Mai poate o emisiune de televiziune să adune o țară întreagă în fața ecranului?

În fiecare an văd sute de postări și meme-uri despre Revelionul cu Negru. Și, în fiecare an, primesc propuneri să mă întorc cu un program de Revelion. O spun acum pentru prima dată: cândva voi reveni în programele TV de Revelion. Sigur, nu anul acesta! Dar oamenilor nu le este dor de mine, ci de ei înșiși și de anii în care petreceau Revelionul alături de ai lor, de părinți și de bunici. Iar anii aceia nu se întorc. Acum 25 de ani, un program de divertisment avea puterea să aducă publicul în case. Astăzi, nici măcar un meci important de fotbal nu mai reușește asta în aceeași măsură. Audiențele sunt împărțite, iar ofertele sunt nenumărate.

„Răbdarea este cea care ne lipsește. Eu însumi mi-am pierdut-o”

Ați ajuns în multe locuri din România și ați întâlnit oameni din toate categoriile sociale. Dacă ar fi să faceți o radiografie a țării, ce credeți că îi lipsește cel mai mult românului de astăzi: bucuria, încrederea, siguranța zilei de mâine sau sentimentul că îi este mai bine decât ieri?

Răbdarea este cea care ne lipsește. Eu însumi mi-am pierdut-o. Ieri veneam spre București pe Valea Oltului și am stat blocat în trafic trei ore. O autostradă mi-ar fi redat trei ore de viață. Și în televiziune se construiesc greu nume noi, vedete noi, tocmai pentru că publicul nu mai are răbdare cu cei aflați la început. Dacă nu confirmi din prima, ai ratat. Răbdarea este cea pe care am pierdut-o.

Privind spre 2027, într-o perioadă în care oamenii sunt preocupați de prețuri, taxe și siguranța locurilor de muncă, ce credeți că ar trebui să facă românii pentru a traversa sărăcia?

Am prins inflația de 300% și războaie la granițele României. În Serbia era război, iar în Moldova și Transnistria se dădeau lupte. Și totuși, noi ne trăiam viața. Nu trăim deloc cele mai grele vremuri. Dimpotrivă! Cred că ar trebui să privim știrile de ultimă oră de la televizor cu mai mult amuzament. Am vedea viața altfel.

Cum îi influențează Dan Negru pe copii

Sunteți un om care a construit o carieră impresionantă, dar acasă sunteți, înainte de toate, soț și tată. Ce și-ar dori copiii să devină și cât de mult încercați să le influențați alegerile?

I-am lăsat să-și trăiască viața în liniște. Nu-i postez online, nu-i duc în emisiuni TV și nu-i pun pe coperte de reviste. Cred că cea mai bună armă împotriva inteligenței artificiale, care va schimba sau va înlocui multe meserii, este bunătatea. Un om bun nu va putea fi îngenuncheat de tehnologie, de AI. Asta-i rețeta succesului în orice vremuri: bunătatea. E tot ce-mi doresc de la copiii mei.

Astăzi, un om cu vizibilitatea dumneavoastră poate avea milioane de vizualizări în mediul online, dar și o carieră solidă în televiziune. Dacă punem față în față banii câștigați din social media și cei din televiziune, care dintre cele două lumi este pe primul loc?

Mă bucură succesul emisiunilor mele de televiziune. „Jocul Cuvintelor” este deja în al cincilea an de difuzare. Cred că, în cazul meu, televiziunea și online-ul se completează. Există o campanie puternică a presei clasice împotriva mediului online, prin care se cere cenzurarea rețelelor sociale și interzicerea accesului copiilor la ele. Dar cred că lupta aceasta este deja pierdută de media tradițională. Nicio armată nu poate rezista în fața unei idei a cărei timp a venit. Influența este astăzi în online. Se vede inclusiv la alegeri, când media tradițională nu doar că nu mai contează la fel de mult, ci a ajuns uneori să-i și enerveze pe oameni. Manipularea din media clasică este învechită, în timp ce cea din online este mult mai subtilă.