 După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Negru face o dezvăluire în premieră despre revenirea la programele TV de Revelion, după ani în care telespectatorii i-au cerut să se întoarcă.

banner dan negru jpg

Într-un interviu pentru Click!, prezentatorul vorbește fără ocolișuri despre televiziunea de astăzi, răbdarea pe care am pierdut-o cu toții, inteligența artificială și motivul pentru care crede că bunătatea va rămâne cea mai importantă armă a omului.

Click!: Dan Negru, dacă ne uităm la televiziunea românească de astăzi, vedem o piață în care audiența se câștigă tot mai greu, iar publicul se mută de la televizor pe telefon. Cum credeți că va arăta televiziunea românească de mâine?

Dan Negru: Eu cred că televiziunea nu va dispărea, așa cum nu a dispărut nici radioul. Doar că își va găsi un nou loc în casele oamenilor. Nu online-ul a diminuat impactul televiziunii, ci diversificarea vieții. Atunci când făceam 70% audiență cu programele TV, românul nu avea prea multe alternative de distracție. Ca să mergi în vacanță, aveai nevoie de viză pentru aproape orice țară, restaurantele erau puține și scumpe, așa că televizorul rămânea principala distracție. Și existau doar două-trei posturi TV, nu inflația de astăzi. Vremurile acelea au apus, dar televiziunea nu va dispărea.

Sunteți considerat unul dintre oamenii care au înțeles cel mai bine rețeta audiențelor în România, mai ales de Revelion. Mai poate o emisiune de televiziune să adune o țară întreagă în fața ecranului?

În fiecare an văd sute de postări și meme-uri despre Revelionul cu Negru. Și, în fiecare an, primesc propuneri să mă întorc cu un program de Revelion. O spun acum pentru prima dată: cândva voi reveni în programele TV de Revelion. Sigur, nu anul acesta! Dar oamenilor nu le este dor de mine, ci de ei înșiși și de anii în care petreceau Revelionul alături de ai lor, de părinți și de bunici. Iar anii aceia nu se întorc. Acum 25 de ani, un program de divertisment avea puterea să aducă publicul în case. Astăzi, nici măcar un meci important de fotbal nu mai reușește asta în aceeași măsură. Audiențele sunt împărțite, iar ofertele sunt nenumărate.

„Răbdarea este cea care ne lipsește. Eu însumi mi-am pierdut-o”

Ați ajuns în multe locuri din România și ați întâlnit oameni din toate categoriile sociale. Dacă ar fi să faceți o radiografie a țării, ce credeți că îi lipsește cel mai mult românului de astăzi: bucuria, încrederea, siguranța zilei de mâine sau sentimentul că îi este mai bine decât ieri?

Răbdarea este cea care ne lipsește. Eu însumi mi-am pierdut-o. Ieri veneam spre București pe Valea Oltului și am stat blocat în trafic trei ore. O autostradă mi-ar fi redat trei ore de viață. Și în televiziune se construiesc greu nume noi, vedete noi, tocmai pentru că publicul nu mai are răbdare cu cei aflați la început. Dacă nu confirmi din prima, ai ratat. Răbdarea este cea pe care am pierdut-o.

Privind spre 2027, într-o perioadă în care oamenii sunt preocupați de prețuri, taxe și siguranța locurilor de muncă, ce credeți că ar trebui să facă românii pentru a traversa sărăcia?

Am prins inflația de 300% și războaie la granițele României. În Serbia era război, iar în Moldova și Transnistria se dădeau lupte. Și totuși, noi ne trăiam viața. Nu trăim deloc cele mai grele vremuri. Dimpotrivă! Cred că ar trebui să privim știrile de ultimă oră de la televizor cu mai mult amuzament. Am vedea viața altfel.

Cum îi influențează Dan Negru pe copii

Sunteți un om care a construit o carieră impresionantă, dar acasă sunteți, înainte de toate, soț și tată. Ce și-ar dori copiii să devină și cât de mult încercați să le influențați alegerile?

I-am lăsat să-și trăiască viața în liniște. Nu-i postez online, nu-i duc în emisiuni TV și nu-i pun pe coperte de reviste. Cred că cea mai bună armă împotriva inteligenței artificiale, care va schimba sau va înlocui multe meserii, este bunătatea. Un om bun nu va putea fi îngenuncheat de tehnologie, de AI. Asta-i rețeta succesului în orice vremuri: bunătatea. E tot ce-mi doresc de la copiii mei.

Astăzi, un om cu vizibilitatea dumneavoastră poate avea milioane de vizualizări în mediul online, dar și o carieră solidă în televiziune. Dacă punem față în față banii câștigați din social media și cei din televiziune, care dintre cele două lumi este pe primul loc?

Mă bucură succesul emisiunilor mele de televiziune. „Jocul Cuvintelor” este deja în al cincilea an de difuzare. Cred că, în cazul meu, televiziunea și online-ul se completează. Există o campanie puternică a presei clasice împotriva mediului online, prin care se cere cenzurarea rețelelor sociale și interzicerea accesului copiilor la ele. Dar cred că lupta aceasta este deja pierdută de media tradițională. Nicio armată nu poate rezista în fața unei idei a cărei timp a venit. Influența este astăzi în online. Se vede inclusiv la alegeri, când media tradițională nu doar că nu mai contează la fel de mult, ci a ajuns uneori să-i și enerveze pe oameni. Manipularea din media clasică este învechită, în timp ce cea din online este mult mai subtilă.

Ghid de cumpărături

Magicianul Robert Tudor, foto Facebook jpg
Video „De unde are măscăriciul ăsta bani?” Ce le răspunde magicianul Robert Tudor celor care pun această întrebare după ce îi văd casele Vedete românești
Horoscop - zodii - zodiac FOTO Shutterstock
Trei zodii își schimbă complet destinul începând cu 2 noiembrie. Norocul le bate la ușă. Acești nativi sunt favoriții momentului Horoscop
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu uite acest lucru” adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el observatornews.ro
image
Finlanda a deschis o anchetă după ce Google a tăiat 400.000 de copaci ca să construiască un centru de date www.antena3.ro
image
Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare” www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCare e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva” Interviurile Click!
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoLeonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția Interviurile Click!
banner virgil iantu jpg
#Exclusiv Click!
Video Virgil Ianțu, dezvăluiri din relația cu fiica, Jasmine: „Am învățat-o să fie OM”. Ce îl mai leagă în prezent de orașul natal, Timișoara? Interviurile Click!
WhatsApp Image 2026 10 27 at 13 20 44 jpeg
#Exclusiv Click!
VideoViorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun Interviurile Click!
banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
banner simona trasca png
#Exclusiv Click!
VideoDe ce amână Simona Trașcă vizita în Canada, la fiul ei? Ce planuri are alături de Marian Buzilă: „Îmi doresc foarte mult” Interviurile Click!
banner ana baniciu jpg
#Exclusiv Click!
VideoAna Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta” Interviurile Click!
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net