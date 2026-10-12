Dan Negru și Codruța au devenit din nou nași. Cum au apărut în biserică alături de fini: „E o milostenie sufletească!”

Dan Negru este unul dintre cei mai consacrați oameni de televiziune din România. Pe plan personal, formează o familie alături de Codruța, de profesie medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan. Pe lângă rolul de tată, prezentatorul este și părinte spiritual pentru numeroase perechi de fini, pe care îi consideră o adevărată binecuvântare.

Dan Negru și soția sa, Codruța. Foto: Facebook

Dan Negru și soția sa, Codruța, au avut parte de un moment special în acest weekend, când au devenit nași pentru o nouă pereche de fini. Prezentatorul TV a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă din biserică, alături de soția sa și de Andrei și Ariana, cei pe care i-au cununat.

Cu această ocazie, Dan Negru a dezvăluit că el și Codruța au numeroși fini în toată țara și a transmis un mesaj despre semnificația profundă a nășitului, pe care îl consideră o adevărată binecuvântare.



„Avem mulți fini prin toată țara, din București până la Iași, din Sibiu până la Timișoara. Aseară am mai câștigat doi: Andrei și Ariana.

Nășitul e o binecuvântare! E o milostenie sufletească!”, a început mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Dan Negru: „De aici vine rolul nașului!”

În continuarea mesajului său, Dan Negru a vorbit despre originile și semnificația rolului de naș în creștinism, explicând cum a apărut această tradiție și ce responsabilitate presupune. Totodată, prezentatorul a amintit un sfat atribuit lui Slavici, pe care îl consideră o lecție importantă despre iubire, împăcare și armonia în familie.

„În primele secole ale creștinismului, când creștinii erau persecutați, nașul era un garant că noii veniți în Biserică nu erau trădători ai autorităților romane. Pentru ca un nou creștin să fie primit în comunitate, era nevoie de cineva din interior care să garanteze pentru el.

De aici vine rolul nașului!

Se spune că Slavici ar fi avut 40 de perechi de fini și tuturor le dădea un sfat:

«Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Să stingi mai întâi supărarea și apoi lumina.»”

Dan Negru, despre relația cu soția sa, Codruța

Dan Negru și Codruța formează un cuplu încă din tinerețe, când s-au cunoscut la Timișoara. Pe atunci, ea era studentă la Medicină, în timp ce prezentatorul urma cursurile facultății și lucra, în paralel, la Radio Timișoara.

Relația lor a evoluat în timp, iar cei doi și-au întemeiat o familie, având împreună doi copii, Dara și Bogdan. De-a lungul anilor, omul de televiziune a vorbit despre rolul important pe care soția sa l-a avut în viața lui, subliniind că înțelegerea și sprijinul ei au contribuit la echilibrul și reușitele sale.

„Cea mai bună investiție financiară nu e un teren sau o locuință, ci un partener bun în căsnicie. Nu poți să construiești nimic în viață fără un bun partener. Norocul meu de aici mi se trage, de la înțelegerea și suportul pe care mi le-a dat Codruța”, spune Dan Negru, potrivit Libertatea.