Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre relația cu Andreea Esca. „Ne respectăm...”. Cum își alege vedeta ținutele în doar câteva minute

Eleganța nu presupune întotdeauna ore petrecute în fața garderobei, iar Andreea Berecleanu pare să fi găsit formula prin care poate arăta impecabil chiar și în cele mai aglomerate zile. Cu o experiență de peste 30 de ani în televiziune, prezentatoarea de la Prima TV și-a format propriile reguli atunci când vine vorba despre aparițiile publice, iar pregătirea unei ținute nu îi ocupă, de cele mai multe ori, mai mult de câteva minute. Prezentă la VIVA! Party 2026, vedeta a vorbit despre stilul său vestimentar, dar și despre relația cu Andreea Esca, alături de care a împărțit numeroase momente de-a lungul anilor. Totodată, aceasta a povestit ce amintiri și-a adus din India, o destinație care a cucerit-o prin culori, parfumuri și obiecte tradiționale.

Andreea Berecleanu Foto: Instagram

La evenimentul aniversar al revistei VIVA!, Andreea Berecleanu a demonstrat încă o dată că eleganța poate deveni o obișnuință atunci când face parte din stilul personal. Chiar dacă ziua începuse devreme, iar agenda sa fusese deja încărcată, prezentatoarea nu a făcut rabat de la apariția cu care și-a obișnuit publicul. Pentru ea, participarea la astfel de evenimente nu este doar o chestiune de imagine, ci și o formă de respect față de oamenii și publicațiile care au susținut-o în carieră.

Vedeta mărturisește că prezența la evenimentele mondene face parte din meseria pe care o practică de trei decenii și că a învățat, în tot acest timp, să își gestioneze eficient programul. „Onorez invitația, deci n-am cum să fiu decât elegantă, chiar dacă am plecat la 8 dimineața de acasă. Dar este un antrenament pe care îl am de 30 de ani”, a povestit Andreea Berecleanu pentru Viva!

Prezentatoarea a observat că generațiile mai tinere de oameni de televiziune nu mai acordă întotdeauna aceeași importanță participării la evenimentele organizate de publicațiile cu care au colaborat. În opinia sa, însă, aceste întâlniri sunt parte dintr-o relație profesională care merită cultivată. „Face parte totuși din meseria noastră și e normal să onorăm revistele care ne-au susținut de-a lungul anilor, la nivel de branding, de imagine”, a explicat aceasta.

Cum reușește Andreea Berecleanu să fie mereu elegantă. Secretul ținutelor alese în doar câteva minute

Deși aparițiile sale sunt atent admirate, Andreea Berecleanu nu este adepta pregătirilor interminabile atunci când vine vorba despre haine. Nu își rezervă ore întregi pentru a proba zeci de variante și nici nu transformă alegerea unei ținute într-o decizie complicată. Preferințele sale sunt deja bine conturate, iar experiența a ajutat-o să știe rapid ce i se potrivește.

Prezentatoarea urmărește creațiile designerilor români, își cumpără piese vestimentare care îi atrag atenția și acceptă uneori propuneri din partea creatorilor de modă. La VIVA! Party 2026, de exemplu, a ales o rochie semnată de 5pm, pe care urma să o poarte și într-o ședință foto specială, realizată alături de un fotograf venit din străinătate.

Spontaneitatea pare să fie unul dintre avantajele pe care i le-a adus experiența. Andreea Berecleanu spune că, în multe zile, reușește să rezolve rapid partea vestimentară, fără să își consume timpul cu prea multe variante. „Nu-mi ia foarte mult timp de gândire. Sunt foarte multe ocazii în care zona asta vestimentară o rezolv în 5-10 minute, ca în fiecare zi”, a dezvăluit vedeta.

Așadar, în spatele aparițiilor sale elegante nu se află neapărat un ritual complicat, ci mai degrabă o bună cunoaștere a propriului stil și capacitatea de a face alegeri rapide. După atâția ani petrecuți în lumina reflectoarelor, prezentatoarea pare să știe exact ce o reprezintă.

Andreea Berecleanu, despre relația cu Andreea Esca: „Ne respectăm trecutul”

Dincolo de televiziune și de aparițiile publice, Andreea Berecleanu păstrează o legătură aparte cu Andreea Esca. Cele două au început să lucreze în televiziune în aceeași perioadă, imediat după 1990, și au traversat, fiecare în propriul ritm, etape importante ale presei românești. De-a lungul timpului, parcursurile lor au avut și puncte comune în plan personal, mai ales în ceea ce privește experiența de a-și crește copiii în paralel cu dezvoltarea carierei.

Întrebată despre apropierea dintre ele, Andreea Berecleanu a preferat să vorbească despre colegialitate, respect și amintirile care s-au adunat în timp. Nu este vorba doar despre faptul că au împărțit aceeași profesie, ci și despre o perioadă de viață în care au trecut prin experiențe asemănătoare.

„În primul rând este o colegialitate, pentru că am început meseria în aceeași perioadă, imediat după ’90, și evident că ne respectăm trecutul, ne respectăm ceea ce însemnăm, ne respectăm faptul că am avut un destin cumva similar și profesional, dar și de familie”, a mărturisit prezentatoarea.

Un alt element care le-a apropiat este legat de familiile lor. Copiii celor două vedete sunt de vârste apropiate, iar Andreea Berecleanu spune că îi cunoaște pe copiii Andreei Esca încă dinainte de a se naște. Tocmai aceste amintiri au contribuit la construirea unei relații calde, care s-a consolidat de-a lungul anilor.

„Întâmplarea face că iubiții noștri copii sunt de vârste asemănătoare, practic au crescut odată cu noi și ei. Și e normal să-mi fie dragi și copiii ei, pe care îi știu încă de când erau în burtă, cum s-ar spune”, a povestit aceasta.

Cele două au avut ocazia să petreacă din nou timp împreună în India, la New Delhi, unde a fost organizat un eveniment la care a participat și Alexia, fiica Andreei Esca. Pentru Andreea Berecleanu, zilele petrecute în compania colegilor și a familiilor acestora au fost o experiență plăcută, tocmai prin prisma relațiilor construite în timp. „Mai ales că a fost și Alexia la evenimentul organizat în India, la New Delhi. Și au fost câteva zile împreună, de dimineață până seara, care au fost foarte plăcute”, a adăugat prezentatoarea.

Ce a cumpărat Andreea Berecleanu din India. Parfumurile au cucerit-o

Călătoria în India nu a însemnat doar întâlniri și experiențe alături de oameni dragi, ci și ocazia de a descoperi produse locale care au atras-o prin texturi, culori și arome. Andreea Berecleanu s-a întors acasă cu câteva suveniruri alese cu grijă, printre care șaluri din cașmir, articole din mătase și parfumuri cu note intense.

Vedeta nu a ascuns că este atrasă de obiectele care păstrează specificul locului vizitat, iar India i-a oferit suficiente motive să își îmbogățească garderoba și colecția de parfumuri. Pe lista cumpărăturilor s-au aflat și dulciuri cu arome puternice de fructe și trandafiri, un detaliu care i-a rămas în mod special în minte.

„Am luat niște șaluri superbe din cașmir, am luat ceva din mătase cu specific, bineînțeles, nu că nu aș fi avut, dar îmi plac foarte mult. Am luat niște parfumuri care sunt foarte interesante și am luat dulciuri care au un miros pregnant de fructe și de parfum”, a dezvăluit Andreea Berecleanu.

Dintre toate descoperirile făcute în timpul călătoriei, parfumurile indiene par să fi lăsat cea mai puternică impresie. Prezentatoarea a remarcat în special aroma de trandafir, pe care o descrie ca fiind intensă și memorabilă, comparând-o cu parfumurile cunoscute din alte vremuri.

„De exemplu, parfumul de trandafir este extrem de pregnant. Îl știm de pe vremuri pe cel bulgăresc, dar parfumurile indiene sunt minunate, sunt extraordinare”, a mai spus vedeta.