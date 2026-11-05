Andreea Berecleanu și Constantin Stan au împlinit 10 ani de căsnicie: „Sănătoși și împreună în iubire”

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au marcat un moment important în povestea lor de dragoste. Cei doi au sărbătorit 10 ani de la căsătorie, iar prezentatoarea TV a ales să împărtășească bucuria aniversării cu urmăritorii săi de pe Instagram. Mesajul publicat de aceasta transmite mulțumirea pentru relația pe care o trăiește și pentru echilibrul pe care l-au construit împreună de-a lungul timpului.

Constantin Stan și Andreea Berecleanu Foto: Social media

Vedeta a vorbit despre cei zece ani petrecuți în postura de soț și soție printr-o declarație scurtă, dar plină de emoție. „10 ani de la nuntă și suntem așa cum am sperat din prima clipă. Sănătoși și împreună în iubire”, a scris Andreea Berecleanu în mediul online.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan, o poveste de dragoste discretă

De-a lungul anilor, Andreea Berecleanu și Constantin Stan au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie. Cei doi nu obișnuiesc să își expună în mod constant relația în spațiul public, alegând să țină momentele personale departe de atenția excesivă a lumii mondene.

Povestea lor a început în 2011, când s-au cunoscut într-o perioadă în care prezentatoarea era încă măritată cu jurnalistul Andrei Zaharescu. Căsnicia acesteia s-a încheiat în 2013, iar câțiva ani mai târziu, în 2016, Andreea și Constantin au făcut pasul cel mare și au devenit oficial o familie.

Aniversarea celor zece ani de căsnicie reprezintă un prilej special pentru cei doi, mai ales că mesajul prezentatoarei arată că relația lor a rămas în acord cu speranțele pe care le avea la început. Dincolo de aparițiile publice, cei doi au ales să își trăiască povestea într-un mod rezervat, fără să transforme viața de cuplu într-un subiect permanent de discuție.

Diferența de vârstă dintre cei doi nu a stat în calea relației

Un detaliu mai puțin cunoscut despre cuplul format din Andreea Berecleanu și Constantin Stan este diferența de vârstă dintre ei. Cei doi sunt despărțiți de 15 ani, însă acest aspect nu i-a împiedicat să își construiască o viață împreună.

Prezentatoarea a vorbit în trecut și despre lucrurile care au apropiat-o de actualul soț. Printre acestea se numără asemănările de gândire și felul în care reușesc să se înțeleagă, având adesea puncte de vedere comune. Andreea a povestit că există între ei o compatibilitate aparte, atât la nivel emoțional, cât și intelectual.

„Prin sensibilitatea lui, prin mintea lui extraordinară, suntem aproape identici, doar că eu sunt femeie și el este bărbat”, mărturisea vedeta într-un podcast.

La rândul său, Constantin Stan a fost impresionat încă de la început de sinceritatea Andreei. Prezentatoarea a dezvăluit că soțul ei a apreciat în primul rând această calitate, nu aspectul fizic. „Bărbatul din viața mea a apreciat în primul rând sinceritatea mea, și nu neapărat aspectul fizic!”, spunea aceasta.

Constantin Stan este medic estetician și fondatorul unei clinici de estetică. Deși activează într-un domeniu cunoscut publicului, el și Andreea au ales să păstreze o delimitare clară între activitatea profesională și viața personală.