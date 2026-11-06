Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire

Actrița și fosta prezentatoare TV trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Paula Chirilă și alesul inimii ei, Dan Giuveliuc, își vor uni destinele astăzi, 6 noiembrie, în fața ofițerului stării civile, la Primăria Otopeni. Emoțiile sunt mari, iar pregătirile au fost pe măsura momentului.

Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc Foto: Click!

Zi importantă pentru Paula Chirilă! Actrița se căsătorește civil astăzi cu bărbatul care i-a cucerit inima, Dan Giuveliuc, după o poveste de dragoste care durează de aproape trei ani. Cei doi au ales să își oficializeze relația într-un cadru restrâns, înconjurați de familie și de cei mai apropiați prieteni, care le vor fi alături într-unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții lor.

Cununia civilă este programată la ora 13:00, la Primăria Otopeni, unde Paula și Dan vor spune „DA” în fața ofițerului stării civile și vor semna actele care îi vor transforma oficial într-o familie.

Pentru actriță, ziua de astăzi vine după un moment special petrecut în luna iunie, când Dan a cerut-o în căsătorie, iar Paula a acceptat fără ezitare. De atunci, cei doi au început pregătirile pentru marele pas, pe care îl fac acum cu emoție și bucurie.

Dan i-a pregătit o surpriză romantică: buchetul miresei

Unul dintre detaliile speciale ale zilei vine chiar din partea mirelui. Dan Giuveliuc, care lucrează ca regizor tehnic, s-a ocupat personal de alegerea buchetului de mireasă. Ieri, acesta a mers la florărie și a pregătit un aranjament floral special pentru femeia iubită.

Paula nu a știut cum va arăta buchetul, Dan păstrând surpriza până în ziua cununiei. Astfel, actrița îl va vedea pentru prima dată astăzi, când îl va purta alături de ținuta special aleasă pentru acest eveniment.

Frumoasa blondă cu ochi albaștri se pregătește să trăiască o zi de poveste, iar buchetul ales cu grijă de viitorul soț va completa ținuta pregătită pentru cununia civilă.

O poveste de dragoste de aproape trei ani

Paula Chirilă și Dan Giuveliuc formează un cuplu de aproape trei ani, iar relația lor pare să fi fost una specială încă de la început. Cei doi au preferat să își trăiască povestea de iubire discret, departe de agitația reflectoarelor, iar astăzi fac un nou pas important împreună.

Înconjurați de oamenii dragi, cu emoții, flori și multe zâmbete, Paula și Dan își încep oficial viața de familie. Pentru actriță, după cererea în căsătorie din vară, a venit momentul mult așteptat: întâlnirea cu ofițerul stării civile și acel „DA” care le va pecetlui povestea de iubire.