 Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Actrița și fosta prezentatoare TV trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Paula Chirilă și alesul inimii ei, Dan Giuveliuc, își vor uni destinele astăzi, 6 noiembrie, în fața ofițerului stării civile, la Primăria Otopeni. Emoțiile sunt mari, iar pregătirile au fost pe măsura momentului.

Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc Foto: Click!

Zi importantă pentru Paula Chirilă! Actrița se căsătorește civil astăzi cu bărbatul care i-a cucerit inima, Dan Giuveliuc, după o poveste de dragoste care durează de aproape trei ani. Cei doi au ales să își oficializeze relația într-un cadru restrâns, înconjurați de familie și de cei mai apropiați prieteni, care le vor fi alături într-unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții lor.

Cununia civilă este programată la ora 13:00, la Primăria Otopeni, unde Paula și Dan vor spune „DA” în fața ofițerului stării civile și vor semna actele care îi vor transforma oficial într-o familie.

Pentru actriță, ziua de astăzi vine după un moment special petrecut în luna iunie, când Dan a cerut-o în căsătorie, iar Paula a acceptat fără ezitare. De atunci, cei doi au început pregătirile pentru marele pas, pe care îl fac acum cu emoție și bucurie.

Dan i-a pregătit o surpriză romantică: buchetul miresei

Unul dintre detaliile speciale ale zilei vine chiar din partea mirelui. Dan Giuveliuc, care lucrează ca regizor tehnic, s-a ocupat personal de alegerea buchetului de mireasă. Ieri, acesta a mers la florărie și a pregătit un aranjament floral special pentru femeia iubită.

Paula nu a știut cum va arăta buchetul, Dan păstrând surpriza până în ziua cununiei. Astfel, actrița îl va vedea pentru prima dată astăzi, când îl va purta alături de ținuta special aleasă pentru acest eveniment.

Frumoasa blondă cu ochi albaștri se pregătește să trăiască o zi de poveste, iar buchetul ales cu grijă de viitorul soț va completa ținuta pregătită pentru cununia civilă.

O poveste de dragoste de aproape trei ani

Paula Chirilă și Dan Giuveliuc formează un cuplu de aproape trei ani, iar relația lor pare să fi fost una specială încă de la început. Cei doi au preferat să își trăiască povestea de iubire discret, departe de agitația reflectoarelor, iar astăzi fac un nou pas important împreună.

Înconjurați de oamenii dragi, cu emoții, flori și multe zâmbete, Paula și Dan își încep oficial viața de familie. Pentru actriță, după cererea în căsătorie din vară, a venit momentul mult așteptat: întâlnirea cu ofițerul stării civile și acel „DA” care le va pecetlui povestea de iubire.

Ghid de cumpărături

Gina Pistol si Smiley jpg
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni” Vedete românești
image png
Răsturnare de situație în cazul cuplului filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig. Percheziții la locuința suspecților Național
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Drapelul a ajuns făraș”. Tricolorul, folosit la strângerea gunoiului într-o primărie condusă de un edil AUR. Explicația primarului adevarul.ro

Parteneri

image
Filipe Coelho, la final de contract cu Universitatea Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea!” www.fanatik.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig observatornews.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european www.antena3.ro
image
Prognoză meteo decembrie 2026 și ianuarie 2027. Câte zile ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Universitatea Craiova – Egnatia a bătut audiența Pro TV! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Nu cred în fidelitate!” Diva care a făcut bărbații să suspine avea o regulă scandaloasă în căsnicie. Monica Bellucci, încă superbă la 62 de ani! okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
image jpeg
Laura Bretan i-a făcut mândri pe românii din Palm Beach! Ce face soprana în America? Vedete românești
andreea tonciu
Andreea Tonciu, criticată dur după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că sunt sedate Vedete românești
Sperietură groaznică pentru Roxana Ciuhulescu! Cum și-a găsit vedeta mama!
Roxana Ciuhulescu, mărturisiri dureroase după moartea mamei sale: „Am ezitat mult înainte să public aceste rânduri” Vedete românești
nea marin varciu jpg
Ce spune Nea Mărin despre relația lui Liviu Vârciu. Pe cei doi îi leagă o prietenie de 16 ani: „E singurul care dă în mine” Vedete românești
Kristina Shannon, Karissa Shanno profimedia 0718111185 jpg
Celebrele gemene, obligate să aibă relații intime împreună. Cum au reacționat la cererea scandaloasă Vedete internaționale
fiul Mădălinei Apostol jpg
Cum își câștigă banii Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul are mai multe surse de venit Vedete românești
Valentina Pelinel și Cristi Borcea jpg
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași Vedete românești
Cum se simte Rică Răducanu după externare
Ce pensie încasează Rică Răducanu la 80 de ani. Fostul portar de la Rapid a făcut dezvăluiri despre bani, păcănele și câștigurile din fotbal: „Cred că am pierdut o casă și ceva” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Suferințele Oanei Sârbu, actrița care a interpretat-o pe Dana în „Liceenii”. Accidentul grav, pierderea părinților și despărțirea de Robert Turcescu actualitate.net