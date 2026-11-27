Cu o săptămână înainte de concertul lui David Podea, "Simfonia Divină a Sfântului Nicolae, O mie și una de stele”, Raluca Podea, cunoscuta lui mamă, se ocupă de toate, de la sală până la invitații.

1/6 Raluca Podea, o mamă puternică

A acoperit cheltuielile din propriul buzunar, fără sponsori, și spune că nu mai doarme de stres. În perioada pregătirilor, ea a slăbit în jur de cinci kilograme.

„Eu n-am avut niciun sponsor”

Pe măsură ce se apropie spectacolul, cresc emoțiile, iar bugetul se micșorează. Raluca Podea spune că a investit toți banii în concertul fiului ei și că încă mai sunt lucruri de pus la punct.

„Stresul e maxim. Bugetul e din ce în ce mai redus. M-a lăsat fără un șfanț! Îți dai seama că eu am susținut sala, concertul și tot ce înseamnă invitații, tot, tot, tot. Eu n-am avut niciun sponsor, nimic. Am slăbit, cred, vreo cinci kilograme în perioada asta. Sunt prea slabă acum. Dar o să-mi revin eu după concert. Abia aștept! Mai e o săptămână și deja avem emoții din ce în ce mai mari”, a declarat Raluca Podea pentru Click!.

Casa e aproape gata, iar brazii îi așteaptă după concert

Raluca Podea și-a pus viața personală pe pauză ca să se ocupe de spectacolul lui David, baiatul ei frumos și talentat.

„Suntem în alergătură ca să apucăm să le facem pe toate. Noi facem și organizarea, facem tot. Când să mă mai ocup și de mine, când să-mi mai fac și eu lucrurile mele?”, ne-a mai spus ea.

Casa lor e aproape gata de sărbătoare, iar David Podea a adus deja din pod patru brazi și mai are unul de coborât. De împodobit îi vor împodobi după concert, când se vor mai liniști și vor avea timp să se bucure de pregătirile pentru sărbători.