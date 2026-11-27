Daniela Gyorfi (58 de ani) încheie 2026 cu multe cântări și cu o reușită în familie care i-a adus o bucurie aparte.

1/6 Daniela Gyorfi, bilanț de final de an Foto: click.ro

Fiica ei, Măriuca, a obținut o notă mare la Evaluarea Națională și a intrat la liceul pe care și l-a dorit. Într-un bilanț pentru Click!, artista a povestit și despre oamenii de care s-a îndepărtat în acest an, a glumit pe seama unui duet cu Gigi Gheorghiu și a spus ce își dorește de la 2027.

Măriuca a intrat la liceul pe care și l-a dorit

După emoțiile din vară, când Măriuca, fiica ei și a lui George Tal, a dat Evaluarea Națională, Daniela Gyorfi are toate motivele să se bucure. Ea a intrat la liceul pe care și-l alesese, iar vestea ocupă un loc aparte în bilanțul artistei. Și pe plan profesional, Daniela spune că lucrurile au mers bine. A avut cântări și evenimente frumoase, iar afacerea merge bine. Când vine vorba de viața personală, recunoaște că anul a făcut-o să se uite mai atent la oamenii din jurul ei.

„Tot așa, cu cântări, cu evenimente frumoase, și cu bune, și cu rele. Pe așa-zișii prieteni i-am eliminat ușor-ușor. Important este că a fost un an bun pentru familia noastră. Măriuca a intrat la liceul pe care și l-a dorit, a luat notă mare. Noi, cu cântările, businessul este OK. Suntem sănătoși, am familie, asta este cel mai important”, a declarat Daniela Gyorfi pentru Click!.

Glume despre un duet și o plecare în America

În discuție a venit vorba și despre un duet cu Gigi Gheorghiu cu care s-a întâlnit la filmările unei emisiuni de sărbători.

„Un duet cu domnul Gigi n-am avut”, a spus Daniela. De aici, conversația a continuat în glumă. „Dacă n-am făcut la tinerețe, facem acum? Nu prea mai merge. Domnul Gigi a zis că nu vrea să cânte cu nimeni” (râde). În același ton au venit și replicile despre America și despre o eventuală colaborare a trubadurului cu Daniela Gyorfi.

Ce își dorește Daniela Gyorfi pentru 2027

Când discuția a ajuns la dorințele pentru anul care vine, Daniela s-a întors la familie. Își dorește să-i știe sănătoși pe cei dragi și vorbește despre pace și despre cât de mult contează, inclusiv pentru artiști, ca oamenilor să le meargă bine.

„Vorba lui Gigi, sunt binecuvântată și eu, și familia mea, și asta este cel mai important. Pace, sănătate. Dacă este sănătate și este pace, dacă oamenilor le merge bine, și nouă, artiștilor, ne merge și mai bine. Să rămânem așa cum am fost până acum, de când ne știm noi. Nu vrem în plus nimic”, ne-a mai spus artista.