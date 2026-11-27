În lupta pe audiențe, de Revelion 2027, TVR 1 scoate AS-ul din mânecă și o aduce pe micul ecran, în programul de divertisment, difuzat pe 31 decembrie, pe Neda Ukraden, celebra cântăreață pop și pop-folk, din spațiul fostei Iugoslavii. Și la vârsta de 76 de ani, interpreta piesei „Zora je” are o siluetă de invidiat, astfel că nu ezită să poarte ținute mulate și îndrăznețe. Iată ce ne-a declarat Fuego, în exclusivitate pentru Click!, despre invitata sa specială, atât de iubită în România.

1/4 Solista Neda Ukraden a filmat pentru Revelion 2027, la TVR 1, alături de Corina Chiriac și de Ricky Dandel Foto: foto: Facebook

Cine este, de fapt, solista Neda Ukraden? Piesa „Zora je” i-a adus celebritatea

Activează în muzică din 1967, răstimp în care a lansat 30 de albume și a vândut peste cinci milioane de discuri. Abordează genuri muzicale precum pop, folk, turbo-folk și dance, piesa care i-a adus celebritatea fiind „Zora je”.

S-a născut în Croația din părinți sârbi, a crescut în Bosnia și Herțegovina și locuiește în Belgrad, Serbia. A absolvit facultățile de drept și filologie (specializarea limba engleză) la Universitatea din Sarajevo.

Întâlnire de platină la TVR! Neda Ukraden, Corina Chiriac și Ricky Dandel cântă la Revelion 2027

Artista concertează frecvent în România, mai ales în Banat, alături de Raoul, iar de Revelion 2027 se numără printre invitații speciali ai postului TVR 1. Filmările au avut loc recent și au reunit nume mari ale muzicii, printre care Corina Chiriac și Ricky Dandel, stabilit în Germania. Pentru noaptea dintre ani, TVR 1 pregătește un program memorabil, cu artiști de top, momente spectaculoase și surprize pentru toate generațiile.

Pentru Neda Ukraden, una dintre cele mai iubite artiste din spațiul fostei Iugoslavii, participarea la Revelionul TVR a venit cu o surpriză emoționantă: reîntâlnirea cu prietena sa, Corina Chiriac, pe care nu o mai văzuse de aproape zece ani, de la spectacolul semifinalei Selecției Naționale Eurovision de la Timișoara. Tot la filmările programului aniversar, Neda l-a cunoscut și pe Ricky Dandel.

A strălucit la filmări în rochia lungă, realizată special pentru Revelion: „În România sunt ca acasă!”

Îmbrăcată într-o creație vestimentară, realizată special pentru acest moment, strălucitoare și accesorizată cu cristale și elemente moderne, artista va putea fi urmărită pe 31 decembrie, la TVR 1, într-un microrecital cu piese antrenante. Totodată, Neda Ukraden a declarat că România are un loc special în inima ei:

„Sunt încântată. Mă bucur întotdeauna când mă aflu în România, pentru că publicul este minunat. Mă simt iubită chiar mai mult decât publicul din Serbia și Croația. Sunt ca acasă, ca atunci când merg în vizită la prieteni apropiați.

Este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea un artist, să se bucure de un asemenea public. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru respectul pe care mi-l arată. Cred că respectul nostru este reciproc. Le doresc tuturor o aniversare fericită, la împlinirea a 70 de ani de la înființarea TVR! Este o perioadă impresionantă!”, a menționat Neda Ukraden.

Fuego: „Eu și Neda Ukraden vom cânta împreună! Nu ratați!”

La împlinirea a 70 de ani de existență, programul special de la TVR 1, de Revelion, promite momente muzicale inedite, întâlniri surprinzătoare, emoție, umor și o atmosferă de sărbătoare. Fuego invită telespectatorii să vizioneze programul de Revelion de la TVR 1, intitulat „Revelion TVR 70”:

„Cu bucurie vă anunț ca în noaptea dintre ani, la TVR 1, veți putea urmări un program spectaculos la REVELION TVR 70, cu nume importante, cu varietate, momente unice, muzică diversă, generații diferite și multe surprize, un spectacol demn de locul în care timp de 70 de ani s-a scris istorie! Eu și mica mea echipă avem alocat o parte din timp, unde vom realiza câteva calupuri despre mari proiecte muzicale!

Cea mai iubită artistă din Balcani

Astfel, noi, eu și realizatorul emisiunii, ne-am gândit, pentru români și pentru această instituție, mai mult sau mai puțin prețuită, să aducem un artist internațional! Astfel, exclusivitatea este prezența alături de noi, cu un microrecital de senzație, al celebrei dive din Balcani, cea mai iubită artistă a Iugoslaviei și cea mai apreciata azi în Serbia, Croația, Muntenegru, Bosnia, Slovenia, Bulgaria - Neda Ukraden! Vom cânta și împreună! Nu ratați!”, a menționat Fuego, exclusiv pentru Click!