 Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei. Cum reacționează Cosmin Curticăpean când se enervează: „Are fitilul scurt”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoLaura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei. Cum reacționează Cosmin Curticăpean când se enervează: „Are fitilul scurt”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laura Cosoi a vorbit deschis despre viața de familie alături de Cosmin Curticăpean, despre momentele tensionate din căsnicie și provocările creșterii celor patru fete. Actrița a recunoscut că nici relația lor nu este lipsită de neînțelegeri și a povestit cum reacționează fiecare atunci când apare un conflict.

Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei
Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei Foto: instagram

Invitată la Fresh by Unica, Laura Cosoi a oferit detalii despre relația cu soțul său, omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Cei doi s-au cunoscut în 2003, însă povestea lor de dragoste a început abia în 2012. Trei ani mai târziu, și-au oficializat relația prin căsătorie, ceremonia având loc la Iași, orașul natal al actriței.

În prezent, cei doi formează o familie numeroasă, având împreună cinci fete: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Deși din exterior viața lor poate părea lipsită de griji, Laura a ținut să precizeze că există și momente tensionate în căsnicie.

Actrița a recunoscut că atât ea, cât și partenerul său sunt persoane temperamentale, însă au reacții diferite atunci când se supără. Cosmin se enervează repede, dar îi trece la fel de repede, în timp ce ea obișnuia să păstreze supărarea pentru mai mult timp.

Nu suntem perfecți. […] Noi suntem amândoi temperamentali. Soțul e chiar coleric de-a binelea. […] Are fitilul scurt, așa spune el, și-i sare țandăra instant.

Îi trece la cinci minute, nu mai știe ce s-a întâmplat. Adică nu-și amintește absolut nimic. Eu, care eram mult mai supărăcioasă […], eram buza umflată și nu-mi trecea și puteam să nu vorbesc cu el nu știu câte zile”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Cum gestionează neînțelegerile din familie

Întrebată dacă obișnuia să rămână supărată chiar și zile întregi, Laura Cosoi a confirmat că în trecut reacționa astfel. Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat, iar responsabilitățile vieții de familie au determinat-o să privească diferit conflictele din cuplu.

În cadrul interviului, actrița a vorbit și despre provocările maternității și despre teama de a nu lua decizii greșite în privința educației celor patru fete. Laura își dorește să fie o mamă pe care copiii să se poată baza și să le ofere îndrumarea de care au nevoie.

Vedeta a explicat că ea și soțul său au stabilit mai multe reguli în casă, prin care încearcă să le pregătească pe fete pentru viața din afara familiei. În același timp, Laura este atentă să nu pună accentul pe lucruri care, în realitate, nu sunt atât de importante.

Le pregătim pentru o viață în afara familiei. Cel mai des facem asta […]. Sunt foarte multe reguli acasă, dar ca mamă zic să nu greșesc, în sensul că […] să pun accent pe ceva ce poate nu e important”, a spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi și soțul său, escapadă alături de fetițe în Pădurea Letea

În luna octombrie, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au mers împreună cu fetițele lor într-o vizită specială la Pădurea Letea. Vedeta și familia sa au fost profund impresionați de frumusețea și farmecul locului, iar întreaga experiență a făcut-o pe actriță să simtă că trecea dintr-o poveste în alta.

„La Letea m-a surprins cât de multe poți găsi în același loc: stejari bătrâni, liane, dune de nisip… Parcă treceam dintr-o poveste în alta. Iar caii liberi au fost ceva aparte.

Am mai văzut cu toții cai pe pășuni, dar aici, când îi vezi în sălbăticie, îi privești altfel. Nu știu cine era mai impresionat, noi sau fetele. Ele și-au găsit de joacă peste tot: pe barcă, în nisipul alb, oriunde ne opream”, a scris atunci vedeta pe Instagram.

Ghid de cumpărături

valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1 PrimeTime
Violeta Banica si Andreea Marin, foto Instagram jpg
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist” Vedete românești
image
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” adevarul.ro
image
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul adevarul.ro

Parteneri

image
Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută gimnastă a lumii. Galerie foto www.fanatik.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro observatornews.ro
image
Mircea Badea, după ce Erling Haaland a donat o carte din 1594 orașului său: „E greu cu generația asta, greu cu cititul” www.antena3.ro
image
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere www.gandul.ro
image
Aproape 2,8 milioane de pensionari primesc bani în plus în decembrie. Ce sume vor intra în buzunarele seniorilor www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii playtech.ro
image
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cum arăta Valerie Lungu de la Asia Express înainte să devină cunoscută. Imagini și detalii neștiute din trecutul ei, din vremea în care era studentă / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, gest sfâșietor pentru o mamă îndoliată! Ducesa, copleșită de propriile necazuri? okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
irina fodor asia express jpg
#Asia Express
Vestea dată de Irina Fodor după marea finală Asia Express! Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani. „Să nu vă atașați prea tare” PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1 PrimeTime
echipa castigatoare jpg
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro PrimeTime
Gabi Torje jpg
Finala Asia Express 2026. Concurenții au primit mesaje de la familie. Cum au reacționat Torje și Alexuc când și-au văzut partenerele PrimeTime
Valerie Alex în finala Asia Express jpg
Finala Asia Express 2026. Valerie Lungu, ieșire nervoasă în plină stradă! Gestul neașteptat făcut de concurentă PrimeTime
Pepe, foto Instagram jpg
Pepe, dezvăluiri despre viața de tată cu patru copii: „Sunt autoritatea de care au nevoie” PrimeTime
juriu splash vedete la apa 2022 1 webp
Antena 1 și-a dat în judecată propriul câștigător de la „Splash!”! A primit premiul de două ori, iar acum trebuie să dea banii înapoi cu dobândă PrimeTime
mirela vaida si oana tomoiaga
#Asia Express
Câți bani ar fi încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție PrimeTime
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net