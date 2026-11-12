Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei. Cum reacționează Cosmin Curticăpean când se enervează: „Are fitilul scurt”

Laura Cosoi a vorbit deschis despre viața de familie alături de Cosmin Curticăpean, despre momentele tensionate din căsnicie și provocările creșterii celor patru fete. Actrița a recunoscut că nici relația lor nu este lipsită de neînțelegeri și a povestit cum reacționează fiecare atunci când apare un conflict.

Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei Foto: instagram

Invitată la Fresh by Unica, Laura Cosoi a oferit detalii despre relația cu soțul său, omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Cei doi s-au cunoscut în 2003, însă povestea lor de dragoste a început abia în 2012. Trei ani mai târziu, și-au oficializat relația prin căsătorie, ceremonia având loc la Iași, orașul natal al actriței.

În prezent, cei doi formează o familie numeroasă, având împreună cinci fete: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Deși din exterior viața lor poate părea lipsită de griji, Laura a ținut să precizeze că există și momente tensionate în căsnicie.

Actrița a recunoscut că atât ea, cât și partenerul său sunt persoane temperamentale, însă au reacții diferite atunci când se supără. Cosmin se enervează repede, dar îi trece la fel de repede, în timp ce ea obișnuia să păstreze supărarea pentru mai mult timp.

„Nu suntem perfecți. […] Noi suntem amândoi temperamentali. Soțul e chiar coleric de-a binelea. […] Are fitilul scurt, așa spune el, și-i sare țandăra instant.

Îi trece la cinci minute, nu mai știe ce s-a întâmplat. Adică nu-și amintește absolut nimic. Eu, care eram mult mai supărăcioasă […], eram buza umflată și nu-mi trecea și puteam să nu vorbesc cu el nu știu câte zile”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Cum gestionează neînțelegerile din familie

Întrebată dacă obișnuia să rămână supărată chiar și zile întregi, Laura Cosoi a confirmat că în trecut reacționa astfel. Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat, iar responsabilitățile vieții de familie au determinat-o să privească diferit conflictele din cuplu.

În cadrul interviului, actrița a vorbit și despre provocările maternității și despre teama de a nu lua decizii greșite în privința educației celor patru fete. Laura își dorește să fie o mamă pe care copiii să se poată baza și să le ofere îndrumarea de care au nevoie.

Vedeta a explicat că ea și soțul său au stabilit mai multe reguli în casă, prin care încearcă să le pregătească pe fete pentru viața din afara familiei. În același timp, Laura este atentă să nu pună accentul pe lucruri care, în realitate, nu sunt atât de importante.

„Le pregătim pentru o viață în afara familiei. Cel mai des facem asta […]. Sunt foarte multe reguli acasă, dar ca mamă zic să nu greșesc, în sensul că […] să pun accent pe ceva ce poate nu e important”, a spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi și soțul său, escapadă alături de fetițe în Pădurea Letea

În luna octombrie, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au mers împreună cu fetițele lor într-o vizită specială la Pădurea Letea. Vedeta și familia sa au fost profund impresionați de frumusețea și farmecul locului, iar întreaga experiență a făcut-o pe actriță să simtă că trecea dintr-o poveste în alta.

„La Letea m-a surprins cât de multe poți găsi în același loc: stejari bătrâni, liane, dune de nisip… Parcă treceam dintr-o poveste în alta. Iar caii liberi au fost ceva aparte.

Am mai văzut cu toții cai pe pășuni, dar aici, când îi vezi în sălbăticie, îi privești altfel. Nu știu cine era mai impresionat, noi sau fetele. Ele și-au găsit de joacă peste tot: pe barcă, în nisipul alb, oriunde ne opream”, a scris atunci vedeta pe Instagram.