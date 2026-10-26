Studiul care sugerează că teama de refuz este strâns legată de frica de moarte

Dacă simți un nod în stomac de câte ori trebuie să abordezi pe cineva sau îți faci griji constante că oamenii te vor respinge, să știi că nu ești singurul. Psihologii despre care scrie psypost.org au analizat îndeaproape comportamentul a sute de tineri și au descoperit că această teamă intensă de a fi dat la o parte nu este o simplă timiditate, ci are rădăcini mult mai adânci în minte.

Foto: Imagine creată cu AI

Rezultatele cercetării arată că teama de a fi respins se conectează direct cu frica de moarte. Deși la prima vedere cele două noțiuni pare că nu au nicio legătură, ambele pornesc din aceeași nevoie fundamentală de siguranță și de protecție.

Ce au descoperit cercetătorii?

Pentru a înțelege acest mecanism, o echipă de cercetători a analizat datele colectate de la 640 de tineri din Italia. Participanții la studiu au completat chestionare detaliate privind nivelul lor de anxietate socială, teama de respingere și gândurile legate de propria mortalitate.

Analiza datelor arată o corelație statistică clară: tinerii care au înregistrat scoruri ridicate la teama de refuz au raportat totodată o anxietate semnificativ mai mare în privința morții. Autorii cercetării subliniază că frica de izolare socială alimentează în mod direct gândurile negre despre vulnerabilitate și dispariție.

De ce doare respingerea la fel de mult ca un pericol real

Din punct de vedere evolutiv, creierul tău este programat să caute apartenența la un grup. În trecutul îndepărtat, a fi eliminat din comunitate însemna practic o condamnare la moarte, deoarece nimeni nu putea supraviețui singur în sălbăticie.

Chiar dacă trăiești în lumea modernă, mintea ta păstrează acest reflex vechi. Când cineva te respinge sau când te temi că vei fi criticat, creierul tău interpretează situația ca pe o amenințare la adresa propriei existențe. Cercetătorii explică faptul că un simplu refuz sentimental sau profesional activează aceleași rețele din creier responsabile de alerta în fața unui pericol vital.

Stima de sine scăzută duce la tendința de a exagera pericolele

În cadrul studiului efectuat pe cei 640 de participanți, s-a observat că stima de sine joacă un rol de „tampon“ protector. Tinerii cu o părere mai proastă despre ei înșiși s-au dovedit a fi mult mai vulnerabili la ambele tipuri de frici.

Echipa de cercetare arată că lipsa de încredere te face să vezi respingerea ca pe o confirmare a faptului că nu ești suficient de bun. Această stare de incertitudine te determină să îți pui întrebări mai deosebite despre sensul vieții, iar în loc să vezi un refuz ca pe un eveniment trecător, îl transformi într-un obstacol uriaș.

Editor: Raluca Toma