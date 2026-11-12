 În ce condiții reduce semnele îmbătrânirii masajul facial de tip gua sha?
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În ce condiții reduce semnele îmbătrânirii masajul facial de tip gua sha?

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Ridurile și lăsarea musculaturii faciale se numără printre cele mai frecvente semne ale îmbătrânirii. Pentru a le estompa și a le încetini avansarea, la fel cum faci exerciții pentru a menține fermitatea picioarelor, brațelor, feselor sau abdomenului, lucrează-ți musculatura feței prin masaj facial de tip gua sha.

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Foto: Shutterstock

Ai nevoie de numai câteva minute pe zi pentru a-ţi menţine sau îmbunătăţi aspectul pielii. Masajul facial, îndeosebi cel de tip gua sha, despre care vei afla mai multe în cele ce urmează, reduce semnele trecerii anilor, dar trebuie repetat frecvent. Este o tehnică pe care specialiștii o recomandă în rutina ta de dimineață sau de seară, deoarece combinată cu produsele de îngrijire a pielii potrivite și o alimentație sănătoasă, poate fi benefică pentru reducerea semnelor îmbătrânirii.

Ce trebuie să știi despre masajul gua sha

Provenită din medicina tradițională chineză, masajul gua sha se realizează cu o piatră din jad, care este trasă pe piele, aplicând presiune odată cu mișcarea. Tehnica presupune ca pietrele să activeze diverse puncte energetice ale corpului și să realizeze un drenaj limfatic, ceea ce activează circulația sângelui și îndepărtarea toxinelor.

Scopul masajului gua sha facial este să elibereze tensiunea acumulată la nivelul musculaturii gâtului și feței, să îmbunătățească elasticitatea pielii, să stimuleze microcirculația, să relaxeze și să estompeze imperfecțiunile. De asemenea, conturează și sculptează forma feței, conferă senzație de prospețime și de relaxare și stimulează absorbția produselor cosmetice.

Cel mai potrivit moment pentru masaj

Masajul facial gua sha sau sau manual poate fi aplicat dimineața sau seara, însă neapărat după ce te-ai demachiat și ți-ai curățat tenul. Este recomandat să fie făcut pe tenul curat sau după ce ai aplicat o cremă hidratantă, ulei sau serum, pentru o mai bună absorbție a produsului în piele. Fie că folosești un dispozitiv special, pietre gua sha sau propriile mâini, trebuie să fie igienizate înainte.

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Începi masajul cu mișcări de jos în sus și din interiorul către exteriorul feței, punând o presiune ușoară. Pentru a obține rezultatele dorite, repetă mișcările de cinci-zece ori, începând din zona gâtului, cu mișcări lente. Pentru a stimula eliminarea de lichide de la nivelul feței, în cazul în care optezi pentru un dispozitiv special de masaj, pune-l în frigider, pentru a-i spori eficiența.

Pont

Pentru efecte vizbile, repetă masajul facial gua sha de două-trei ori pe săptămână, dar evită-l dacă iei anticoagulante, ai acnee, arsuri solare sau rozacee.

Şi exercițiile faciale estompează ridurile

Dacă nu ai dispozitive speciale cu piatră de jad, poți aplica un masaj facial cu propriile degete. Acesta presupune repetarea unor mişcări pentru diverse zone ale feţei. Exerciţiile favorizează drenarea toxinelor şi îndepărtarea celulelor moarte, reduc liniile de expresie, iluminează fața, susţin regenerarea celulară, eliberează tensiunea.

Prin practicarea corectă a mișcărilor poți stimula circulația sângelui, îmbunătăți oxigenarea pielii și a musculaturii feţei. Înainte de a începe, aplică un ulei pe care îl freci între palme pentru a-l încălzi. Un exercițiu simplu constă din trei pași simpli: pui degetele pe frunte cu palmele îndreptate în jos, întinzi ușor pielea în sus și ții apăsat timp de cinci secunde, repeți mișcarea de cel puțin cinci ori.

Așa estompezi ridurile buzei superioare!

Când râzi sau îţi ţugui buzele se formează nişte riduri verticale în zona de deasupra buzei de sus. Le poţi estompa printr-un masaj care stimulează circulaţia sângelui. Cu degetele arătătoare, porneşti de la maginile buzelor, pe linia ridurilor sub formă de paranteză, apoi de la baza nasului către tâmple de trei-patru ori. Aşezi degetele mari la tâmple şi, cu degetele îndoite, masezi de la baza nasului spre tâmple.

Extrasfat

Chiar dacă acest masaj este o modalitate bună de a îmbunătăți aspectul feței și de a-l întineri în mod natural, este esențial să ai o dietă sănătoasă şi variată, te hidratezi, te odihneşti suficient, circa șase-șapte ore pe noapte, aplici creme, seruri și produse de machiaj potrivite și utilizezi protecţie solară la nevoie.

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