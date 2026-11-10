Puncte albe sub ochi? Vezi ce riști când vrei să scapi singură de milia!

Neplăcută din punct de vedere estetic, milia nu este un tip de acnee, chiar dacă umflăturile mici, albe care se ivesc sub ochi pot fi confundate cu niște coșuri. Vezi care ar fi cauzele care o provoacă și cum să le elimini!

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Milia este o afecțiune comună a pielii care provoacă apariția pe suprafașa pielii a unor mici umflături albe, numite chisturi. Cel mai frecvent loc în care se găsesc este fața, îndeosebi sub ochi. Frecvent, milia afectează sugarii, în cazul cărora umflăturile albe apar cel mai adesea pe nas sau în jurul acestuia, dar poate afecta copiii și adulții deopotrivă. La aceștia, micile chisturi se formează pe pleoape, frunte, obraji sau organele genitale. Milia secundară sau traumatică se manifestă prin chisturi ivite după deteriorarea pielii din cauza arsurilor, erupțiilor cutanate, veziculelor sau a expunerii la soare. De asemenea, se pot dezvolta ca reacție la o cremă sau un unguent.

Cum o recunoști?

Simptomele milia sunt ușor de observat. Apar umflături albe sau galbene pe piele, îndeosebi pe suprafața tenului, sub ochi. Umflăturile pot fi în grupuri sau în ciorchini. Nu provoacă durere sau disconfort. În funcție de tipul de milia, unele pot provoca totuși mâncărimi sau se pot forma pe o porțiune mare de piele.

Cele mai frecvente locuri în care se găsesc milia pe corp sunt pe pleoape, obraji, nas, frunte, sub ochi. De asemenea, pot fi observate și pe corp, pe brațe sau picioare, pe organele genitale, pe piept și chiar în interiorul gurii.

Ce provoacă milia?

Celulele moarte ale pielii nu se desprind uneori și formează chisturi sub suprafața pielii, ceea ce poartă denumirea de milia. Iată în ce constă acest proces! Corpul elimină în mod natural celulele moarte ale pielii pentru a face loc celulelor noi să crească în locul lor. Atunci când celulele moarte ale pielii nu se desprind de pe corp, pielea nouă crește peste ele și le prinde dedesubt.

Celulele moarte ale pielii se întăresc și se transformă în chisturi. Alături de această cauză sunt și alți factori declanșatori ale neplăcutei milia, precum deteriorarea pielii în urma unei leziuni sau a expunerii la soare, utilizarea pe termen lung a cremelor sau unguentelor cu steroizi, afecțiunile genetice sau autoimune.

Nu este contagioasă

Spre deosebire de alte afecțiuni ale pielii, milia nu este contagioasă, deci nu se transmite de la o persoană la alta. Medicul de familie sau dermatolog poate diagnostica milia după un examen fizic.

O simplă examinare a chisturilor de pe piele duce la un diagnostic precis, iar testele nu sunt de obicei necesare. Chiar dacă pare inofensivă, aceasta nu înseamnă că ar trebui să încerci să storci sau să îndepărtezi milia singură, așa cum ai fi tentată să faci în cazul unei acnee. Acest lucru îți poate provoca cicatrici pe piele sau o infecție.

Ce poți face este speli fața în fiecare zi cu apă caldă și săpun blând, s-o usuci prin tamponare și să încerci un tratament fără prescripție medicală pentru exfolierea pielii.

Folosește un exfoliant blând!

Peelingurile faciale care conțin ingrediente exfoliante pot ajuta în eliminarea micilor umflături inestetice provocate de milia, dar trebuie aplicate cu precauție. Un exfoliant prea puternic, prea agresiv cu pielea ta poate favoriza reapariția sau extinderea umflăturilor.

Optează pentru peelinguri care conțin acid glicolic sau acid salicilic. După exfoliere, aplică o cremă cu retinoide topice care au vitamina A, esențială pentru sănătatea pielii. Reține! Zona ochilor este foarte sensibilă, iar încercarea de a sparge singură punctele de milia poate duce la cicatrici sau infecții.

Așa tratezi milia eficient!

De cele mai multe ori, tratamentul nu este necesar, deoarece milia sunt inofensivă și dispare de la sine. Afecțiunea durează de obicei doar câteva săptămâni. În schimb, dacă te deranjează din punct de vedere estetic, discută cu un medic dermatolog despre îndepărtarea lor. Tratamentul presupune aplicarea unui gel sau a creme cu tretinoină eliberate pe bază de rețetă.

Milia se poate îndepărta și chirurgical, în cabinetul dermatologului. O altă variantă ar fi crioterapia care îngheață milia de pe piele și o îndepărtează. În situația în care se formează plăci, ți se pot prescrie creme medicamentoase sau cu antibiotic (minociclină).