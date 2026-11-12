 Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1
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Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1

#Asia Express
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns până în marea finală a sezonului 9 „Asia Express”, însă au ratat trofeul și premiul de 30.000 de euro, câștigat de Gabi Torje și Alin Alexuc. Chiar dacă nu au ocupat primul loc, cei doi nu au plecat acasă cu mâna goală. Potrivit informațiilor despre contractele concurenților, parcursul lor în competiție le-ar fi adus o sumă considerabilă, la care se adaugă și banii obținuți din amulete.

Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru participarea la „Asia Express” 2026
Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru participarea la „Asia Express” 2026 Foto: Antena 1

Aventura de pe Drumul Mătăsii s-a încheiat după zece etape pline de provocări, în care concurenții au traversat Uzbekistan și China. Printre echipele care au reușit să ajungă până în ultima etapă s-au numărat Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au disputat marea finală împotriva lui Gabi Torje și Alin Alexuc.

Deși nu au reușit să câștige competiția, cei doi ar fi obținut câștiguri considerabile în urma participării. Concurenții sunt remunerați în funcție de numărul etapelor parcurse, iar Valerie și Alex ar fi negociat un contract avantajos cu Antena 1.

Mai exact, pentru fiecare etapă parcursă, cei doi ar fi primit împreună 5.000 de euro. Cum au ajuns până în finală și au trecut prin toate cele zece etape, suma încasată s-ar ridica la 50.000 de euro. La acest câștig se adaugă și banii obținuți din amuletele câștigate pe parcursul competiției, potrivit Cancan.

Astfel, deși au pierdut marele premiu de 30.000 de euro, Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi plecat acasă cu o sumă mai mare decât cea obținută de echipa câștigătoare, doar din remunerația pentru participare.

Ce au declarat cei doi după finala competiției

Dincolo de câștigurile financiare, experiența „Asia Express” pare să fi însemnat foarte mult pentru cei doi concurenți. Valerie Lungu a mărturisit că participarea la emisiune a ajutat-o să-și descopere propriile resurse și să realizeze cât de bine funcționează în echipă alături de partenerul său.

Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a declarat Valerie Lungu, la finalul cursei.

La rândul său, Alex Gîlcă a vorbit despre experiențele trăite în competiție și despre felul în care provocările i-au apropiat pe concurenți. Acesta a recunoscut că despărțirea de aventura din Asia nu era deloc ușoară și că și-ar fi dorit să mai rămână.

Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om.

Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”, a spus și Alex Gîlcă.

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