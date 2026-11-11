 Finala Asia Express 2026. Concurenții au primit mesaje de la familie. Cum au reacționat Torje și Alexuc când și-au văzut partenerele
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Finala Asia Express 2026. Concurenții au primit mesaje de la familie. Cum au reacționat Torje și Alexuc când și-au văzut partenerele

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Marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii continuă într-un ritm alert, unde presiunea psihică și efortul fizic se împletesc cu momente copleșitoare de încărcătură emoțională.

Momente emoționante în finala Asia Express 2026
Momente emoționante în finala Asia Express 2026 Foto: antena 1

Ajunși într-o cameră de hotel pentru o nouă etapă decisivă a cursei spre trofeu, finaliștii au fost puși în fața unei misiuni complexe de căutare a unor indicii ascunse. Pentru a debloca următorul pas, echipele au primit câte o tabletă pe care rulau înregistrări video trimise de cele mai dragi persoane din viața lor.

Imaginile nu au adus doar lacrimi de dor și încurajări fierbinți, ci au ascuns mesaje codificate, esențiale pentru rezolvarea probei.

Mesajele partenerelor pentru Torje și Alexuc

În timp ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost emoționați de apariția pe ecran a mamelor lor, tabăra sportivilor a fost impulsionată direct de partenerele de viață. Iubitele lui Gabi Torje și Alin Alexuc au intervenit printr-un montaj video plin de tandrețe, dar construit cu o atenție deosebită la regulile jocului, strecurând subtil detalii salvatoare pentru iubiții lor aflați sub presiunea timpului.

Extrem de conectat la miză, Gabi Torje a intuit imediat că spusele alese de partenera sa nu erau întâmplătoare. Fotbalistul a sesizat instantaneu o anomalie în felul în care i s-a adresat femeia iubită:

„Primul lucru pe care l-am auzit a fost Șoarec ea îmi spune așa, dar când a spus Șoarecu meu mi-a dat ceva de gândit”, a relatat fostul internațional, realizând că mica abatere de la alintul lor obișnuit ascundea exact pista de care aveau nevoie pentru a finaliza proba din cameră.

Pe lângă indiciul strecurat cu abilitate în mesajul iubitei lui Torje, și mesajul declarația caldă a lui Alexuc i-a ajutat pe concurenți „Te iubesc cel mai mult!” le-a oferit băieților combustibilul emoțional necesar pentru a forța ritmul în fața rivalilor.

Familie contra cronometru: cum au reacționat Valerie Lungu și Alex Gîlcă la mesajele mamelor

De cealaltă parte a baricadei, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut printr-un carusel de stări când pe ecranul tabletei au apărut chipurile mamelor lor. După certurile și momentele de descărcare nervoasă de pe străzile din Shanghai, vocile părinților au adus liniștea de care cei doi aveau nevoie pentru a se reconecta ca echipă.

Provocarea a rămas însă una la limită: fiecare echipă trebuia să separe emoția copleșitoare a revederii virtuale de luciditatea tactică, decodând cuvintele cu subînțeles pentru a găsi obiectele cerute în cameră și a pleca primele spre deznodământul suprem de pe Drumul Mătăsii.

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